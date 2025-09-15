15 сентября 2025

Прокуратура предъявила претензии опальному медиаменеджеру из ХМАО

Прокуратура требует отставки экс-директора «Пыть-Яхинформ» по утрате доверия
Прокуратура Пыть-Яха требует уволить Жанету Мантрунич по утрате доверия
Прокуратура Пыть-Яха требует уволить Жанету Мантрунич по утрате доверия

У силовиков ХМАО появились претензии к опальному медиаменеджеру — экс-директору принадлежащему властям Пыть-Яха МАУ «Телерадиокомпания Пыть-Яхинформ» Жанете Матрунич. Городская прокуратура направила на имя главы администрации города исковое заявление, в котором потребовала изменить формулировку увольнения бывшей сотруднице.

«Прокуратура потребовала изменить формулировку увольнения Матрунич. Ранее новый глава города Сергей Елишев принял решение о расторжении с ней трудового контракта в одностороннем порядке. Но претензии силовиков более серьезные — надзорное ведомство требует уволить Матрунич по утрате доверия», — поясняет собеседник URA.RU в политическом истеблишменте округа.

По словам источника, прокуратура провела проверку на основании материалов, поступивших от Контрольно-ревизионного отдела мэрии и нашла коррупционную составляющую в деятельности Матрунич. «Медиаменеджер трудоустроила свою несовершеннолетнюю дочь без соответствующего образования на полставки спецкорра, но не уведомила об этом работодателя. Девочка получила зарплату — порядка 32 тысячи рублей, а всего с налогами из муниципального бюджета на нее было потрачено более 42 тысяч. Кроме того, Матрунич не указала банковские счета своей дочери. По совокупности нарушений ведомство потребовало изменить формулировку в ее трудовой книжке», — уточняет инсайдер.

На сайте городского суда в картотеке дел фигурирует исковое заявление прокуратуры. Однако ранее Матрунич инициировала гражданский процесс о восстановлении на работе в отношении мэрии. В пресс-службы прокуратуры подтвердили, что в отношении медиаменеджера была проведена проверка, и что ведомство действительно обратилось в суд с требованием уволить Матрунич по отрицательным основаниям.

