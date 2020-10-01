Курганские инсайды: замгубернатора бросила регион

Новые эмодзи от Apple пригодятся жителям Кургана Коллаж: URA.RU

Экс-глава курганского депздрава Лариса Кокорина, которую на прошлой неделе повысили в должности до замгубернатора, на самом деле хотела уволиться. В регионе переговариваются, что Ольге Соложенцевой, на место которой пришла Кокорина, пришлось сбежать из Кургана. Кадровый вопрос остро встал в медицинской среде: медиков катастрофически не хватает. И это при том, что, как говорят в кулуарах, цифры по коронавирусу занижают.

«Инсайды» — это информация от наших источников, которую мы не можем подтвердить. Но, заботясь об информированности своего читателя, URA.RU публикует эту непроверенную информацию: не бойтесь слухов — правда часто оказывается страшнее.

Кокорина хотела уволиться, но ее повысили

Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Экс-директор департамента здравоохранения Курганской области Лариса Кокорина, по слухам, месяц назад писала заявление об отставке. Но вместо этого ее назначили заместителем губернатора по соцполитике. «Около месяца назад, когда стало понятно, что грядет вторая волна коронавируса, а курганское здравоохранение к ней не готово, Кокорина заявила [губернатору Вадиму] Шумкову, что уходит и заявление подала. Он ее прилюдно спросил: „Ну и куда ты пойдешь?“ А спустя месяц повысил ее до зама по соцполитике», — рассказал инсайдер.

Соложенцева уехала из Кургана

Бывшая заместитель губернатора Курганской области по соцполитике Ольга Соложенцева, по слухам, уехала из Кургана. По некоторым данным, она сейчас находится в Екатеринбурге. «Соложенцеву заставляли подписывать акты на невыполненные работы. Она предпочла уволиться, чтобы не попадать под статью. А уехала, наверно, потому что понимала, что власти будут препятствовать ее трудоустройству в Кургане», — говорят сплетники. Один из инсайдеров напомнил, что бывший вице-губернатор Сергей Пугин сейчас находится под следствием. Его обвиняют именно в том, что он подписал акты приема работ, которые по факту не были выполнены.

Курганскому депздраву нужен новый руководитель

Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

После ухода директора департамента здравоохранения Ларисы Кокориной инсайдеры из медицинской сферы заговорили о новом руководителе. Медики все чаще жалуются, что их не слышат в депздраве. Сейчас и. о. руководителя назначена Елена Островских (ставленница Кокориной). Но ее кандидатура устраивает далеко не всех. Источники назвали несколько человек, кто смог бы возглавить департамент, чтобы грамотно выстраивать отношения и с областной властью, и с медперсоналом. «Очень толковые организаторы — руководитель областного Росздравнадзора Николай Агаев. Директор ТФОМС Сергей Сахатский имеет два высших образования — в медицинской сфере и финансах. Главный врач перинатального центра Татьяна Осина в совершенстве знает организацию и очень требовательный руководитель. Любой из этих людей смог бы справиться», — поделился один из инсайдеров.

В Кургане занижают статистику по коронавирусу

Статистику по коронавирусу в Курганской области занижают как минимум в два раза, говорят источники, близкие к медицинским кругам. «Курган накрыло так, что мама не горюй. Статистику наугад рисуют. Что дальше будет — страшно представить», — перешептываются в больницах. По словам одного из источников, в инфекционный госпиталь за день могут привезти до 70 пациентов, во дворе можно наблюдать очереди из нескольких машин скорой помощи, в которых медики сидят в специальной экипировке. «А ведь есть еще бессимптомные, которых не везут в госпиталь. Зато каждый день по официальной статистике — 30-35 заболевших», — злословят в регионе.

В коронавирусном госпитале не хватает сотрудников

Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В госпитале для больных коронавирусом не хватает сотрудников, говорят сплетники. «На кислороде очень много человек, но их обслуживают только две медсестры. Они просто физически не успевают уделять всем пациентам должного внимания», — передают источники URA.RU. По их словам, медработникам приходится в течение всей смены находиться в защитном костюме, времени отдохнуть у них нет. «Люди просто увольняются оттуда, а новые кадры искать негде», — передают слухачи.

В Кургане ищут помещения под новую структуру для жалоб

Место для новой структуры — Центра управления регионом (ЦУР) — ищут в городе. Ориентировочное помещение нашли, но теперь надо его отремонтировать, завести туда технику. «По поручению Владимира Путина создать ЦУР каждому региону России необходимо до 1 декабря. Федеральные власти выделили на эти цели средства. Известно об этом стало 22 июля, но наши власти озаботились вопросом только сейчас», — уточнили инсайдеры.

В департаменте экономики некому работать

Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

В департаменте экономического развития администрации Кургана не хватает сотрудников, говорят источники URA.RU. По их словам, часть сотрудников ведомства уволилась, многие находятся на больничном. «На рабочем месте осталось всего несколько человек. А работы меньше, конечно, не стало», — переживают сплетники. По их данным, Ульяна Иванова, которую в начале сентября назначили директором департамента, собиралась в отпуск. «А у нее только появилась заместитель, которая до этого была предпринимателем. Еще не вникла в работу, ей даже не успела ничего объяснить», — перешептываются в коридорах мэрии.

Куда Пугин собирался уехать перед арестом

Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Бывший первый замгубернатора Курганской области Сергей Пугин еще в мае планировал уехать из Кургана. «Ему предложили работу в Москве, в подразделении „Ямалдорстроя“. Он дал согласие и действительно собирался переезжать», — заявил инсайдер. Собеседник не знает, было ли решение Пугина о переезде связано с вниманием к нему силовиков. Этим планам помешал арест — в конце апреля экс-чиновника задержали и обвинили в злоупотреблении полномочиями. О планируемом переезде ранее в суде рассказывал представитель СУ СК. «В материалах уголовного дела имеются сведения о том, что Пугин высказывал намерения в мае этого года уехать за пределы Курганской области в целях избежать уголовной ответственности», — заявлял следователь.

Землянский играет в футбол

Глава регионального ГУ МЧС Юрий Землянский в свободное от работы время играет в футбол. На стадионе «Локомотив» главный спасатель был замечен на воротах. «Он отлично справлялся как вратарь. Ловил мячи», — пояснил один из очевидцев.

В Кургане ищут нового военкома

Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

В курганском военкомате заговорили о кадровых перестановках. Сплетники переговариваются, что для области ищут нового военкома. «Эдуард Лобачев 11 лет руководит военным комиссариатом. Он один из долгожителей на этом посту. Дольше него военкомом был только Владимир Усманов — 15 лет», — рассказали инсайдеры.

Компанию из дела экс-замгубернатора распродают

Шадринскую компанию «Мультипласт», руководители которой фигурируют в деле экс-замгубернатора Сергея Пугина (они якобы давали взятки и украли бюджетные деньги), банкротят. Но имущество, по словам инсайдеров, очень дешево уходит с молотка. «Выставляют технику — тракторы, бульдозеры и т. д. — как чермет. Продают за миллион рублей, в то время как реальная цена достигает 50 млн рублей. Из офиса, который был всем оборудован вплоть до стиральной машины, все растащено, остались голые стены», — пояснил источник. С его слов, к окончанию судебного процесса взыскивать с компании государству будет нечего.

В курганской колонии подешевели продукты

Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Слухачи передают, что после публикации URA.RU про завышенные цены в магазине в исправительной колонии №2, продукты подешевели. Кроме того, расширился ассортимент. «Впервые за весь срок вижу такое количество наименований в магазине. Буквально недавно поставщик поменялся», — передал через родственников один из сидельцев.

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