В Тюмень придет минусовая температура

27 октября также ожидается снег
Первая минусовая дневная температура этой осенью в Тюмени ожидается 27 октября. Такие данные приводит сервис «Яндекс Погода».
«Тюмень, 27 октября. Температура воздуха днем -1 (ощущается как -6). Ночью: -2 (ощущается как -7)», — прогнозируют синоптики.
Самым теплым днем до этого окажется 19 октября. При +7 на улице температура воздуха будет ощущаться как +1.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Тюмени? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени», чтобы узнавать все новости первыми. Теперь мы и в MAX!
Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!