Спикер думы Пыть-Яха подставил председателя окружного парламента ХМАО

Спикер думы Пыть-Яха Дмитрий Уреки подставил председателя заксо ХМАО Бориса Хохрякова. Источники URA.RU в политическом истеблишменте сообщают, что Уреки переложил на спикера югорского парламента ответственность за отклонения протеста прокурора Степана Филипенко, который заявил о незаконности решения о повышении выплат муниципальных пенсий по выслуге лет избранным получателям.
«Я согласовал свою позицию с руководством думы округа. Мы считаем — и я считаю, и Борис Сергеевич считает, — что излишне сейчас принимать такие решения по поводу увеличения выплат», — заявил Уреки на совместном заседании думских комиссий. Аудиозапись заседания и копии документов имеются в распоряжении редакции.
Надзорное ведомство усмотрело в решении городских властей поднять выплаты по муниципальной пенсии нарушение закона — в этом случае пенсия в размере прожиточного минимума должна быть назначена всем чиновникам и служащим, имеющим на нее право, а не только отдельной категории элиты. Таким образом, по мнению прокурора, муниципальным служащим также необходимо увеличить пенсию по выслуге лет с 10 до 17 тысяч рублей. Финансисты администрации подсчитали, что на это потребуется 7,85 миллионов рублей.
Протест прокурора был отклонен. Общественников возмутили траты бюджетных средств на чиновников при дотационном бюджете и плачевном состоянии общественных территорий и дорог в городе. «Маловероятно, что такой разговор у Уреки с Хохряковым действительно состоялся. А если он и был, то в рекомендательной форме, в частном порядке и уж точно не для публичного оглашения. К тому же, никакие рекомендации председателя окружной думы не должны влиять на решение местных депутатов», — заметил собеседник агентства.
Присутствовавшие в думе Пыть-Яха на обсуждении протеста прокурора депутаты и общественники подтвердили, что аудио действительно было записано во время заседания комиссии, но попросили не раскрывать анонимность. Аудиозапись направлена в окружную думу. Комментарии на момент публикации новости не поступали. В аппарат думы Пыть-Яха направлен запрос, ответ ожидается.
Ранее URA.RU писало, что прокуратура инициировала проверку скандального повышения пенсий депутатам и чиновникам Пыть-Яха. На это факт после скандала с муниципальными пенсиями чиновников и «зарплатами чуть меньше, чем у [президента России Владимира] Путина» у спикера думы Дмитрия Уреки и его зама Сергея Зайцева (к бенефициарам получения выплат источники также причисляли вице-мэра по финансам Венеру Стефогло и главу КСП города) заинтересовалось надзорное ведомство.
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