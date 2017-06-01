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Главные новости Курганской области
22:22  01 июня 2017 0

В Кургане поспорили, кто построит храм к приезду патриарха

После того, как работы начал известный предприниматель, у него появились конкуренты
Татьяна Жаткина
© Служба новостей «URA.Ru»
Богоявленский храм Курган, богоявленский храм, колокол
Троицкий храм будет стоять на берегу ТоболаФото: Игорь Меркулов © URA.RU

Строительство храма к визиту патриарха Кирилла в Кургане обернулось скандалом. После того, как работы на площадке у областной филармонии начал промышленник, депутат областной думы Сергей Муратов, обнаружились претенденты на землю. Претензии озвучил экс-атаман зауральских казаков Валерий Попов. Он заявил, что начал строительство храма на этом месте еще около 10 лет назад.

Посещение площадки строящегося храма станет одним из пунктов пребывания в Кургане патриарха Кирилла в августе этого года, поэтому скандал пришелся совсем некстати. «Земля принадлежит не мне, а епархии. Никто не мешал Попову строить храм, но почему-то дальше, чем поставить крест, у него руки не дошли», — прокомментировал претензии Сергей Муратов.

Освящение Богоявленского храмаКурган, ильтяков александр, муратов сергей
Сергей Муратов (в центре) строит уже третий храм
Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Сейчас строительство идет полным ходом. В воскресенье, 4 июня, планируется освящение места, где будет построена церковь. Событие будет приурочено к православному празднику Святой Троицы — будущий храм будет носить название Троицкий. «Для меня это уже третья церковь, я знаю, что это непростая работа, поэтому не скажу, когда будет завершено строительство», — уточнил Муратов. Он рассказал, что к прибытию патриарха планируется закончить первый этаж храма.

Между тем появились высказывания скептиков, которые считают, что в Кургане уже достаточно храмов и меценатам стоило бы заняться строительством каких-то других социально важных объектов, к примеру, школ или детсадов. «Личное дело каждого, куда тратить заработанные деньги, — прокомментировал Сергей Муратов. — Мы восстанавливаем историческую справедливость, на этом месте стоял Троицкий храм, который взорвали наши же предки. Сейчас мы исправляем эту ошибку.

Не будем строить православные храмы — будут строить мечети. Хотите, чтобы наши дочери ходили в хиджабах, а сыновья с автоматами?

Я не против ислама, у меня много друзей-мусульман. Но учитывая, что у нас здесь рядом граница, он к нам все чаще вторгается в радикальных формах. Традиционная наша религия — все-таки православие. Наша вера — это наш генетический код, заложенный великими предками. Если человек меняет веру, он отказывается от этого наследия, он как голый на морозе — совершенно беззащитен в этом мире».

Начало строительства часовни у реки Тобол в Кургане, стройплощадка муратова
Работы на площадке идут полным ходом
Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Поддержал начинание Муратова и депутат Госдумы Александр Ильтяков, который также выступил спонсором строительства нескольких храмов в Зауралье. «Я знаю, что это нелегкое испытание для человека, который за это берется, и для его команды», — уверен депутат.

Он также добавил, что не видит смысла в строительстве детсадов или школ, которые некому будет содержать, и они будут разрушаться. Ранее Ильтяковы жаловались, что построенный ими спорткомплекс в Заозерном не захотела брать на себя на свой баланс администрация города, хотя такая договоренность изначально была. В итоге все заботы о содержании здания на себя взяло семейное предприятие Ильтяковых «Велес».

Богоявленский храм. Ильтяков Александр осматривает стройкуКурган, ильтяков александр, богоявленский храм
Александр Ильтяков знает, что строительство храма — затея нелегкая
Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Эксперт регионального отделения ОНФ Оксана Ковалева заявила, что не может оценить проект по строительству храма, поскольку с ним не знакома. Однако ее беспокоит, что строительство новых объектов ведется без городских исследований. «Чтобы не вступать в конфликт с населением, чтобы понять, что будет нужно городу в ближайшие годы, нужно проводить такие исследования, и это делается во многих городах. Наши ребята-урбанисты буквально за две недели собрали 570 анкет по горсаду, за два дня их обработали. Но на такие работы нет заказчика», — обозначила она проблему.

Патриарх Кирилл прибудет в Курган 23 августа, его визит приурочен к 200-летию архимандрита Капустина, который основал палестинскую миссию РПЦ. Предстоятель церкви посетит храм в Батурино Шадринского района, на родине Антонина Капустина, а также посетит курганские храмы.

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© Служба новостей «URA.Ru»
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