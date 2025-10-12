Украинцы, китайцы и другие: сколько иностранцев поступило в тюменские ссузы

Иностранцы выбирают учебу в Тюменской области (архивное фото)
В среднеспециальных образовательных учреждениях Тюменской области учится 631 иностранный студент. Такие данные приводят журналисты.
«По программе профобразования в ссузах Тюменской области учится 631 студент из-за границы. Это представители таких стран, как Армения, Беларусь, Украина, Азербайджан, Казахстан, Киргизия, Узбекистан, Молдова, Грузия, Китай и Туркменистан», — сообщает издание DK.RU.
Ранее URA.RU писало, что в ТюмГУ обучаются представители 58 стран мира. Среди них — 19 стран Африки.
