Екатеринбуржец выбросил дочь из окна и избежал колонии: хронология трагедии

В Екатеринбурге отправили в психбольницу отца, убившего дочь в 2023 году
Трагедия произошла на Посадской в конце 2023-го (архивное фото)
Трагедия произошла на Посадской в конце 2023-го (архивное фото)
Екатеринбуржец выбросил с пятого этажа годовалую дочку

В Екатеринбурге суд поставил точку в уголовном деле 32-летнего Ильи Иванова, который обвиняется в убийстве двухлетней дочери. По версии следствия, в 2023 году пере Новым годом он выбросил малышку с пятого этажа дома на улице Посадской, труп девочки пролежал под окнами несколько дней. Экспертиза признала Илью невменяемым, его отправили на принудительное лечение в психбольницу. Все, что известно о трагедии, — в сбойке URA.RU.

Убийство

По версии следствия, девочка скончалась 30 декабря 2023 года. Именно в этот день пьяный Иванов схватил ее и сбросил с балкона пятого этажа. Как позднее установили судмедэксперты, она скончалась сразу — от закрытой черепно-мозговой травмы. Тело ребенка не замечали несколько дней, потому что его замело снегом.

«Родители погибшей малышки четыре дня отмечали Новый год и даже не вспомнили о лежащей в сугробе малышке. Замерзшее тело ребенка обнаружили только после того, как мужчина проболтался о случившемся отцу по телефону», — писали тогда журналисты.

Свою дочь Иванов регулярно избивал. «Осознавая, что она находится в беспомощном состоянии, систематически наносил ей побои с особой жестокостью за ненадлежащее, по его мнению, поведение в целях достижения её беспрекословного подчинения, тем самым истязая ее», — отметили в областной прокуратуре.

Другие преступления

В день убийства Иванов вымогал у своей супруги 100 тысяч рублей. Эти деньги она должна была выкрасть из кассы магазина, где работала. Илья угрожал ей ножом. Женщина смогла отбиться и сбежать. После этого Иванов ограбил владельца квартиры, где проживал. Ущерб составил 108 тысяч рублей.

5 января Иванова доставили в Верх-Исетский районный суд для избрания меры пресечения. После этого он отправился в следственный изолятор. В суде он отрицал, что причастен к убийству: «Сам в шоке. Я этого не делал». Позже он стал сваливать вину на жену.

Илья Иванов в суде
Илья Иванов в суде
Фото:

Семья

Жена Ильи терпела побои. Родные рассказывали URA.RU, что она часто писала заявления на мужчину в полицию, но каждый раз забирала их. Близкие говорили, что женщина якобы не участвовала в воспитании ребенка.

«Мне на душе плохо [с похорон дочки] еще. Много угроз поступает от людей. Они считают меня виновной в гибели собственной малышки. Я пытаюсь не обращать внимания на них», — говорила женщина URA.RU после похорон.

Она рассказывала, что ранее в их семье уже умирали дети. Первый сын скончался в 2,5 месяца. «У него произошел отек головного мозга, он пролежал две недели в коме. Врачи поставили ему инвалидность, мы с ним каждые полгода лежали в больнице. Ночью 4 февраля 2022 года я проснулась, чтобы покормить его, а утром он уже не очнулся. У него из носа и рта вылезли остатки пищевых масс. Я пыталась сделать ему искусственное дыхание, но было поздно», — вспоминала мать. Потом у нее случился выкидыш. По ее словам, Илья пнул ее в живот, когда заподозрил в измене. Когда его арестовали, женщина планировала развестись с ним.

Суд

В декабре 2024 года руководитель третьего отдела по расследованию особо важных дел областного СУ СКР Александр Сапегин заявил, что Иванова признали невменяемым. В суд ушло ходатайство об отправке подсудимого в психбольницу. Жена обвиняемого не согласилась с этим.

«Конечно, это решение — несправедливое. Учитывая, что он вытворил. Хотела бы тюремного наказания, желательно пожизненное, но это вряд ли. А вот на 20-25 лет [в колонии] я рассчитывала. Мне говорили, что он [во время следствия] под дурачка косил, но меня уверяли, что ему это не поможет», — говорила собеседница агентства. 6 октября суд отправил мужчину на принудительно лечение.

