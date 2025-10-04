ВСУ бегут с изюмского направления и теряют Tomahawk: главное об СВО за 4 октября

Сегодня, 4 октября, стало известно о попытке ВСУ атаковать Брянскую область. Глава региона Александр Богомаз заявил, что прямой удар был нанесен по поселку городского типа Погар, ранен мирный житель. Атака была осуществлена с использованием ударных беспилотников «Дартс».
Украинские вооруженные силы испытывают трудности на изюмском направлении, где взвод 151-й отдельной механизированной бригады полностью оставил занимаемые ранее позиции. По информации российских силовых ведомств, данное развитие событий подтверждается радиоперехватами переговоров украинских военных.
Тем временем, ВС РФ нанесли удар по объектам энергетики. Всего же за сутки украинская армия потеряла почти 1500 военнослужащих. Главные новости о проведении спецоперации на Украине к вечеру 4 октября — в материале URA.RU.
ВСУ атаковали Брянскую область
В результате атаки украинских БПЛА на здание автовокзала в поселке Погар Брянской области был ранен местный житель. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.
По его словам, ударные беспилотники модели «Дартс» нанесли прицельный удар по объекту, в ходе которого были повреждены два пассажирских микроавтобуса. Пострадавший мужчина был доставлен в медицинское учреждение, где ему оказали всю необходимую помощь. Позже Богомаз добавил, что силы ПВО сбили в регионе дрон ВСУ.
Удары по энергетике Украины
Вооруженные силы России нанесли удары по объектам энергетической инфраструктуры, обеспечивающим работу предприятий оборонного комплекса Украины. Об этом сообщили в Минобороны РФ. По данным военного ведомства, атаки были направлены на объекты, задействованные в производстве и ремонте вооружения для ВСУ. Всего за сутки украинская армия на разных направлениях потеряла около 1460 военнослужащих, следует из ежедневной сводки Минобороны.
Tomahawk для Киева не будет
США вряд ли решатся передать Украине крылатые ракеты Tomahawk, пишет The American Conservative. По данным издания, подобный шаг станет «красной линией» для России, которую глава Белого дома Дональд Трамп не готов переступать. Профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс заявил РИА Новости, что противоречивые сообщения о возможных поставках Tomahawk отражают кризис управления в американской администрации.
Кроме того, американские крылатые ракеты большой дальности Tomahawk, которые планируется поставить Украине, могут быть перехвачены российскими зенитно-ракетными комплексами (ЗРК) «Витязь», которые называют «убийцами крылатых ракет». Об этом заявил военный эксперт Юрий Кнутов.
Украинский город остался без газа и воды
Город Шостка в Сумской области Украины частично остался без газа и воды после повреждения объектов критической инфраструктуры. Об этом сообщил мэр города Николай Нога.
«В результате повреждения объектов критической инфраструктуры в городе наблюдаются перебои с подачей газа, воды и электроэнергии», — написал Николай Нога. Он также отметил, что специалисты работают над устранением последствий.
Провалы ВСУ
Украинские войска провели четыре неудачные контратаки в районе Андреевки на сумском направлении, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
Отмечается, что часть военнослужащих ВСУ при приближении подразделений ВС РФ бросила позиции, переодевшись в гражданскую и женскую одежду. По данным координатора николаевского подполья Сергея Лебедева, в Харьковской области были поражены пункты временной дислокации иностранных наемников и тренировочные лагеря ВСУ.
Удары также пришлись по складам и узлам энергоснабжения в Черниговской области. На красноармейском направлении российские бойцы ликвидировали группу бывших заключенных из состава ВСУ, отказавшихся сдаваться.
При этом украинские офицеры приняли решение о выводе командования и штабов 53-й и 60-й отдельных механизированных бригад ВСУ из Красного Лимана в ДНР в тыловые районы. Об этом рассказали в российских силовых структурах.
Кроме того, стало известно, что личный состав 151-й отдельной механизированной бригады ВСУ вместе с командиром полностью покинул занимаемые позиции на изюмском направлении. Об этом следует из перехваченных радипереговоров. Информацию об этом агентству ТАСС предоставили в российских силовых структурах.
Венгрия против втягивания в войну
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что страна не намерена участвовать в возможной войне, даже если большинство государств Европы примет противоположное решение. В интервью порталу Hetek он подчеркнул, что Будапешт не желает быть в одном союзе с Украиной и не поддерживает расширение ЕС в ее сторону. По словам Орбана, украинские спецслужбы действуют на территории Венгрии при поддержке Брюсселя, пытаясь повлиять на внутреннюю политику страны. Он также предложил провести переговоры между ЕС и Россией о будущем устройстве европейской безопасности.
Россия и добровольцы
Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что из республики в зону проведения СВО направлены почти 23 тысячи добровольцев. В Запорожской области бойцы группировки «Днепр» обнаружили на позициях ВСУ следы работы женского расчета беспилотников. Как рассказали в Народном фронте, участник СВО с позывным «Рай» из Калининградской области в течение 17 часов один сдерживал атаку разведгруппы противника численностью 12 человек.
