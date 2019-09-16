Под нового куратора челябинской политики перекроят правительство

Алексей Текслер принял кадровое решение по ключевому вопросу Фото: Илья Московец © URA.RU

статья из сюжета Новая власть в Челябинской области

Челябинские элиты готовятся встречать нового вице-губернатора Анатолия Векшина — бывшего сослуживца главы региона Алексея Текслера и будущего его заместителя, по внутренней политике. А вместе с ним — изменение структуры исполнительной власти. Источники «URA.RU» утверждают, что реформа будет проведена под Векшина.

Впервые отвечать за политику в Челябинской области будет «варяг». Ничем с регионом, кроме совместной работы с Алексеем Текслером в «Норникеле», не связанный. Все прежние политические кураторы прежде, чем занять такой пост, успевали погрузиться в повестку. Это в первую очередь касается челябинцев Андрея Косилова и Олега Грачева, и даже астраханец Николай Сандаков, прежде чем стать вице-губернатором, два года работал помощником главы Челябинской области. Пока еще отвечающий за внутреннюю политику вице-губернатор, руководитель аппарата Евгений Голицын, начинал карьеру в челябинском правительстве.

Виктор Мамин еще полгода назад был «варягом». Ему есть о чем рассказать будущему коллеге Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В 2012 году Векшин, получив в 29 лет пост замглавы Мурманской области, стал самым молодым вице-губернатором России. «Он постепенно усиливал своё влияние и свой политический вес, понемногу, тихо. Его вес практически сравнялся с влиянием первого заместителя губернатора Алексея Тюкавина. За ним закрепилась репутация „серого кардинала“ регионального правительства», — писало о Векшине информагентство «СеверПост». Также СМИ вспоминает историю декабря 2013 года, когда Векшин на новогоднем приеме подрался с одним из предпринимателей. Но несмотря на это сохранил пост.

Есть и другая интересная деталь: Текслера рассматривали именно на Мурманскую область, где Векшин должен был обеспечить ему победу на выборах. Но позже расклад поменялся: Текслер возглавил Челябинскую область, и теперь Векшин сам едет к нему.

Будущему вице-губернатору поможет и гендиректор ОТВ Олег Гербер Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Политолог Андрей Лавров уверен, что проблем у Векшина не возникнет, поскольку он давно знаком с Текслером, и двумя другими приезжими чиновниками — первым вице-губернатором Виктором Маминым и главой телеканала «ОТВ» Олег Гербером. «Мамин и Гербер обрисуют ситуацию», — резюмировал Лавров.

По словам политолога, у Векшина будет три основные задачи. «Первое: нужно выстроить идеологию и принципы внутренней политики. Пока это не было доступно транслировано даже главам. Второе: выстраивание медийной линии работы госвласти, чтобы она включала не только работу администрации области, но и всех подразделений. Третье: контроль за предстоящими выборами в Заксобрание области», — считает собеседник.

Последний куратором администрации губернатора был Николай Сандаков Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

До января 2016 года весь политический блок был заведен в администрацию губернатора. Эту структуру ликвидировал Борис Дубровский, руководивший тогда регионом. Ликвидация была связана и со скандалом, в который был вовлечен руководитель администрации Иван Сеничев, вступивший в конфликт с охранниками главы региона, и с уголовным делом вице-губернатора Сандакова. Работу со СМИ, общественными организациями, службу протокола и внутреннюю политику вывели в аппарат губернатора.

Источники «URA.RU» сообщают, что в кулуарах правительства сейчас обсуждается вопрос о воссоздании администрации, работу которой будет курировать Векшин. Впервые о возрождении ведомства заговорили через месяц после смены власти в регионе, но решение отложили на неопределенное время. Лавров считает, что восстановление администрации губернатора с исключительно политическим функционалом — давно назревшее решение.

«Полноценного управления внутренней политики не существовало со времен ареста Сандакова. Функционал был раскидан между разными ведомствами и людьми. По несколько человек курировали одни и те же вопросы, что привело к потере управляемости муниципалитетов. Давно возникла необходимость в человеке, который объединит эту важнейшую внутриполитическую функцию», — говорит эксперт.

Сам Текслер, анонсировав изменения в структуре правительства, пока не сообщает, какой будет исполнительная власть. Все будет ясно после его инаугурации, которая состоится 20 сентября. А пока все члены его команды получили уведомления об увольнениях и ждут новых контрактов.