Когда решится проблема неизвестно: в пермском театре отменили показы из-за ЧП

Все постановки на детской сцене пермского Театра-Театра 17 августа отменены. В здании отсутствует вода, передает пресс-служба учреждения.
«Дорогие зрители, по улице Петропавловской произошла авария, в результате которой в Театре-Тятрике временно отсутствует водоснабжение. 17 августа все спектакли отменены» — указано в группе театра в соцсети «ВКонтакте».
На детской сцене в этот день должны были быть представлены три спектакля — «Лето на ладошке» (0+), «Алиса в стране чудес» (6+) и «Динозавры в шкафу» (6+). В театре отмечают, что пермякам, купившим билеты на эти постановки, вернут деньги в течение 10 дней.
По данным «Новогор-Прикамье», на участке сети возле учреждения культуры обнаружили утечку из-под земли. Водоснабжение отключили аварийно. Дата окончания ремонтных работ не раскрывается — после устранения аварийной ситуации.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!