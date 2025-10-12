12 октября 2025

В Тюмень придет минусовая температура

В Тюмени 27 октября похолодает до -1
27 октября также ожидается снег
27 октября также ожидается снег

Первая минусовая дневная температура этой осенью в Тюмени ожидается 27 октября. Такие данные приводит сервис «Яндекс Погода».

«Тюмень, 27 октября. Температура воздуха днем -1 (ощущается как -6). Ночью: -2 (ощущается как -7)», — прогнозируют синоптики.

Самым теплым днем до этого окажется 19 октября. При +7 на улице температура воздуха будет ощущаться как +1.

