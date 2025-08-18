Президент России Владимир Путин похвалил отечественный двигатель для «Суперджетов» ПД-8. Об этом российский лидер заявил на встрече с временно исполняющим обязанности губернатора Ростовской области Юрием Слюсарем.
"ПД-8 – хороший двигатель", — сообщил глава российского государства. Его слова приводит пресс-служба Кремля. Слюсарь согласился с мнением Путина, добавив, что создание такой конструкции в сжатые сроки является большой заслугой двигателестроителей.
Кроме того, врио губернатора Ростовской области отметил, что в этом году ПД-8 будет установлен на самолет-амфибию Бе-200. Слюсарь доложил Путину, что с этими наработками данная модель самолета будет крайне востребована. Также врио главы региона подчеркнул, что Ростовская область одна из лидеров по стране по производству дронов.
Кроме того, в ходе встречи Путин и Слюсарь обсудили вопросы социально-экономического положения региона, с особым акцентом на развитие промышленного и аграрного секторов. Помимо этого, отдельной темой обсуждения стала обеспеченность отрасли здравоохранения квалифицированными специалистами, а также меры поддержки участников специальной военной операции и членов их семей.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.