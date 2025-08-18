Путин похвалил отечественный двигатель для «Суперджетов»

Глава государства похвалил российский двигатель, который в этом году протестируют на самолете Бе-200
Глава государства похвалил российский двигатель, который в этом году протестируют на самолете Бе-200

Президент России Владимир Путин похвалил отечественный двигатель для «Суперджетов» ПД-8. Об этом российский лидер заявил на встрече с временно исполняющим обязанности губернатора Ростовской области Юрием Слюсарем.

"ПД-8 – хороший двигатель", — сообщил глава российского государства. Его слова приводит пресс-служба Кремля. Слюсарь согласился с мнением Путина, добавив, что создание такой конструкции в сжатые сроки является большой заслугой двигателестроителей.

Кроме того, врио губернатора Ростовской области отметил, что в этом году ПД-8 будет установлен на самолет-амфибию Бе-200. Слюсарь доложил Путину, что с этими наработками данная модель самолета будет крайне востребована. Также врио главы региона подчеркнул, что Ростовская область одна из лидеров по стране по производству дронов.

Кроме того, в ходе встречи Путин и Слюсарь обсудили вопросы социально-экономического положения региона, с особым акцентом на развитие промышленного и аграрного секторов. Помимо этого, отдельной темой обсуждения стала обеспеченность отрасли здравоохранения квалифицированными специалистами, а также меры поддержки участников специальной военной операции и членов их семей.

