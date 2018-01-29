Известная бизнес-семья Тюмени начинает сокращения в своей империи

16:28 29 января 2018 0

Сотрудники «Нео-кома» говорят, что их ставки сокращают, и просят написать заявления по собственному желанию Фото: Александр Мамаев © URA.RU

В империи известной тюменской бизнес-семьи Лисовиченко начнутся сокращения. В Государственную инспекцию труда в Тюменской области коллективное заявление написали экс-сотрудники компании «Нео-ком», которой принадлежит с помпой недавно открытый завод «Полипак». В документе (имеется в распоряжении редакции) говорится о задержках зарплаты, принуждении к увольнению, моральном давлении и других нарушениях закона.

По информации «URA.RU», в феврале в «Нео-Коме» будет ликвидирован целый отдел. Речь идет о семи сотрудниках, которых якобы поставили перед фактом: или люди пишут заявления об увольнении по собственному желанию, или им создают невыносимые условия для работы и увольняют по статье с «волчьим билетом».

В декабре был торжественно открыт завод «Полипак», учредителем которого, по данным сервиса «Контур.Фокус», является ООО «Нео-Ком». А в январе сотрудникам объявили о сокращении. На фото — Алексей Лисовиченко Фото: с сайта admtyumen.ru

Источники агентства, знакомые с ситуацией, рассказали, что о грядущем увольнении сотрудникам сообщили 11 января — в первый же день работы после новогодних каникул.

«Владельцем компании является Геннадий Лисовиченко (гендиректор Антипинского НПЗ, — ред), а директором — его сын (Алексей Лисовиченко, — ред.), — полагает собеседник агентства. — Что-то там у них произошло, не знаю, о финансовых моментах сотрудникам не говорили. Произошло что-то, какое-то недопонимание, о чем-то они там не договорились. Людям сказали, что будет сокращение штатного расписания, поэтому просят работников удалиться. Те спросили, будет ли это все по закону, с выплатой компенсаций. Им сказали, что нет, давайте по собственному желанию. Они сказали, что уходить не хотят, и тут началась вся эта вакханалия».

Формально, по словам источника агентства, «уволить по статье» сотрудников было невозможно: никаких выговоров или замечаний у них не было. Тогда людям сообщили, что их офис переедет из центра города на Старо-Тобольский тракт — добираться туда без личного транспорта многим будет сложно, руководство якобы станет фиксировать все их опоздания с секундомером в руках, изучать их публикации в соцсетях и рано или поздно повод для увольнения «с волчьим билетом» найдется.

Эта версия в целом подтверждается несколькими аудиозаписями, где, по словам собеседника агентства, записаны разговоры работников «Нео-Кома» с руководством компании и сотрудником «Антипинского НПЗ» (имеются в распоряжении редакции). В одной из аудиозаписей слышны несколько женских и мужских голосов. Человек, которого в разговоре называют «Алексеем Геннадьевичем» (такое же имя-отчество имеет Алексей Лисовиченко, директор «Нео-Кома»), уверяет, что никаких претензий к качеству работы сотрудников нет, однако он вынужден с ними расстаться.

Заявление сотрудников, по словам источника агентства, поступило в инспекцию труда. Правда, в отметке о регистрации сотрудница инспекции ошибочно написала 2017 год Фото: прислано читателем «URA.RU»

»Женские голоса (Ж): Здравствуйте. Алексей Геннадьевич, мы понимаем сложившуюся ситуацию…

Алексей Геннадьевич (А.Г.): Давайте я. Несмотря на то, что я несу полную персональную ответственность как генеральный директор, как руководитель, человек, которому, я надеюсь, вы в течение длительного времени доверяли, плодотворно и успешно сотрудничали, все то, что произошло, я считаю, это моя ответственность. Я надеюсь, вы понимаете, что-то, что происходит, что я вынужден сейчас отказаться от всех вас, не моя хотелка, это приказ, который я не могу не исполнить. Мне это все крайне не нравится… я вам даже в глаза не могу смотреть, мне это все очень неприятно. Мне никогда в жизни — я работаю директором больше 10 лет — никогда в жизни так стыдно не было. Смотрите, если вы пришли что-то обсуждать — то со мной это бесполезно. (…)

А.Г.: Ну, и со своей стороны я все, что смогу, сделаю, но, честно говоря, я сам не верю в успех, я никого не обманываю. Что смогу — я пытался уже по-всякому сохранить всех, сохранить только маркетинг с одним дизайнером хотя бы, хоть что-то, я уже… я полностью опустошен физически, морально, больше у меня нет ничего.

Ж: Можно узнать, как вам мотивировали?

А.Г.: Вы пробовали мотивацию у бронепоезда узнать?

Ж.: Вопрос снят.

А.Г.: Пока из того, что есть: 1 февраля мы должны представить штатное расписание, где отдел маркетинга полностью расформирован.

Ж.: То есть нас, по сути, сокращают?

А.Г.: Как хотите это называйте.

Завод «Полипак» открыли в Исетском районе. Если бы сотрудников перевели работать именно туда, добираться из Тюмени им было бы весьма затруднительно Фото: с сайта admtyumen.ru

Ж.: Его не будет?

А.Г.: Вообще не будет. (…) Я же еще раз вам говорю, что это полная [ерунда], ошибка, так делать нельзя и это вообще полный [конец]. (…) Я еще раз вам говорю, я не понимаю этого шага, это идиотский шаг. Дебильный шаг, но я не могу не выполнить прямой приказ.

Ж.: Да, Алексей Геннадьевич, мы что бы хотели сказать… Мы все-таки надеемся, что вы расстанетесь с нами в таком случае по закону. (…)

А.Г: Еще раз вам говорю, что, так как эта ситуация изначально была не моей инициативой, я палец о палец сам не ударю, я соберу эти ваши все [предложения, — ред.] в одном виде и отправлю боссу. Пусть делает, что хочет, как хочет. Скажет судиться — извините, я ни копейки не могу вам выплатить и, значит, мы будем судиться. Скажет: выплачивай один — я выплачу один, скажет: выплачивай три и соблюдай все хотелки — я выплачу все три и соблюду все хотелки. (…)

Ж.: Ну, может, еще передумают? Или однозначно думаете, что нет?

А.Г.: Вы серьезно? Я вам говорю: бронепоезд не разворачивается. Вот вы представьте человека, который всю жизнь в Советском Союзе жил, прокурором работал, у него один довод — расстрелять [полностью]. Всех. А кто останется — может быть, что-нибудь потом сделаем. Я другого поколения совсем, я считаю, что с людьми так нельзя, это не работа и более того — результат хуже. (…) Я старался. Сейчас вот это пример той самой школы управления. Расстрелять, закопать, потом изнасиловать».

В другой аудиозаписи слышны те же женские голоса. Мужчина, который с ними беседует, сообщает, что предполагается полностью освободить все офисы, а сотрудники переедут «кто-то на завод „Полипак“, кто-то на Старотобольский тракт, там сейчас подыскивается помещение». Источник агентства предположил, что этот голос принадлежит советнику по правовым вопросам гендиректора Анитипинского НПЗ.

В одной из записей со встречи с человеком, называемого «Алексеем Геннадьевичем», речь идет, очевидно, о расторжении трудового договора по соглашению сторон.

»А.Г.: Ситуация у всех одинаковая. Смотрите, на данный момент… честно, давайте без эмоций, я уже не могу. На данный момент я уполномочен предложить вам разойтись относительно мирно по соглашению сторон с выплатой одного оклада. Допом. Гасим, назначаем дату увольнения 23 -24 января, гасим все наши обязательства по оплате, как положено. Плюс один оклад.

Ж.: Оклад с премией будет?

А.Г.: Да, сколько на руки получали, столько и будет. (…)

А.Г.: Хорошо. И осталось только по дате. Смотрите. В принципе, вам доделать, если есть, текучка какая-то осталась, что-то доделать надо…

Сотрудников новость о сокращении привела в шок: времени на поиск новой работы не дали, у многих кредиты и семьи Фото: depositphotos.com © URA.RU

Ж.: Хотя бы «Полипак»…

А.Г.: До какого времени?

Ж.: До 1 февраля можем доработать? Нет? Какое там [число] понедельник? Лучше пораньше?

А.Г.: 23-го, вторник. Или 25-го.

Ж.: Ну давайте 23-го, как скажете.

А.Г.: Успеете?

Ж.: Мы с Аленой завтра планировали, с Ильиных… [вероятно, речь идет об Алене Ильиных, генеральном директоре ООО «Завод Полипак»].

А.Г.: Ну все, хорошо, тогда 23-го. (…) Мы сейчас готовим все документы. Потом, когда они готовы, мы вам их отдаем, вы их читаете внимательно и пишете заявление — прошу меня уволить по соглашению сторон.

Ж.: Понятно. Ну, в этой ситуации для нас это лучший, наверное, вариант.

А.Г. Объективно это для вас не просто лучший, это для вас очень хороший, потому что там сейчас такая уже машина включилась, там просто уже [кошмар], там реально… мы готовы сейчас… такие [кошмары], у меня даже фантазии не хватит. (…) это переезды, это измерение с секундомером времени, (неразборчиво) картинок, размещение постов во «ВКонтакте», ну то есть прям жестко, и неизбежное, естественно, продавливание всех из вас рано или поздно за нарушения, опоздания на две минуты или еще какая [ерунда], и с волчьим билетом выходить… я думаю, что это вообще (неразборчиво). (…)

Ж.: А мы вот оставшееся время работы можем рассчитывать, что нас не будут прессинговать? Там люди всякие, переезды, секундомеры… пока они не будут?..

А.Г.: Нет, как только мировые все эти подписываем — все.

Ж.: Хорошо, а то уже нервы ни к черту».

Источник, знакомый с ситуацией, рассказал корреспонденту агентства, что в итоге сотрудники согласились на предложенные условия, испугавшись увольнения «по статье» и решив, что всех положенных по закону компенсаций им все равно не добиться.

Сами сотрудники фирмы от комментариев отказались. В частности, экс-директор по маркетингу группы компаний «Нео-Ком» Анна Русакова по телефону сообщила корреспонденту «URA.RU», что «хотела бы побыстрее забыть эту историю». «Комментариев не будет», — заявила она.

Отказался разговаривать на эту тему и генеральный директор «Нео-Ком» Алексей Лисовиченко. «Я внутренние дела компании не комментирую», — сообщил он.

В Государственной инспекции труда в Тюменской области корреспонденту «URA.RU» подтвердили, что заявление семи сотрудников компании поступило и зарегистрировано.

По данным системы «Контур.Фокус», учредителями ООО «Нео-Ком» в равных долях являются Алексей Лисовиченко и Геннадий Лисовиченко. Последний возглавляет также знаменитый Антипинский НПЗ, который входит в группу компаний «Новый поток» известного российского бизнесмена Дмитрия Мазурова.