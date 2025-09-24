Еврокомиссия объявила о планах полностью отказаться от российских энергоресурсов

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Урсула фон дер Ляйен вновь заявила о санкционном давлении на Россию
Урсула фон дер Ляйен вновь заявила о санкционном давлении на Россию Фото:

Страны Евросоюза намерены полностью отказаться от российских энергоресурсов в ближайшие два года. Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.

«К 2027 году Евросоюз навсегда перевернет страницу с закупкой российских энергоносителей», — написала глава Еврокомиссии в соцсети Х. Она уточнила, что Европа и США планируют лишить РФ доходов от продажи энергоресурсов.

Ранее Еврокомиссия уже представила план поэтапного запрета на закупку российской нефти и газа, предусматривающий полный отказ от импорта этих ресурсов к концу 2027 года. Тогда же глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о необходимости навсегда избавиться от российских углеродных ресурсов и подчеркнула развитие чистой энергетики в Европе, включая атомную энергию. Запрет будет действовать независимо от ситуации на Украине.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Страны Евросоюза намерены полностью отказаться от российских энергоресурсов в ближайшие два года. Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке. «К 2027 году Евросоюз навсегда перевернет страницу с закупкой российских энергоносителей», — написала глава Еврокомиссии в соцсети Х. Она уточнила, что Европа и США планируют лишить РФ доходов от продажи энергоресурсов. Ранее Еврокомиссия уже представила план поэтапного запрета на закупку российской нефти и газа, предусматривающий полный отказ от импорта этих ресурсов к концу 2027 года. Тогда же глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о необходимости навсегда избавиться от российских углеродных ресурсов и подчеркнула развитие чистой энергетики в Европе, включая атомную энергию. Запрет будет действовать независимо от ситуации на Украине.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...