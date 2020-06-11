Тюменские инсайды: вечеринка министра Якушева

Чего только уже не было в 2020-м Коллаж: соцсети

Тюменскому правительству настоятельно рекомендовали снять карантин по COVID — время поэтапных отмены ограничений уже известны. Но в это время власти озабочены еще и повышением явки на голосовании по Конституции РФ — и хотят провернуть проверенный политтехнологический трюк. Кроме того, в «Инсайдах»: министр РФ едет на свой день рождения в Тюмень, главу ОНФ поблагодарили за отказ от мандата, замглавы Тобольского района грозит уголовное дело.

«Инсайды» — это информация от наших источников, которую мы не можем подтвердить. Но, заботясь об информированности своего читателя, URA.RU публикует эту непроверенную информацию: не бойтесь слухов — правда часто оказывается страшнее.

Министр РФ отметит день рождения в Тюмени

Фото: Анастасия Богданова © URA.RU

Поговаривают, что экс-губернатор Тюменской области и глава Минстроя Владимир Якушев будет отмечать свой день рождения в Тюмени — чиновнику исполнится 52 года. «Владимир Владимирович 14 июня прилетит в родной город и будет отмечать праздник в тесном кругу семьи и старых друзей. У него это уже вошло в традицию, и пока привычкам изменять он не собирается», — утверждают сплетники.

Власти придумали, как повысить явку 1 июля

Есть информация, что тюменские чиновники предпринимают все возможные действия, чтобы обеспечить высокую явку на голосовании по поправкам к Конституции РФ, которое пройдет 1 июля. «К голосованию будут привлекать все лояльные властям предприятия, в том числе и самые крупные — начиная от нефтяной отрасли и заканчивая агрофермами. Также присоединятся те, кто работает по госконтрактам. Кроме того, уже много лет работает схема информирования о выборах через управляющие компании, МФЦ и прочие механизмы, и все это время она ни разу не дала осечек. Пока думают над тем, проводить ли лотерею — поскольку явка и так обещает быть высокой», — шепчутся слухачи.

Названа дата выхода из карантина

Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В правительстве обсуждают, что в Тюменской области в ближайшие дни объявят о серьезных послаблениях карантина по коронавирусу. «Говорят, что с 15 июня перейдут на третий этап, частично открыв рестораны и парки. А 21 июня выйдут из карантина полностью. Сплетничают, что Москва дала приказ снимать все ограничения к 1 июля — ведь в эту дату пройдет голосование по поправкам в Конституцию», — передают инсайдеры.

Стали известны имена двух будущих депутатов облдумы

В курилках областной думы перешептываются, что в новый созыв парламента (который будут выбирать в 2021 году) точно войдут представитель молодежной общественной палаты Кирилл Харитонов и ректор аграрного университета Елена Бойко. «Первый — представитель молодежного крыла „Единой России“ и протеже главы реготделения партии Андрея Артюхова. Бойко же — представитель науки, которых в думе после назначения Валерия Фалькова министром образования РФ, поубавилось», — поясняют слухачи.

Лидера ОНФ поблагодарили за отказ от мандата

Фото: Николай Бастриков © URA.RU

Ходят слухи, что руководитель исполкома регионального ОНФ Роман Чуйко получил своеобразную материальную помощь за отказ от мандата депутата гордумы Тюмени. Дело было в 2018 году, когда Чуйко должен был точно проходить в новый созыв, но в последний момент снял кандидатуру в пользу мэтра тюменской политики Степана Киричука. «Чтобы бывший депутат не обиделся, ему, во-первых, пообещали должность в ОНФ — это выполнено. А во-вторых, выписали крупную премию — по слухам, несколько миллионов рублей», — утверждают слухмейкеры. Так ли это — остается только гадать.

Силовик-варяг заменит главу ГИБДД

Тюменские силовики обсуждают, что новый замглавы регионального управления ГИБДД Андрей Миллер, приехавший в регион из Омска вслед за своим бывшим начальником, главой региональной полиции Леонидом Коломийцем, начал посещать муниципальные отделения ведомства. «Нынешнему руководителю областного ГИБДД Александру Селюнину ясно дали понять, что с выходом на пенсию его попросят покинуть свою должность. Видимо, несмотря на его попытки обратиться к своим высокопоставленным знакомым и сохранить кресло, эту битву он проиграет. Миллер же уже начал объезжать районы, знакомиться с будущими подчиненными. Чувствует он себя очень уверенно», — передают слухачи.

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Тобольском районе готовится дело на еще одного экс-чиновника…

Тюменские силовики сплетничают, что в ближайшее время можно ожидать предъявления обвинений по уголовному делу бывшему заместителю главы Тобольского района Алексею Лужкову, уволившемуся с должности накануне. «Говорят, что он также замешан в деле о незаконно выписанном разрешении на добычу песка в Абалакском заповеднике, в котором главным фигурантом выступает его бывший начальник Юрий Батт. Обвинения могут быть предъявлены в ближайшую неделю», — передают слухмейкеры.

…, а на его место прочат чиновницу, которую подозревали во взятке

В кулуарах регионального правительства шепчутся, что новый глава Тобольского района Леонид Митрюшкин решил принять в свою команду бывшего председателя комитета по жилью Тобольска Ларису Третьякову. «Митрюшкин хорошо знаком с ней еще с того момента, когда он сам занимал должность замглавы Тобольска. Якобы он планирует взять ее под свое крыло, потому как хорошо знает. Хотя у Третьяковой довольно тяжелый бэкграунд. Ходили слухи, что в 2013 году ее чуть не поймали на взятке в 400 тыс. рублей, которую ей предлагали за внеочередное получение квартиры. Однако что-то не срослось, и чиновнице повезло», — рассказывают источники.

Единороссы нашли на кого свалить агитацию за Конституцию

Фото: Николай Бастриков © URA.RU

Говорят, что в рядах региональной Общественной палаты зреет недовольство кандидатами от «Единой России», которые пойдут на муниципальные выборы 13 сентября. По слухам, агитацию за изменение Конституции РФ переложили на общественников — они, мол, обязаны разъяснять населению, зачем менять основной закон страны. «А вот единороссы в своей предвыборной риторике поправки к Конституции почти не упоминают. Оно и понятно, тема скользкая», — говорят сплетники.

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