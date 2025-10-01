Взлет и падение молдавского клана: как лишилась власти влиятельная группировка политэлит ХМАО

Администрацию Пыть-Яха (ХМАО) покинул один из последних чиновников, связанных с так называемым «молдавским кланом» политэлиты — начальник управления экономики Сергей Маслак. О том, кто еще входил в это объединение и как распалась группировка, еще несколько месяцев назад оказывавшая максимальное влияние на политические процессы в городе, — в материале URA.RU.
Дисклеймер. Название клана не несет в себе негатива по отношению к представителям нации или государства Молдова. Исторически название «молдавский клан» сложилось в кругах элит, противодействующих указанной политической группировке. Однако, по стечению обстоятельств, ее негласные лидераы и наиболее яркие представители являются уроженцами именной этой территории.
Истоки
Формирование клана началось еще в конце нулевых, в эпоху ныне покойного главы Пыть-Яха Валерия Веснина. В те годы его заместителем по финансам была Родика Стадлер, уроженка села Плоны Дондюшанского района Молдавской ССР. «Стадлер тогда проявляла себя как грамотный финансист и дослужилась до позиции зама с самых низов — в 1990 году она пришла рядовым главбухом горотдела финансов. В последние годы правления мэр конфликтовал с председателем думы Виктором Рябихиным, параллельно шел передел местного медиахолдинга. В целом, именно Стадлер не раз спасала Веснина от решений „на грани фола“, отказываясь подписывать рискованные документы. Хотя в истории с уголовными делами он все равно попадал», — вспоминают бывшие подчиненные главы города.
В 2010 году мэр ушел в отставку и отправился лечиться в Израиль. Вечные соперники Веснин и Рябихин умерли друг за другом — с интервалом буквально в несколько месяцев. В это время Югре сменился губернатор. Наталья Комарова дала «зеленый свет» женщинам-политикам. И в 2011 именно Стадлер возглавила администрацию города, получив пост сити-менеджера.
Сити-менеджер
Во времена правления Стадлер в городе вспыхнул скандал: в сеть попала видеозапись «Как в Пыть-Яхе своим землякам квартиры раздают». На аппаратном совещании в присутствии мэра обсуждался вопрос выдачи жителю балка квартиры. «Нанеску — хорошая молдавская фамилия, а что вам не нравится», — говорит женщина за кадром. На видео можно заметить еще одну участницу «молдавского клана» — молодого финансиста Венеру Стефогло.
Стадлер лишилась должности 25 октября 2016 года после избрания нового мэра. Она попала под уголовное преследование за злоупотребление должностными полномочиями. По версии следствия, сити-менеджер в декабре 2015 года заключила с нарушением закона муниципальный контракт с одной из организаций на покупку детского сада за 400 млн рублей. На следующий день после заключения контракта Стадлер единолично подписала акт приема-передачи объекта.
В результате деньги из бюджета поступили подрядчику, однако детский сад так и не был готов к работе, в здании отсутствовали необходимая мебель и оборудование. Однако затем уголовное дело было прекращено. Опальная чиновница покинула регион, но затем вернулась и заняла пост замглавы Ханты-Мансийского района по финансам.
Видео: YouTube-канал «Василий Тюркин», 2015 г, https://youtu.be/iBLMmpwPiTQ
Главный финансист
У бывшей подчиненной Стадлер из приднестровского городка Дубоссары Венеры Стефогло карьерный путь был менее тернистым. Со временем она дослужилась до ставки вице-мэра по финансам. Была доверенным замом экс-главы города Александра Морозова. Недруги из противоборствующего называли Стефогло «теневым мэром» Пыть-Яха: «Морозов все решения согласовывал с ней. Даже согласился вернуть в мэрию бывших коллег, работавших еще при Веснине», — делится мнением собеседник.
Морозов после резонансного скандала с «Барби-чиновницами» из управления капитального строительства города, одна из которых — Екатерина Смирнова — попивала на видео «лучший раф» и трогала себя за грудь в розовом кабинете, не был согласован губернатором Комаровой на второй срок. Его сменил бывший лангепасский вице-мэр Дмитрий Горбунов. А вот Стефогло осталась и продолжила работу.
В ее вотчине, как и у предшественницы, то и дело вспыхивали скандалы. В числе самых громких два. Первым был слив зарплат мэра Горбунова и клана бывших силовиков, в том числе Олега Иревлина, который тогда числился первым замом (позже был понижен до зама по ЖКХ, а после смены мэра уволен). По странному стечению обстоятельств, зарплаты «молдавского клана» обнародованы не были.
Второй скандал разразился на провальных публичных слушаниях о повышении муниципальных пенсий. «В бюджете постоянно нет денег ни на дороги и квартальные проезды, ни на снижение материальной нагрузки на бывших балочников, загнанных властью в коммерческий найм, многие из которых сегодня не имеют возможности выкупать квартиры, на которые были выделены деньги от государства на расселение людей из приспособленных строений. Зато находятся деньги на баснословные пенсии для чиновников, просидевших многие годы за огромную зарплату и работающих против людей», — обратились к губернатору жители проблемного СНТ «Подлесное», который из балочного поселка еще при Морозове буквально росчерком пера превратился в дачный.
Спикер думы
При этом, «золотые пенсии» коснулись бы небольшого числа верхушки власти. А именно, самой Стефогло, главы КРУ Елены Баляевой, спикера думы Дмитрия Уреки и его зама Сергея Зайцева. К раздуванию всеобщей истерии подключились коммунисты при поддержке лидера местного отделения Светланы Руденко, которые указали в письме зарплаты Уреки и Зайцева — до полумиллиона рублей. Против изменений выступала прокуратура.
Уреки, по словам источников в политическом истеблишменте округа, подставил спикера окружной думы Бориса Хохрякова, переложив на него ответственность за отклонение протеста прокурора Степана Филипенко, который заявил о незаконности решения о повышении выплат муниципальных пенсий по выслуге лет избранным получателям. Источники URA.RU, близкие к окружному парламенту, опровергают причастность Хохрякова к решению местной думы. Прокуратура инициировала проверку законности увеличения муниципальных пенсий политэлите, которое жители города назвали антинародным. «Маловероятно, что такой разговор у Уреки с Хохряковым действительно состоялся. А если он и был, то в рекомендательной форме, в частном порядке и уж точно не для публичного оглашения. К тому же, никакие рекомендации председателя окружной думы не должны влиять на решение местных депутатов», — замечал собеседник агентства.
Примечательно, что и Уреки, по данным собеседников URA.RU в мэрии и думе города, входил в топ лидеров «молдавского клана». Он родился в Молдове в 1986 году, переехал в Пыть-Ях вместе с родителями двумя годами позже, однако связей с родиной не растерял. В 2005 году Уреки получил диплом Омского музыкально-педагогического колледжа по специальности «Государственное и муниципальное управление», а в 2010-м — окончил Государственный университет Молдовы с квалификацией «Бизнес-управление». В городскую думу он попал из коммунального сектора — возглавлял ТСЖ. И даже фигурировал в деле об исчезновении канализационных колодцев, принадлежащих мэрии.
Распад клана
Такие резонансные скандалы не могли не привлечь внимание нового губернатора округа Руслана Кухарука. Первым после его приезда в муниципалитет лишился поста мэр Дмитрий Горбунов. После избрания нового главы Сергея Елишева в мэрии начались чистки. Скоропостижно вышла на пенсию Стефогло — и мэрия выступила с инициативой пересмотра муниципальных пенсий, которые достигли нескольких сот тысяч рублей. Стефогло и ее муж потеряли право на муниципальную квартиру.
Пытаясь сохранить крохи влияния, написал заявление о сложении полномочий спикер думы Пыть-Яха Уреки. Он остался рядовым депутатом и лишился права на муниципальную пенсию. Источники в силовых структурах говорят, что к его деятельности появились вопросы у правоохранительных органов.
Также лишилась поста медиаменеджер Жанета Матрунич, которой Стефогло, по словам источников, симпатизировала. «Кадры с заседания о выдаче жилья по комнайму гражданину Нанеску и еще ряд резонансных и скандальных видео, подставлявших под удар бывших чиновников и даже экс-мэра Морозова, матерившегося в День флага, могли быть записаны на оборудование ТРК „Пыть-Яхинформ, которым руководила Матрунич“, — предполагает собеседник в администрации. Матрунич уволена в одностороннем порядке, однако прокуратура настаивает на отставке по утрате доверия из-за подозрений на совершение коррупционных нарушений.
Последним покинувшим клан влиятельным чиновником оказался протеже Стефогло — начальник управления экономики Сергей Маслак. Он пришел в администрацию из филиала Ханты-Мансийского банка. И сразу же возглавил управление. При начальнице у коренного югорчанина были неплохие перспективы — Стефогло пыталась пролоббировать его обучение в элитной школе политики «Лидеры изменений Югры».
После выхода на пенсию, по словам источника, прочила Маслаку своей пост вице-мэра по финансам. «Однако новый мэр, который до этого был депутатом окружной думы от Пыть-Яха и Сургутского района, прекрасно знаком со всеми подковерными интригами. Его команда получила от окружных властей карт-бланш на чистки как молдавского клана, так и противоборствующей группировки бывших силовиков. Елишев и его первый заместитель Татьяна Староста как никто представляют расклад сил в городе. Основные лидеры уже зачищены, а оставшиеся после развала группировок мелкие сторонники либо не представляют угрозы для власти, либо присягнут новой команде. Но при малейшей попытке дестабилизации дебоширы последуют за своими бывшими патронами в отставку», — подытожил инсайдер.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!