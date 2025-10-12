12 октября 2025
11 октября 2025

В Тюменской области назвали самые популярные имена для младенцев

В Тюменской области детей чаще всего называют Михаил и Ева
В Тюменской области много маленьких Ев и Михаилов
В Тюменской области много маленьких Ев и Михаилов

Самыми популярными именами для новорожденных в Тюменской области стали Ева и Михаил, а самыми редкими признаны Найля и Мухаммад Аё. Информация представлена на информационно-аналитическом портале органов ЗАГС.

«Тюменская область, самые популярные имена для детей — Михаил и Ева. Также в топ-5: Александр, Артем, Лев, Роман, София, Мария, Варвара, Анна», — следует из данных портала.

Также составлен список самых редких имен. Для девочек это Найля, Арьяна, Нино, Океана и Вивея, а для мальчиков Мухаммад Аё, Мухьаммад, Тамирхан, Эсканор и Девид.

