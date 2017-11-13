Борьба Тюмени с киосками дошла до федералов

22:26 13 ноября 2017 0

Ассоциация распространителей печатной продукции (АРПП — ред) — вмешалась в конфликт между владельцами нестационарных объектов торговли и администрацией Тюмени Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Одна из самых влиятельных медиаорганизаций России — Ассоциация распространителей печатной продукции (АРПП — ред) — вмешалась в конфликт между владельцами нестационарных объектов торговли и администрации Тюмени. «URA.RU» сообщало, что городские власти ради порядка провели ревизию правил установки киосков и существенно их изменили. С 1 января торговые точки должны быть убраны с полос движения, теплотрасс и т. п. Предприниматели недовольны тем, как готовятся изменения и придали конфликт огласке.

АРПП опубликовала официальное заявление по поводу намерения мэрии Тюмени: «Администрация Тюмени, ссылаясь на федеральный закон «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации», приняла решение до 1 января 2018 года убрать нестационарные торговые объекты (НТО), расположенные вблизи оживленных магистралей, переместив их в городские парки и скверы. При этом предусмотрено резкое сокращение количества НТО —

вместо существующих сейчас 535 киосков разной специализации останется 107, из них торговых объектов, реализующих прессу, всего 16. Данные меры являются убийственными для системы распространения прессы в городе».

Ассоциация утверждает, что новая схема размещения НТО уничтожит 9 из 10 газетных киосков, оставив без работы как минимум 300 человек. «Перенос торговых павильонов в парки и скверы — дело гиблое: никто не будет покупать газеты и журналы в отдаленных от центра местах», — утверждается в заявлении ассоциации.

Елена Еремина считает, что изменения в правилах размещения киосков вызваны вопросами безопасности Фото: Николай Бастриков © URA.RU

По мнению АРПП, решение чиновников мэрии противоречит заявлениям президента России Владимира Путина о поддержке печатных СМИ, постановлению правительства России и приказу Минкомсвязи РФ. «Хотелось бы довести до сведения губернатора Тюменской области Владимира Якушева и главы администрации города Тюмени Александра Моора, что, в соответствии с вышеуказанным постановлением правительства, всего в области должно быть 300 киосков прессы, а фактическое их количество составляет 143. Согласно же приказу Минкомсвязи, только в Тюмени с населением 750 тысяч человек должно быть 500 таких торговых объектов», — утверждает АРПП.

В администрации Тюмени подтвердили, что изменения вызваны требованиями федерального законодательства и вопросами безопасности. «Из полос отвода автомобильных дорог должны быть исключены все места, ставящие под сомнение вопросы безопасности, — сообщила директор департамента потребительского рынка Тюмени Елена Еремина. — Много объектов размещено в защитных зонах инженерных сетей. Торговые павильоны и киоски стоят на теплотрассах, под высоковольтными линиями, на объектах связи, водопроводах и канализации».

По словам Елены Ереминой, только четверть товара в киосках — собственно пресса Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

По словам представителя горадминистрации, из 535 временных объектов только порядка полутора сотен соответствуют всем требованиям. В мэрии заявили, что активно помогают предпринимателям искать новые места, и для 110 торговых точек найдены варианты размещения рядом с прежним расположением. «Мы понимаем всю социальную важность развития сети распространения печатной продукции, — заверила Еремина. — Поэтому решением администрации города торговля прессой теперь возможна в магазинах у дома и во всех павильонах. Сеть розничной печати уже в ближайшее время может вырасти до 300 точек продаж».

Этому может помешать отсутствие спроса. По данным Елены Ереминой, сегодня доля печатной продукции в ассортименте киосков печати — около 25%, и уменьшается. Ещё недавно она составляла 30%.

В администрации вновь напомнили, что ведут индивидуальный разбор каждой конкретной ситуации, и ждут предпринимателей на встречи.