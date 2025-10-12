В Тюмени открылся премиальный магазин белья

В магазине представлена премиальная домашняя одежда и белье
В Тюмени в одном из местных ТРЦ открылся первый магазин бренда белья и домашней одежды Belle you. Об этом стало известно корреспондентам URA.RU.
«Магазин начал работать с 11 сентября. Со слов продавцов, руководство рассматривало другую площадку для запуска, но там не осталось подходящих свободных площадей», — сообщает корреспондент агентства.
Марка Belle you является продолжением уральского премиального бренда одежды 12 storeez. Сейчас магазины открыты по всей России. Компания также запустила первый шоурум в Дубае.
Магазин заработал 11 сентября
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Тюмени? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени», чтобы узнавать все новости первыми. Теперь мы и в MAX!
Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!