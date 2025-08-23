В Госдуме дали уклончивый ответ о запрете вейпов в России

Депутат Леонов: правительство против законопроекта о запрете вейпов в России
Минфин выступает против принятия законопроекта, заявил Леонов
Минфин выступает против принятия законопроекта, заявил Леонов

Все депутаты поддерживают запрет вейпов в России, но Правительство опасается потерь в государственном бюджете. Об этом заявил глава комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов.

«На все эти законопроекты есть отрицательное заключение правительства РФ», — заявил Леонов. Его слова приводит издание «Подъем». Глава комитета рассказал, что уверен в том, что депутаты всех фракций поддержат инициативу.

По его словам, реализовывать законопроект правительству, которое не поддерживало его из-за потерь в бюджете. В частности он отметил, что Минфин и Министерство экономического развития высказывали негативную позицию касательно запрета вейпов, так как это грозит потерями в виде налоговых отчислений и акцизов.

Ранее поступала информация о том, что Большинство депутатов Государственной Думы Российской Федерации высказываются за полное запрещение продажи вейпов. Об этом сообщал председатель Госдумы Вячеслав Володин, слова которого приводит «Ридус».

