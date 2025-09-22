Мэр иностранной столицы пригласил Путина с официальным визитом

Мэр столицы Зимбабве Джейкоб Мафуме заявил о готовности Хараре радушно принять президента России Владимира Путина в случае его визита. Об этом градоначальник сообщил на полях форума о будущем городов БРИКС «Облачные города».
«Хараре как город с распростертыми объятиями принял бы вашего президента», — приводят слова мэра РИА Новости. Он также напомнил о приглашении, которое президент Зимбабве Эммерсон Мнангагва публично адресовал российскому коллеге на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума в июне 2024 года.
Мафуме добавил, что вклад России в освобождение Зимбабве от колониального гнета сохраняет для страны особое значение. Он выразил уверенность, что возможный визит Владимира Путина позволил бы российскому президенту лично увидеть результаты этой поддержки. Сотрудничество между двумя странами выходит за рамки экономики и затрагивает исторические и культурные связи.
Форум «Облачные города», на котором выступал мэр Хараре, проходил в Москве 17–18 сентября. В мероприятии приняли участие представители органов власти, бизнеса и научно-технического сообщества более чем из 30 государств. Основными темами форума стали робототехника и искусственный интеллект в управлении городами.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.