Тюменские инсайды

«Арабская но-о-очь!» Коллаж: «URA.RU»

Тюменская элита в ожидании нового главы областного УМВД Леонида Коломийца. Говорят, на него возложена особая миссия — связанная с предшественником Юрием Алтыновым (и про него у нас есть слух). А в правительстве вовсю делят вакантный пост первого замгубернатора: у двух кандидатов почти равные шансы. А еще в свежем выпуске «Инсайдов» мы написали о кризисе в Общественной палате региона, сопротивлении самозанятых новому налогу и скандале в ГИБДД.

«Инсайды» — это информация от наших источников, которую мы не можем подтвердить. Но, заботясь об информированности своего читателя, «URA.RU» публикует эту непроверенную информацию: не бойтесь слухов — правда часто оказывается страшнее.

Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

В Новый год тюменский губернатор дал пример подчиненным

Новогодние каникулы обошлись практически без скандалов, связанных с отдыхом тюменской политической элиты. Чиновники и депутаты на своих страницах в соцсетях не хвастались фотографиями из роскошных отелей и с вечеринок, а многие, по слухам, провели отпуск дома в кругу семьи. Считается, что такую установку им задал губернатор Александр Моор. «В соцсетях он написал, что за впечатлениями нужно ехать на родину Григория Распутина, в село Покровское, или в Тобольск. Вот политический бомонд и последовал убедительному „совету“ главы региона», — посмеиваются сплетники.

Новый кандидат на должность первого замгубернатора силен за счет репутации…

Поговаривают, что главврач тюменского федерального нейрохирургического центра Альберт Суфианов, которого называют одним из кандидатов на вакантный пост первого замгубернатора, считается фаворитом именно из-за своей безупречной репутации. Он не замечен ни в каких скандалах, пользуется уважением и среди населения, и во власти. «В 2016 году наличием Суфианова в списках на выборах в облдуму уже воспользовалась „Единая Россия“. Так же может поступить и губернатор Моор, учитывая, что социальная сфера Тюменской области, которую будет курировать его зам, в последнее время погрязла в скандалах. То руководство „Медгорода“ обвиняют в коррупции, то ветерана в пакете хоронят», — напоминают инсайдеры «URA.RU».

Фото: Николай Бастриков © URA.RU

…, но его соперник имеет серьезное преимущество

Впрочем, ректор Тюменского госуниверситета Валерий Фальков все же считается наиболее вероятным победителем своеобразного конкурса на место первого замгубернатора, которое в конце 2019 года покинула Наталья Шевчик. Он, как и Суфианов — действующий депутат облдумы, но есть один нюанс. Главврач — «списочник», и в случае перехода в правительство, на его место должен идти следующий по списку кандидат от «Единой России». А Фальков избирался по одномандатному округу, соответственно, при сдаче мандата, в регионе пройдут довыборы. «Если власти и правда намерены провести Шевчик в думу как можно скорее, то вариант с Суфиановым отпадает. В списках „единороссов“ Шевчик, естественно, не было. А вот довыборы она легко выиграет», — утверждают источники во власти.

Новый начальник тюменского УМВД призван погасить давний конфликт

В силовых кругах поговаривают, что новый глава областного УМВД Леонид Коломиец призван погасить конфликт между полицией и региональным управлением ФСБ, жертвой которого стал бывший главный полицейский Тюменской области Юрий Алтынов (он сидит под домашним арестом по обвинению в получении взятки). «Последние годы тюменское УФСБ специализировалось на экономических преступлениях. На борьбе с коррупцией поднялся и Коломиец. Но, скорее всего, следует ждать не конкуренции, а консолидации усилий двух ведомств. Такова установка федерального центра. И тогда под ударом окажутся уже не силовики, а нерадивые чиновники», — рассказывают слухачи.

Фото: Николай Бастриков © URA.RU

Экс-главе тюменской полиции испортили Новый год

Ходят слухи, что бывшему главе УМВД по Тюменской области Юрию Алтынову, который сейчас находится под домашним арестом, силовики из Екатеринбурга основательно испортили предновогоднее настроение. «Генерал-майора вывезли на допрос 31 декабря, продержали почти до вечера. Поговаривают, таким образом решили морально воздействовать на него самого и его семью, но ничего этим не добились», — передает инсайдер.

Тюменская автоинспекция на пороге большого скандала

Кадровые перестановки в региональной ГИБДД могут начаться в Тюмени со дня на день. Причина — скандал, в который попали несколько сотрудников ДПС после жесткого задержания водителя. Подумав, что мужчина пьян, автоинспекторы обезвредили его в лучших традициях голливудских боевиков. После этого в протоколе написали, что он оказал сопротивление. Но Тюменский районный суд принял сторону автомобилиста. Разгорается большой скандал. «Главные герои скандала уже на грани увольнения. А чтобы погасить резонанс, вслед за ними может отправиться кто-то из начальников», — отмечают инсайдеры.

Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Общественную палату региона никто не хочет идти

По слухам, Общественная палата Тюменской области, новый состав которой будет формироваться весной 2020 года, может не добрать членов в свои ряды. Якобы этот орган настолько неинтересен в плане карьерных перспектив, что желающих идти туда наберется очень немного. «Заниматься видимостью общественной работы амбициозным людям просто претит. Видимо, придется руководству палаты добирать состав за счет бюджетников. Выплачивая премии по основному месту работы за проявленную «сознательность», — перешептываются слухмейкеры.

Риелторы боятся потерять работу из-за проекта тюменских застройщиков

В кулуарах тюменского бизнес-сообщества ходят слухи, что глава АН «Этажи» Эльдар Хусаинов серьезно обеспокоен появлением на тюменском рынке недвижимости нового IT-проекта по продаже новостроек. «Сервис был создан с подачи тюменских застройщиков. Он полностью исключает участие риелторов в сделках и снижает затраты на продажу квартир. Поговаривают, что Хусаинов недавно пытался перекупить проект у разработчиков, но не смог договориться», — утверждает инсайдер. По его мнению, проект способен серьезно обвалить стоимость жилья в Тюмени — что может негативно сказаться на доходах местных агентств недвижимости, а то и вовсе поставить их существование под угрозу.

Фото: Александр Елизаров © URA.RU

Тюменские самозанятые уходят в тень

По новым требованиям налогового законодательства, самозанятые должны отдавать в казну от 4 до 6% своего дохода. Такая перспектива тюменцев не очень обрадовала. По слухам, большинство тюменских самозанятых не планируют платить новый налог. Домашние кулинары и мастера ногтевого сервиса в новых для себя условиях начинают уходить в тень и работать только с проверенными клиентами. «Они уже массово удаляются из соцсетей, чтобы не привлекать внимания налоговиков. А работать будут только по рекомендациям», — говорят сплетники.

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