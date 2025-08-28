28 августа 2025

В ХМАО рабочих зовут на вакансии с зарплатой в 200 тысяч рублей

На рабочих вакансиях в Югре могут платить около 200 тысяч рублей
На рабочих вакансиях в Югре могут платить около 200 тысяч рублей Фото:

Одну из самых высоких зарплат в Югре среди рабочих готовы платить шлифовщикам и каменщикам. Работодатели в среднем обещают им около 200 тысяч рублей в месяц, рассказали URA.RU аналитики «Авито».

«С января по август 2025 года самыми высокооплачиваемыми специалистами в ХМАО стаи шлифовщики. Средняя предлагаемая зарплата для новых сотрудников в регионе составила 203 171 рублей в месяц. На втором месте — каменщик. Вакансии на эту позицию сопровождались предложениями в среднем 188 987 рублей», — говорится в исследовании.

Лидерами по зарплатам стали прежде всего специалисты в сфере промышленности и строительства. Аналитики считают, что это связано с расширением производственных мощностей. Поэтому в топ-3 попали и фасадчики, которым в среднем платят более 165 тысяч рублей.

«На четвертом месте — сварщик. Новым сотрудникам работодатели готовы предлагать в среднем 144 407 рублей. Пятерку лидеров замыкают токари со средним предлагаемым уровнем заработной платы 139 706 рублей», — уточняют аналитики.

Ранее URA.RU рассказывало, кому в Югре платят зарплату в 300 тысяч рублей. По данным HeadHunter на такую сумму могут рассчитывать прежде всего руководители.

