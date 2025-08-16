16 августа 2025

Когда решится проблема неизвестно: в пермском театре отменили показы из-за ЧП

Пермский Театр-Тятрик отменил спектакли 17 августа из-за коммунальной аварии
Зрителей просят с пониманием отнестись к сложившейся ситуации
Зрителей просят с пониманием отнестись к сложившейся ситуации

Все постановки на детской сцене пермского Театра-Театра 17 августа отменены. В здании отсутствует вода, передает пресс-служба учреждения.

«Дорогие зрители, по улице Петропавловской произошла авария, в результате которой в Театре-Тятрике временно отсутствует водоснабжение. 17 августа все спектакли отменены» — указано в группе театра в соцсети «ВКонтакте».

На детской сцене в этот день должны были быть представлены три спектакля — «Лето на ладошке» (0+), «Алиса в стране чудес» (6+) и «Динозавры в шкафу» (6+). В театре отмечают, что пермякам, купившим билеты на эти постановки, вернут деньги в течение 10 дней.

По данным «Новогор-Прикамье», на участке сети возле учреждения культуры обнаружили утечку из-под земли. Водоснабжение отключили аварийно. Дата окончания ремонтных работ не раскрывается — после устранения аварийной ситуации.

