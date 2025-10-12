12 октября 2025
11 октября 2025

В Тюмени открылся премиальный магазин белья

В Тюмени открылся первый магазин бренда Belle you
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
В магазине представлена премиальная домашняя одежда и белье
В магазине представлена премиальная домашняя одежда и белье Фото:

В Тюмени в одном из местных ТРЦ открылся первый магазин бренда белья и домашней одежды Belle you. Об этом стало известно корреспондентам URA.RU.

«Магазин начал работать с 11 сентября. Со слов продавцов, руководство рассматривало другую площадку для запуска, но там не осталось подходящих свободных площадей», — сообщает корреспондент агентства.

Марка Belle you является продолжением уральского премиального бренда одежды 12 storeez. Сейчас магазины открыты по всей России. Компания также запустила первый шоурум в Дубае. 

Магазин заработал 11 сентября
Магазин заработал 11 сентября
Фото:

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Тюмени? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени», чтобы узнавать все новости первыми. Теперь мы и в MAX!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Тюмени в одном из местных ТРЦ открылся первый магазин бренда белья и домашней одежды Belle you. Об этом стало известно корреспондентам URA.RU. «Магазин начал работать с 11 сентября. Со слов продавцов, руководство рассматривало другую площадку для запуска, но там не осталось подходящих свободных площадей», — сообщает корреспондент агентства. Марка Belle you является продолжением уральского премиального бренда одежды 12 storeez. Сейчас магазины открыты по всей России. Компания также запустила первый шоурум в Дубае. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...