Последствия неожиданного решения сенатора Лисовского

Сергею Лисовскому (справа) прочат место Елены Перминовой (в центре) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

статья из сюжета Выборы в Курганскую областную думу-2020

Сенатор Сергей Лисовский уже придумал, как сохранить за собой пост сенатора, несмотря на снятие своей кандидатуры с выборов в Курганскую областную думу, уверены источники URA.RU в политических кругах региона. Но если это произойдет, под угрозой окажется карьера другого курганского сенатора — Елены Перминовой.

Отказ Лисовского от борьбы за мандат областного депутата стал развязкой в самом громком конфликте предвыборной кампании этого года, считают инсайдеры. Политик выдвигался без согласования с губернатором Вадимом Шумковым. В случае победы Лисовский претендовал на членство в Совете Федерации еще на один срок. Но у Шумкова есть свой кандидат на эту должность — промышленник Сергей Муратов.

В регионе считают, что посты сенаторов займут и Сергей Лисовский (в центре слева), и Сергей Муратов (в центре справа) Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

«Отказ Лисовского от выборов означает, что стороны пришли к компромиссу», — заявил один из собеседников URA.RU. По его мнению, самый очевидный вариант в том, что сенаторами станут и Муратов, и Лисовский. Для этого последнему не нужно участвовать в выборах: он вместе с Перминовой входил в тройку кандидатов в Совет Федерации, с которой Шумков баллотировался в губернаторы, поэтому глава региона может в любой момент их поменять.

«Вполне возможно, что Лисовский заменит Перминову. Это произойдет не сразу, но самый вероятный вариант именно такой», — заявил URA.RU высокопоставленный инсайдер, близкий к властям региона. Он добавил, что сейчас рассматривается вопрос об усилении регионов политиками. «Елена Алексеевна — практик, а не политик», — подчеркнул он, добавив, что взамен Перминовой, скорее всего, будет предложена другая должность.

По одной из версий, в 2021 году Перминову могут выдвинуть кандидатом в Государственную думу от Курганской области. «Нареканий к ее работе не было. Она работает заместителем председателя бюджетного комитета, активно помогает региону в финансовых вопросах, в выделении денег. Есть полная уверенность, что в случае избрания в Госдуму она продолжит такую же активную работу», — рассказал один из источников URA.RU в политической среде региона.

По другой из версий, Перминову могут взять аудитором в Счетную палату. «У нее есть опыт работы с финансами в регионе. Сейчас она получила громадный опыт на федеральном уровне», — пояснил свою позицию инсайдер.

Елену Перминову считают недостаточно медийной для выборов в Госдуму Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

В политических кругах Курганской области отмечают, что решение властей региона заменить Перминову на Лисовского может получить неоднозначную оценку в руководстве Совета Федерации: ее поддерживает председатель верхней палаты парламента Валентина Матвиенко. «Но если Шумков все-таки решится на возможный конфликт с Матвиенко, Перминова без работы все равно не останется», — рассуждают источники.

Социолог Сергей Ширяев считает вариант замены Перминовой Лисовским маловероятным: «Для этого надо Перминовой отказаться по каким-то причинам. Чтобы ее заменить, нужны веские основания, которых на данный момент нет». Если это все-таки произойдет, Перминова, скорее всего, не будет выдвигаться в Госдуму, заявил Ширяев URA.RU. «Она не самый известный и не самый ресурсный человек в регионе. Чтобы идти на выборы в Госдуму — нужны серьезные затраты. И она не такое публичное лицо, чтобы на нее сделали ставку», — отметил он.

Лисовский не стал комментировать URA.RU возможную ротацию с Перминовой. «Решение об этом принимает губернатор. Будет неправильно с моей стороны комментировать подобное», — отметил он. Перминова заявила URA.RU, что даже не знала о решении Лисовского сняться с выборов в облдуму. «Лисовского я не считаю своим противником, как мне пытаются приписать», — отметил Муратов.

Получить оперативные комментарии в пресс-службе Совета Федерации URA.RU не удалось, направлен письменный запрос. В пресс-службе курганского губернатора ответили, что не располагают информацией о возможных перестановках среди членов Совета Федерации.