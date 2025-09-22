В России появится новая проверка возраста при покупке энергетиков

В России до конца 2025 года стартует пилотный проект по подтверждению возраста покупателей при онлайн-заказе и доставке энергетиков с помощью биометрии. Об этом сообщил глава Центра биометрических технологий (ЦБТ) Владислав Поволоцкий.
«Если же говорить про онлайн-ритейл, мы рассчитываем запустить пилот до конца этого года — будем подтверждать возраст при покупке и доставке тонизирующих напитков», — заявил Поволоцкий. Он пояснил, что от пилотного проекта ожидают подтверждения гипотезы о созревании рынка для онлайн-продаж с биометрией.
Он отметил, что новая система даст возможность покупать товары с возрастными ограничениями без предъявления паспорта или водительских прав. Сейчас специалисты ЦБТ прорабатывают сценарии проверки возраста как при оформлении заказа, так и при его вручении курьером.
Ранее в Москве уже запускался пилотный проект по использованию биометрии для подтверждения возраста при покупке товаров с ограничениями в офлайн-ритейле и на кассах самообслуживания. Теперь аналогичные технологии планируют применить и при онлайн-заказах тонизирующих напитков, чтобы упростить процесс проверки возраста без предъявления документов.
