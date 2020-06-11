Тюменские инсайды: вечеринка министра Якушева

Тюменскому правительству настоятельно рекомендовали снять карантин по COVID — время поэтапных отмены ограничений уже известны. Но в это время власти озабочены еще и повышением явки на голосовании по Конституции РФ — и хотят провернуть проверенный политтехнологический трюк. Кроме того, в «Инсайдах»: министр РФ едет на свой день рождения в Тюмень, главу ОНФ поблагодарили за отказ от мандата, замглавы Тобольского района грозит уголовное дело.
«Инсайды» — это информация от наших источников, которую мы не можем подтвердить. Но, заботясь об информированности своего читателя, URA.RU публикует эту непроверенную информацию: не бойтесь слухов — правда часто оказывается страшнее.
Министр РФ отметит день рождения в Тюмени
Поговаривают, что экс-губернатор Тюменской области и глава Минстроя Владимир Якушев будет отмечать свой день рождения в Тюмени — чиновнику исполнится 52 года. «Владимир Владимирович 14 июня прилетит в родной город и будет отмечать праздник в тесном кругу семьи и старых друзей. У него это уже вошло в традицию, и пока привычкам изменять он не собирается», — утверждают сплетники.
Власти придумали, как повысить явку 1 июля
Есть информация, что тюменские чиновники предпринимают все возможные действия, чтобы обеспечить высокую явку на голосовании по поправкам к Конституции РФ, которое пройдет 1 июля. «К голосованию будут привлекать все лояльные властям предприятия, в том числе и самые крупные — начиная от нефтяной отрасли и заканчивая агрофермами. Также присоединятся те, кто работает по госконтрактам. Кроме того, уже много лет работает схема информирования о выборах через управляющие компании, МФЦ и прочие механизмы, и все это время она ни разу не дала осечек. Пока думают над тем, проводить ли лотерею — поскольку явка и так обещает быть высокой», — шепчутся слухачи.
Названа дата выхода из карантина
В правительстве обсуждают, что в Тюменской области в ближайшие дни объявят о серьезных послаблениях карантина по коронавирусу. «Говорят, что с 15 июня перейдут на третий этап, частично открыв рестораны и парки. А 21 июня выйдут из карантина полностью. Сплетничают, что Москва дала приказ снимать все ограничения к 1 июля — ведь в эту дату пройдет голосование по поправкам в Конституцию», — передают инсайдеры.
Стали известны имена двух будущих депутатов облдумы
В курилках областной думы перешептываются, что в новый созыв парламента (который будут выбирать в 2021 году) точно войдут представитель молодежной общественной палаты Кирилл Харитонов и ректор аграрного университета Елена Бойко. «Первый — представитель молодежного крыла „Единой России“ и протеже главы реготделения партии Андрея Артюхова. Бойко же — представитель науки, которых в думе после назначения Валерия Фалькова министром образования РФ, поубавилось», — поясняют слухачи.
Лидера ОНФ поблагодарили за отказ от мандата
Ходят слухи, что руководитель исполкома регионального ОНФ Роман Чуйко получил своеобразную материальную помощь за отказ от мандата депутата гордумы Тюмени. Дело было в 2018 году, когда Чуйко должен был точно проходить в новый созыв, но в последний момент снял кандидатуру в пользу мэтра тюменской политики Степана Киричука. «Чтобы бывший депутат не обиделся, ему, во-первых, пообещали должность в ОНФ — это выполнено. А во-вторых, выписали крупную премию — по слухам, несколько миллионов рублей», — утверждают слухмейкеры. Так ли это — остается только гадать.
Силовик-варяг заменит главу ГИБДД
Тюменские силовики обсуждают, что новый замглавы регионального управления ГИБДД Андрей Миллер, приехавший в регион из Омска вслед за своим бывшим начальником, главой региональной полиции Леонидом Коломийцем, начал посещать муниципальные отделения ведомства. «Нынешнему руководителю областного ГИБДД Александру Селюнину ясно дали понять, что с выходом на пенсию его попросят покинуть свою должность. Видимо, несмотря на его попытки обратиться к своим высокопоставленным знакомым и сохранить кресло, эту битву он проиграет. Миллер же уже начал объезжать районы, знакомиться с будущими подчиненными. Чувствует он себя очень уверенно», — передают слухачи.
В Тобольском районе готовится дело на еще одного экс-чиновника…
Тюменские силовики сплетничают, что в ближайшее время можно ожидать предъявления обвинений по уголовному делу бывшему заместителю главы Тобольского района Алексею Лужкову, уволившемуся с должности накануне. «Говорят, что он также замешан в деле о незаконно выписанном разрешении на добычу песка в Абалакском заповеднике, в котором главным фигурантом выступает его бывший начальник Юрий Батт. Обвинения могут быть предъявлены в ближайшую неделю», — передают слухмейкеры.
…, а на его место прочат чиновницу, которую подозревали во взятке
В кулуарах регионального правительства шепчутся, что новый глава Тобольского района Леонид Митрюшкин решил принять в свою команду бывшего председателя комитета по жилью Тобольска Ларису Третьякову. «Митрюшкин хорошо знаком с ней еще с того момента, когда он сам занимал должность замглавы Тобольска. Якобы он планирует взять ее под свое крыло, потому как хорошо знает. Хотя у Третьяковой довольно тяжелый бэкграунд. Ходили слухи, что в 2013 году ее чуть не поймали на взятке в 400 тыс. рублей, которую ей предлагали за внеочередное получение квартиры. Однако что-то не срослось, и чиновнице повезло», — рассказывают источники.
Единороссы нашли на кого свалить агитацию за Конституцию
Говорят, что в рядах региональной Общественной палаты зреет недовольство кандидатами от «Единой России», которые пойдут на муниципальные выборы 13 сентября. По слухам, агитацию за изменение Конституции РФ переложили на общественников — они, мол, обязаны разъяснять населению, зачем менять основной закон страны. «А вот единороссы в своей предвыборной риторике поправки к Конституции почти не упоминают. Оно и понятно, тема скользкая», — говорят сплетники.
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