30 сентября 2025

Скандальный клан в мэрии ХМАО лишился одного из влиятельных чиновников

Мэр Пыть-Яха Елишев уволил главу управления экономики Маслака
Администрацию Пыть-Яха покинул Сергей Маслак
Администрацию Пыть-Яха покинул Сергей Маслак

Новый мэр Пыть-Яха (ХМАО) Сергей Елишев продолжает зачистки в рядах подчиненных. По данным источников URA.RU, администрацию покинул начальник управления экономики Сергей Маслак.

«Он считался креатурой лидера так называемого „молдавского клана“ — бывшего замглавы по финансам Венеры Стефогло. Она во время работы в мэрии всячески продвигала молодого чиновника и даже пыталась поспособствовать тому, чтобы Маслак прошел обучение в элитной школе политиков „Лидеры изменений Югры“. Однако после отставки начальницы дела у ее протеже шли неважно, и о планах занять ее место главы депфина пришлось забыть. Он не доказал свою эффективность и покинул пост», — сообщает инсайдер.

Другой источник отметил, что Маслак попрощался с коллегами в рабочем чате. В администрации подтвердили отставку чиновника.

Ранее URA.RU писало об увольнении главы депфина Пыть-Яха Венеры Стефогло. От поста спикера думы отказался еще один ее влиятельный сторонник — Дмитрий Уреки. 

