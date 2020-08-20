Тюменские инсайды: единороссы чистят соцсети

Результаты популярного приложения Gradient (делает шуточный прогноз будущего по фото) для губернатора Тюменской области Александра Моора Скриншот: URA.RU

Пока российский министр Владимир Якушев готовит приезд президента Владимира Путина в Тобольск, тюменскому правительству приходится чистить ряды и урезать премии. Внутри местных партий тоже неспокойно: тюменских лидеров подводят собственные кандидаты. Но на помощь партии власти неожиданно приходят коммунисты, в рядах которых наметился раскол. Также в «Инсайдах»: у либерал-демократов сменится лидер, а известного бизнесмена отправляют в эмиграцию.

«Инсайды» — это информация от наших источников, которую мы не можем подтвердить. Но, заботясь об информированности своего читателя, URA.RU публикует эту непроверенную информацию: не бойтесь слухов — правда часто оказывается страшнее.

Якушев будет курировать визит Путина в Тобольск

Владимир Якушев готовится показать Путину результаты своей работы Фото: Пресс-служба губернатора Тюменской области

В кулуарах регионального правительства обсуждают, что грядущий визит президента Владимира Путина на тобольское предприятие СИБУР будет курировать лично глава Минстроя РФ, экс-губернатор Тюменской области Владимир Якушев. «Поскольку этот проект строился при Якушеве, он знает все плюсы и минусы предприятия. Соответственно, сможет нивелировать все его недостатки и показать Путину лучшее, что в нем есть. Скорее всего, кураторство будет неофициальным. Якушев и без этого регулярно бывает в Тюмени», — утверждают инсайдеры.

Чиновники переживают о сокращении премий

В курилках «желтого дома» с тревогой обсуждают курсирующую информацию о сокращении бюджета Тюменской области и последующие последствия для чиновников. «Говорят, что чиновникам уже серьезно урезали премии — более чем в половину. Плюс госаппарат планируют лишить всевозможных привилегий. Более никаких приятных командировок, покупок элитных письменных приборов, приятной кожаной мебели не будет, как и обновления автопарка. Придется чиновникам затянуть пояса и довольствоваться тем, что есть», ­­— посмеиваются слухачи.

В департаменте недропользования начались чистки

Елена Уляшева занялась чисткой рядов Фото: Николай Бастриков © URA.RU

Поговаривают, что новая глава департамента недропользования и экологии Тюменской области Елена Уляшева начала массовую чистку кадров. «После смены руководства в департаменте, который называли одним из самых коррумпированных в региональном правительстве, внезапно стали всплывать всевозможные серые схемы. Под увольнение попадут все чиновники, имеющие к ним отношение. Кроме того планируется перезаключение ряда договоров, в которых нашли массу нарушений», — делятся слухмейкеры.

В избиркоме возмущены поведением молодого политика

Поговаривают, что тюменский региональной избирком очень недоволен активностью кандидата на довыборы в облдуму от «Справедливой России» Анастасией Шестаковой. «Она успела нажаловаться, что на довыборы не предоставили агитационные тумбы — мол, доски объявлений на подъездах ее не устраивают. И ладно бы она была опытным политиком, а то появилась не пойми откуда и качает права», ­— возмущаются слухмейкеры. Занимающая должность помощника действующего депутата облдумы эсера Сергея Морева Анастасия Шестакова претендует на мандат депутата облдумы, освободившийся после назначения Валерия Фалькова министром науки и высшего образования РФ.

Казанцева консультирует единоросса

Тамара Казанцева помогает оппонентам Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

Ходят упорные слухи, что отношения секретаря тюменского обкома КПРФ Тамары Казанцевой и идущего на довыборы в облдуму коммуниста Александра Чепика обострились до крайней степени. «Противостояние дошло до того, что Казанцева якобы консультирует штаб кандидата от единороссов Юрия Баранчука — чтобы ее однопартиец ни в коем случае не попал в „высшую лигу“ тюменской политики. Кроме того, она всеми силами пытается выдавить Чепика из КПРФ, но пока ничего не получается», — передают сторонники опального партийца.

Тюменского коммуниста поддерживает свердловский замгубернатора

В кулуарах облдумы поговаривают, что выдвиженца от КПРФ на довыборы в облдуму Александра Чепика поддерживает замгубернатора Свердловской области Олег Чемезов. «Об этом говорит тот факт, что коммунист работает в компании „Строительные технологии“. Ранее там же трудился депутат госдумы от Тюменской области, либерал — демократ Евгений Марков. В 2008 году он поддержал на выборах Юрия Баранчука, а теперь сменил приоритеты», — передают слухачи.

У тюменских либерал-демократов сменится лидер

Либерал-демократы заменят Владимира Сысоева на менее занятого лидера Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

В политических кругах Тюмени шепчутся, что франшиза ЛДПР в Тюменской области может сменить владельца. «Ранее основными кураторами отделения был Олег Чемезов и Владимир Сысоев. Но первый уехал в Екатеринбург на должность замгубернатора Свердловской области. А Сысоев перешел в тюменское правительство и полностью отстранился от дел партии. Руководство ЛДПР в Москве теперь сомневается, что с ними можно иметь дело, и ищут новых кураторов», —­ отмечают инсайдеры.

Спойлеры «Единой России» не хотят идти в депутаты

В кабинетах областной думы посмеиваются над региональным отделением партии «Единая Россия», которая попала в неудобную ситуацию из-за снятия их девяти кандидатов на выборах сельских дум Тобольского района. «Все девять человек шли основными кандидатами. Теперь, когда им пришлось забрать заявления из-за того, что при подаче они не указали информации о судимостях, на участках в одиночестве остались единороссы-спойлеры. А это значит, что люди, которых попросили номинально поучаствовать в выборах, должны будут стать депутатами. Но у них нет не только опыта, но даже желания — некоторые впали в настоящую панику. Единороссы оказались в патовой ситуации — и допустить этих кандидатов страшно, и срывать выборы снятием их кандидатур невозможно. Руководство отделения в ярости из-за того, что основным кандидатам никто не удосужился объяснить элементарные правила подачи документов», — хихикают слухмейкеры.

Единороссы занялись чисткой соцсетей

Тюменские единороссы чистят социальные сети Фото: Николай Бастриков © URA.RU

В правительственных кругах посмеиваются, что кандидатам на выборы различных уровней приходится заниматься чисткой своих социальных сетей. «Оппозиция занялась поисками компромата на их личных страничках. Штаб выдал единороссам команду удалять не только сомнительные фото, но и посты. Некоторые вовсе предпочли закрыть страницу, чтобы не тратить время», — делятся слухачи.

Юффу отправляют в эмиграцию

В бизнес-кругах ходят упорные слухи, что известный тюменский предприниматель Александр Юффа уехал жить за границу. «Молва упорно отправляет его в эмиграцию. Говорят, Юффа ищет покупателя на свою компанию „Тюменьэнергострой“ — застройщика микрорайона „Славутич“, который постоянно сопровождают скандалы с дольщиками. Но на деле Юффа уехал до конца лета на отдых вместе с семьей и собирается вернутся в Тюмень», ­— уверен источник.

Инсайды представляют собой оценочные суждения, мнения, убеждения, предположения читателей по вопросам, представляющим всеобщий интерес. Мы не публикуем или же редактируем инсайды, которые носят оскорбительный характер.