В ХМАО прокуратура проверит законность выплат «чуть меньше, чем у Путина» политэлитам

Прокуратура проверит законность выплат политэлитам Пыть-Яха. Ими после скандала с муниципальными пенсиями чиновников и «зарплатами чуть меньше, чем у Путина» спикера думы Дмитрия Уреки и его зама Сергея Зайцева заинтересовалось надзорное ведомство. Об этом URA.RU сообщил источник в политическом истеблишменте города.
«В думе считают, что нарушений законодательства нет. Но при дефицитном и глубоко дотационном бюджете траты на сытую жизнь политэлит могут быть расценены как нарушение. На них вполне можно было отремонтировать аварийный мост, на который жители регулярно жаловались губернатору Югры Руслану Кухаруку. Прокуратура запросила документы, говорят, что будет инициирована проверка», — сообщает инсайдер.
Собеседник агентства отмечает, что силовиков может заинтересовать и другая статья расходов. «Дума обсуждает выделение 450 миллионов рублей из местного бюджета на решение вопроса о коммерческом найме помещений. Этой суммы, как говорят, достаточно для того, чтобы отремонтировать путепровод, который уже буквально трещит по швам, за свой счет, без субсидирований из бюджета округа. Но будут ли проверяться эти траты, а главное, признают ли их неэффективным расходованием средств, неизвестно», — добавляет источник.
Журналист агентства запросил информацию в пресс-службе прокуратуры ХМАО. В ведомстве подтвердили проведение проверки.
Недовольство жителей Пыть-Яха высокими зарплатами чиновников и депутатов, в том числе спикера городской думы Дмитрия Уреки, обострилось после публичных слушаний, на которых обсуждались изменения в муниципальные пенсии. Жители обвинили чиновников в безучастности к городским проблемам и требовали от них решения актуальных вопросов, вместо увеличения собственных выплат, которые сравнили с заработной платой первых лиц государства.
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