Что вырезали из прямой линии Кобылкина и почему это опасно

17:31 20 декабря 2017 0

Запись «прямой линии» с губернатором, опубликованная региональным ТВ, оказалась на полчаса короче прямого эфира Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Второй год подряд губернатор Ямала Дмитрий Кобылкин проводит телевизионную «прямую линию», отвечая на вопросы земляков. Во вторник, 19 декабря, пресс-служба показала новую вариацию этого классического формата — экспериментально к жителям округа добавили журналистов. О том, какие риски возникли в связи с этим — ниже. Сначала о выполненных задачах.

Мегапроекты — гвоздь программы

Красной нитью через выступления губернатора прошли все крупные арктические проекты. Это и запуск «Ямал-СПГ», которому было посвящено несколько вопросов, и строительство Северного широтного хода, и развитие Северного морского пути. Все сказанное сводится к тому, что в настоящее время Ямал является центром Арктики и дальше будет развиваться в этом направлении. Поддержкой президента, со слов Кобылкина, округ заручился. Все проекты и задумки будут исполнены.

Губернатор рассказал, что СШХ важен не только Ямалу, но и соседям: «Есть производители зерна из Западной Сибири, которые вынуждены ждать своей очереди на экспорт после регионов Центральной и Южной полосы страны. Пока они дождутся, зерно станет нерентабельным. Есть металлурги из Челябинска и Свердловской области. Там огромный промышленный комплекс, который мог бы в течение трех с половиной дней поставлять в Сабетту свои грузы и выходить в мировой океан».

Разговоры о наболевшем

Значительную часть своего выступления Дмитрий Кобылкин посвятил освоению Арктики Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Большая часть вопросов ямальцев была о земном и насущном. Например, в Ноябрьске спрашивали про «убитые дороги», в Губкинском никак не решается вопрос с ремонтом детского сада. В сельских территориях просили о новых зданиях школ, садиков и больниц. Старые уже прогнили и разваливаются, в некоторых поселениях их нет вообще.

На многие вопросы губернатор ответил, что «записал» и посмотрит, «что можно сделать».

На ремонт дорог средства в бюджете региона заложены. А загородные трассы будут переданы в федеральную собственность. «Огромные деньги для содержания этих длинных дорог. Хочется максимально отдать эти дороги в федеральную собственность, чтобы мы свои деньги тратили не на их содержание, а на строительство и ремонт дорог», — отметил губернатор.

Еще о транспорте

Жители Нового Уренгоя обеспокоились грядущим ремонтом аэропорта. Губернатор успокоил — реконструкция и расширение будет проходить беспрепятственно для его работы: «Будущие собственники, один из двух серьезных игроков, который выиграет конкурс на реконструкцию и обслуживания аэропорта. Если они увидят в этом потребность, международные рейсы появятся».

Ямал стал пионером в восстановлении российской авиации и планирует взяться за речной транспорт Фото: superjet100.info

В развитии пассажирских перевозок авиация на Ямале стоит на первом месте. Кобылкин напомнил, что округ — пионер в эксплуатации современной техники. Отечественные самолеты «Сухого» строятся уже с учетом технических модификаций и правок, которые предложены Ямалом по итогу эксплуатации самолетов.

Совместно с Югрой округ начинает обновление речных судов и эксплуатацию новых отечественных разработок. «После развала Советского Союза до сегодняшнего дня мы поставили на крылья только одну „Комету“. Чтобы загрузить верфи, нужна длинная цепочка заказов. Конечно, проект непростой по финансовой составляющей и по срокам, но если Ямал и Югра за это не возьмутся, то реки Енисей, Лена, Амур, возможно, Азово-Черноморское и Балтийское пароходство останутся без судов. Кому-то нужно быть первыми», — рассказал губернатор Ямала.

Особенная радость для ямальских ветеранов — программу переселения пенсионеров из Ямала в Тюмень в следующем году возобновят. На эти цели предусмотрен миллиард рублей (по 500 млн от Ямала и Тюменской области). Правда, строить новые ямальские микрорайоны в Тюмени пока больше не планируют. Власти будут закупать уже готовое жилье.

Скандал на скандале

Губернатор прокомментировал ряд резонансных случаев, которые в последнее время обсуждались на федеральном уровне. Начали с истории «школьников из бундестага».

Кобылкин отшутился, что обручальное кольцо — это все, что у него есть из золота Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Дмитрий Кобылкин отметил, что отнесся к ситуации по-отцовски и сразу встал на защиту. А вывод из этой истории, по мнению губернатора — нужно пересматривать образовательные программы: «Давайте посмотрим на наши учебники истории, чему учим наших детей? Если там Великой Отечественной войне посвящено несколько страниц, что мы хотим? Это сдетонировало, и хорошо. Получилось, что ребенок с Ямала заставил всю страну обратить внимание на образование. Может быть, этим не стоит гордиться, но хорошо, что это произошло».

Про нашумевшую историю с «золотыми унитазами», якобы установленными в его резиденции, Дмитрий Кобылкин отвечал с улыбкой. Он не стал отрицать, что это могут быть происки «врагов успешного региона», и намекнул, что это может быть связано с обиженными из-за «эффективных правоохранительных действий».

«Дочка пришла со школы, спросила: „Папа, покажи, где у нас ‚золотые унитазы‘“. Мне это не нужно. У меня из золота только обручальное кольцо. Я его ношу», — прокомментровал губернатор.

Третьей резонансной историей стало задержание по подозрению в коммерческом подкупе депутата-нефтяника, руководителя подразделения «Газпромнефти» Павла Крюкова. Губернатор отметил, что давно знает этого человека и может отозваться о нем только положительно. «Сейчас я знаю о нем, столько же, сколько и вы. Кажется, он сейчас находится в Салехарде, в следственном изоляторе», — ответил губернатор на вопрос о судьбе задержанного.

Команда Кобылкина

В целом о сформированной команде во время «прямой линии» Дмитрий Кобылкин отзывался исключительно положительно. Претензий к своим заместителям он не высказал и даже благодарил за плодотворную работу. Из мэров выделил главу Лабытнанги Марину Трескову, которая эффективно реализовала в городе программу «комфортная городская среда»; положительно оценил главу Ямальского района Андрея Кугаевского, который непременно должен решить проблемы с жильем для пенсионеров.

А вот бояться стоит чиновникам из Губкинского. Из-за проблем со срывами сроков ремонта местного детского сада.

«Мне нужно съездить туда самому. Принять какие-то кадровые решения по команде главы. Там постоянно внутри администрации спотыкаются. Не знаю, с чем это связано», — пригрозил губернатор.

Претензии он высказал и главе поселка Гыда Олегу Шабалину. Со слов губернатора, он еще ни где не видел такого количества металлолома и хлама, столь разбитых дорог. Губернатор подчеркнул, что инициативы, проекты и эскизы должны исходить от главы. А пока этой работы нет.

Почему «Разговор с Дмитрием Кобылкиным» опасен

Часть пламенной речи Кобылкина про встречу с Мантуровым вырезали из записи эфира Фото: Александр Мамаев © URA.RU

По итогу пресс-служба губернатора осталась довольна не всем, иначе бы «Разговор» в записи не стали цензурировать перед публикацией видеозаписи в Интернете. Почти полчаса прямой речи губернатора, которая явно была заранее не подготовлена, сейчас для просмотра недоступны.

Среди вырезанного — рассказ губернатора Ямала о поездке окружной делегации в Минпромторг РФ, где министр промышленности и торговли Денис Мантуров высоко оценил работу команды губернатора и их проекты. Эмоциональная реакция Дмитрия Кобылкина, где он воскликнул, что Мантуров был восхищен нашей командой, украсила «прямую линию». Но не ее финальную версию.

И это дурной сигнал. Такой же, как ошибки в определении нового формата «прямой линии», о которых мы говорили. Пресс-служба не разрешила местным журналистам задавать свои вопросы. Логика понятная: федеральные СМИ спросят о масштабном и великом, а о земном — сами ямальцы. Зачем посредники в виде журналистов? Чтобы спрашивали про интриги в муниципалитетах? Про отношения с районными элитами? Ерунда это все: видите, ни людей не волнует, ни федеральным СМИ не интересно.

Случившееся очень хорошо демонстрирует систему ценностей пресс-службы, в которой местных СМИ нет. Есть подчиненные, как врачи — у департамента здравоохранения и учителя — у департамента образования.

Беда в том, что такое отношение к медиа работало в конце нулевых — начале десятых, когда СМИ имели монопольное право на распространение информации и были готовы за госденьги торговать лояльностью.

Сейчас в бюджете денег нет, а те, что есть, эффективнее отправить на дороги, чем на бравые заметки. Да и журналисты теряют монополию. А привычка командовать осталась.

Только она вредит делу. То, какие мощные pr-удары ежемесячно получает Дмитрий Кобылкин — тому подтверждение. И ни один до сих пор не отбит. Вчерашние заигрывания пресс-службы с федеральными СМИ закончились фиаско: ни одно СМИ, сообщавшее о «золотом унитазе», не опубликовало опровержение. А значит, в истории «Яндекса» и «Гугла» (читай российского общества) все осталось по-прежнему.

Ямальское правительство все чаще оказывается в центре крупных скандалов, с которыми не может справиться Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU

А будь контакт с местными СМИ — информация уже была бы разъяснена, объяснена и распространена максимально широко. И дочь Дмитрия Николаевича не пришла бы к нему с вопросом.

Может ли пресс-служба гарантировать, что отказ от адекватного контакта с местными СМИ даст результат и эта история не повторится, что завтра условные «враги» не распространят что-то новое и это не перечеркнет итоги «прямой линии»?

Нет. Потому что оппоненты используют инструменты 2017 года, а пресс-служба работает по методикам пятнадцатилетней давности. Наглядный пример — и вопросы прозвучавшие на «прямой линии» от населения. Минимум половина участников из территорий от имени ямальцев задавала согласованные заранее вопросы, чтобы получить такие же подготовленные ответы.

Самый яркий пример 2017 года — реакция на выступление ямальского школьника в бундестаге. Когда в Новый Уренгой приезжали федеральные журналисты, пресс-служба окружных властей предоставляла им заранее подготовленных спикеров (директор, родители мальчика, его одноклассники), но несмотря на согласованную позицию все они представляли разные трактовки произошедшего. А школьник, сидящий перед камерами в только что купленной футболке «Россия», никого не убедил в своем патриотизме, поделился мнением один из уральских собкоров федерального телеканала.

И ладно бы устаревшие инструменты работы наносили урон только сотрудникам одного из подразделений администрации округа. 2017 год показал, что в зоне поражения уже оказался и губернатор.