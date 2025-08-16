Президент России Владимир Путин заявил о стремлении как можно скорее приступить к решению украинского конфликта мирными путями. Американский лидер Дональд Трамп призвал главу Украины Владимира Зеленского передать Москве контроль над всем Донбассом. В зарубежных СМИ появился слух о воздушном российско-украинском перемирии. Российская армия продолжает продвигаться на фронте, а ВСУ продолжают бить по мирным гражданам. Подробнее о главных новостях о спецоперации — в материале URA.RU.
Итоги переговоров на Аляске
Президент России заявил о желании как можно скорее перейти к решению украинского конфликта мирными способами. «Повторяю еще раз, была возможность спокойно, детально еще раз изложить нашу позицию», — сказал глава государства. Дональд Трамп пригласил Зеленского в Вашингтон 18 августа для обсуждения путей завершения конфликта.
Зеленский вновь обратился к Штатам и европейским странам с просьбой предоставить Киеву долгосрочные гарантии безопасности. Украинский глава также подчеркнул необходимость ужесточения санкций против России в случае, если не состоится трехсторонняя встреча России, США и Украины. Помимо этого, Зеленский отверг предложение Трампа о передаче Москве всей территории Донбасса, даже той части, которую пока не освободили российские военные.
Встреча «коалиции желающих» — стран, которые поддерживают Украину, — пройдет 17 августа в видеоформате. Президент Франции Эммануэль Макрон, премьер-министр Великобритании Кир Стармер, канцлер Германии Фридрих Мерц и другие европейских лидеры обсудят «дальнейшие этапы в рамках дискуссии о мире на Украине».
Возможность воздушного перемирия
Корреспондент журнала The Economist Оливер Кэрролл со ссылкой на источник заявил, что в ходе встречи на Аляске якобы были согласованы меры по прекращению огня в воздухе на Украине до трехсторонней встречи Путина, Трампа и Зеленского. Советник украинского президента Дмитрий Литвин заявил, что в Киеве ничего об этом не слышали.
ВС РФ продвигаются в Днепропетровской области и ДНР
Российская группировка войск «Восток» освободила село Вороное в Днепропетровской области, расширив зону контроля в регионе. В операции по освобождению были задействованы артиллерия и ударные БПЛА. Военные ВС РФ зачистили здания, подвальные помещения, сооружения и прилегающие к селу лесополосы. Также бойцы России освободили село Колодези в ДНР.
Артиллерия уничтожила узел связи ВСУ
Российские артиллеристы группировки войск «Запад» нанесли удары по позициям украинских сил на границе ЛНР. Под огонь расчетов самоходных гаубиц «Мста-С» попали узел связи, опорные пункты, блиндажи, бронетехника и скопления пехоты противника. «В результате удара противник потерял управление подразделениями на данном участке фронта, чем оперативно воспользовались штурмовые группы ВС РФ для дальнейшего продвижения», — пишет «Пятый канал».
В Херсонской области надеются на выполнение целей СВО
Жители подконтрольной ВСУ правобережной части Херсонской области рассчитывают на скорейшее наступление мира и надеются на выполнение Россией целей спецоперации. Об этом сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.
«Жители правобережья Днепра сегодня ждут самого простого — тишины и безопасности. Люди откровенно устали. И их надежда связана не с западными обещаниями, а с Россией — с нашей силой, с нашим терпением и с нашей готовностью довести дело до конца», — заявил Сальдо ТАСС.
Украина пытается форсировать Днепр
ВСУ продолжают попытки переправиться через Днепр небольшими группами, однако неизменно несут значительные потери. Об этом сообщил источник в российских силовых структурах.
«Форсировать — это слишком громко сказано. В целом один-два раза в неделю ВСУ отправляет небольшие группы на самоубийство. Результат всегда один — большие потери», — заявил собеседник ТАСС. Он отметил, что российские войска ведут круглосуточное наблюдение за Днепром, и при обнаружении противника по нему открывается интенсивный огонь с применением ударных FPV-дронов и артиллерии.
По данным источника, командование ВСУ продолжает организовывать такие попытки ради информационного эффекта и поддержания репутации на Западе. Он подчеркнул, что реальные итоги операций украинских военных существенно отличаются от заявляемых: российская сторона сохраняет контроль над ситуацией на этом участке фронта.
Украинское командование отправляет мобилизованных на штурмы
Мобилизованные военнослужащие 71-й отдельной егерской бригады ВСУ в Сумской области после завершения обучения живут не более 10 дней, поскольку их практически сразу направляют на штурмовые операции, где они погибают. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на источник в российских силовых структурах.
Родственница одного из бойцов рассказала, что группа мобилизованных после окончания подготовки прибыла в расположение бригады в поселке Нижняя Сыроватка Сумской области. Через 10 дней их отправили на боевое задание — штурм, после которого подразделение полностью перестало выходить на связь.
Источник добавил, что аналогичная тактика применяется и в других частях ВСУ. По его словам, командование украинской армии использует мобилизованных для сдерживания наступления российских войск, одновременно сохраняя подготовленные подразделения для возможных прорывов. В механизированных и территориальных частях срок жизни новобранцев зачастую еще короче, а с каждым годом он сокращается.
Ранее силовые структуры сообщали о переброске на сумское и харьковское направления подразделений более 40 украинских бригад и полков с других участков фронта. По имеющимся данным, эти соединения несут значительные потери.
ВСУ атаковали Белгород и Курскую область
В Белгороде ВСУ нанесли серию ударов беспилотниками по жилым районам города, из-за которых пострадали два мирных жителя. «Один мужчина получил осколочное ранение головы в результате сдетонировавшего беспилотника. Второй мужчина получил множественные осколочные ранения вследствие детонации беспилотника во дворе МКД», — сказано в сообщении.
В Курской области в результате атаки беспилотника ВСУ погибли двое мирных жителей — отец вместе с 13-летним сыном. Трагедия произошла в Рыльском районе региона, когда украинский дрон атаковал автомобиль, в котором находились отец и сын. После удара машина загорелась, оба человека скончались на месте.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.