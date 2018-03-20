В кабмине Дубровского отложили отставки, чтобы разобраться с мэрами

20:22 20 марта 2018 0

О том, что Геннадий Васьков (справа) проваливает явку, Борису Дубровскому доложили за неделю до выборов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В правительстве Челябинской области отложили вопрос об отставках и новых назначениях как минимум до апреля. В эти дни в резиденции губернатора Бориса Дубровского разбираются с главами городов и районов, выдавших худший результат по явке на выборах президента РФ в минувшее воскресенье. Несмотря на хороший, в целом, результат для региона, явка могла быть лучше. Как минимум для одного муниципалитета это закончится полной ликвидацией, а кому-то грозит уголовка.

О готовящихся отставках в правительстве было известно еще в феврале. Речь шла о вице-губернаторе Олеге Климове и начальнике главного управления лесами региона Викторе Блинове. Согласованы кандидаты в руководители министерства экологии области. Но все кадровые вопросы пока отложены минимум на месяц, сообщает источник «URA.RU». Власти проводят анализ выборов, разбираются с теми, кто недодал региону те самые 0,6%, чтобы область выдала результат средний по стране.

Об итогах выборов председатель избирательной комиссии Челябинской области Сергей Обертас доложил губернатору Борису Дубровскому наутро после единого дня голосования. Он же назвал территории с самой низкой явкой: Брединский и Карталинский районы, Миасс, Златоуст и Локомотивный. «По каждой территории будем разбираться отдельно», — сообщил «URA.RU» вице-губернатор Евгений Голицын.

Главу Карталинского района Сергея Шулаева (слева) отстранили от работы, а руководители Локомотивного Александр Мордвинов (в центре) и Владимир Моисеенко (справа) согласились на ликвидацию мэрии Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Явка в Брединском районе составила 58,6%, что нехарактерно для юга области, обычного активно голосующего. Показатели в соседнем Кизильском районе, к примеру, превысили 70%. Политическая ситуация в Бредах ухудшилась в 2015 году, когда возбудили уголовное дело в отношении действующего главы района Павла Аверьянова. Впоследствии выяснилось, что донос был лживый. Аверьянов в политику не вернулся, районом руководит экс-спикер собрания Сергей Воробьев, который, в отличие от своего предшественника, большим уважением в районе не пользуется.

«Разбираемся с Брединским районом, — рассказали „URA.RU“ в управлении внутренней политики правительства области. — Глава признал, что недоработал, и депутаты проявили полную пассивность. Отдельные оргвыводы будут сделаны позже. На этой неделе его вызывают в резиденцию».

В Карталинском районе на выборы пришли 60% избирателей. Здесь на период следствия отстранили от работы действующего главу Сергея Шулаева, обвиненного в превышении полномочий.

«Местные элиты пытались саботировать выборы и на явку не работали, — рассказал «URA.RU» источник в правительстве области.

— В районе многие считают, что глава невиновен, Шулаев пользуется большой поддержкой». Назначенный куратором выборов экс-глава района Анатолий Вдовин явку провальной не считает. «Это хороший результат для района, — заявил «URA.RU» Вдовин. — Вероятно, что надо было раньше подключиться к работе и явка была бы лучше. Но нынешняя явка выше, чем на предыдущих выборах». С 2011 район действительно демонстрирует не самые лучшие показатели, и в «Единой России», делегировавшей экс-главу на выборы, считают, что Вдовин, как мог, «вытянул ситуацию».

Явка в Локомотивном составила 60%. В бывшем военном городке прописано 8,5 тыс. человек. Из них примерно 6 тыс. проживают в поселке постоянно. «Весь поселок — несколько десятков многоквартирных домов. Машины не надо, пешком обойти перед выборами, с народом поговорить, и будет явка! — сердится источник в областном правительстве. — Александр Мордвинов и Владимир Моисеенко (глава и сити-менеджер) оправдываются, мол, не учли, что в выходные народ разъезжается по своим делам». По словам источника, плохо сработали и депутаты, все силы потратившие на то, чтобы не допустить слияния поселка с Карталинским районом, инициированного областными властями, но не на подготовку к выборам.

Мэр Златоуста Вячеслав Жилин пожаловался на снег, но ошибки признал Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Власти Локомотивного уже давно в «черном списке» у областных властей. А скоро в процесс вступят силовики. Как стало известно «URA.RU» из собственных источников, в главном следственном управлении ГУ МВД по региону возбуждено уголовное дело по факту хищения крупной суммы бюджетных средств при строительстве водовода в поселке. Объект построили некачественный, в Локомотивном постоянные аварии и перебои с водой. Пока дело возбуждено в отношении подрядчика, а у областных властей есть серьезные вопросы к руководителям поселка за отсутствие контроля. Кроме того, Контрольно-счетная палата региона осенью 2017 года проверяла еще один коммунальный объект, было найдено много нарушений, в феврале 2018 года материалы переданы в правоохранительные органы.

Что касается объединения, против которого так выступал Локомотивный, то дело скоро будет решено самым кардинальным образом. Областные власти провели опрос, и выяснилось, что абсолютное большинство жителей Локомотивного выступают за ликвидацию мэрии и вхождение в состав Карталинского района. Руководители поселка, провалившие явку, уже больше не сопротивляются.

Вице-губернатор Евгений Голицын пообещал, что с каждой территорией разберутся индвидуально Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Златоусте уже с самого утра, когда появились данные о первой явке, стало понятно, что выборы в третьем по величине города области не задались. Власти жаловались на метель, хотя в соседнем Саткинском районе явка в итоге получилась за 70%. «У нас была метель, а в Сатке было солнце, — говорит „URA.RU“ мэр Златоуста Вячеслав Жилин. — Но признаю, что и мы недоработали. Есть системные ошибки, будем работать над исправлением».

В Миассе, по данным «URA.RU», за пять дней до выборов замеры показали явку в 45%. Ситуацию выправила мобильная группа из Челябинска. Подключили директоров предприятий, лидеров общественного мнения и депутатов. Всех тех, с кем мэр Геннадий Васьков испортил отношения. То, что явку удалось выдать в 60%, считали чудом. «Мы пытались помогать Васькову, но все наши советы игнорировались. А когда прислали людей из ЗСО и резиденции, нам всем сказали так: „Понимаем, что у вас проблемы с мэром“. Но ситуацию надо спасать. Губернатору уже доложили, что Васьков проваливает ситуацию. Так что если вытянете, это будет не его заслуга», — рассказали «URA.RU» источники в собрании депутатов Миасса. Телефон Васькова не отвечает. Тем временем силовики, после уголовного дела о не построенном газопроводе в Сыростане, решили проверить еще целый ряд объектов, сданных, согласно отчетам главы, в 2017 году.

Главный вопрос у элит: как провалы по явке скажутся на карьерах глав? «Не думаю, что стоит напрямую и категорически увязывать результаты по явке с вопросом отставки глав, хотя это, безусловно, серьезный сигнал об умении руководителя качественно отрабатывать важные, поставленные сверху задачи на своей территории, — считает политолог Александр Мельников. — Иное дело, что когда мы начинаем смотреть на конкретные провалившие явку территории, то выясняется, что как минимум по трем из них у областного руководства и без того уже должны были накопиться серьезные вопросы к главам. Это Миасс, Карталинский район и Локомотивный».