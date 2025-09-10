Фон дер Ляйен потребовала навсегда избавиться от энергоресурсов России

Евросоюз должен навсегда отказаться от энергоресурсов России. Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
«Пришло время навсегда избавиться от грязных углеродных ресурсов из России», — сказала фон дер Ляйен, выступая с ежегодным посланием о положении дел в Европейском союзе на сессии Европарламента в Страсбурге. По ее словам, ответом на отказ от российских энергоресурсов станет развитие европейской чистой энергетики. Особое внимание было уделено атомной энергетике, которая впервые была прямо названа чистым источником энергии на столь высоком уровне.
Еврокомиссия весной 2025 года представила план поэтапного запрета на закупку российской нефти и газа. Согласно этому документу, страны ЕС должны полностью прекратить импорт этих энергоресурсов из России к концу 2027 года. Запрет будет действовать вне зависимости от завершения СВО на Украине. В дополнение к отказу от нефти и газа, Еврокомиссия разрабатывает аналогичный план по запрету использования российских атомных технологий и топлива.
