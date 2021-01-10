Текслер изменил жизнь всех губернаторов. Что ему за это будет?

Алексею Текслеру надо оценить все риски Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В 2020 году челябинский губернатор Алексей Текслер сломал большую политическую установку. Он возглавил региональное отделение «Единой России», на что не решались его предшественники и никто из коллег в последнее время. Какую выгоду получил челябинский губернатор, поставивший большинство коллег, дистанцирующихся от ЕР, в неудобное положение? А Южный Урал от этого выиграет или проиграет?

Алексей Текслер единственный из губернаторов УрФО, у кого в 2021 году стало две должности Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Партийным лидером Текслер стал в кризисный 2020 год. В относительно благополучном 2019-м 13 губернаторов возглавили ЕР в своих регионах. Но в 2020 году главы регионов не были готовы взять себя партийную нагрузку. Председатель ЕР Дмитрий Медведев сделал предложение Текслеру в ночь выборов, 13 сентября, когда стало известно, что «Единая Россия» получает большинство мест в челябинском Заксобрании. Челябинский губернатор предложение принял.

Как считает политолог Марат Баширов, это «было личным решением Текслера, вызовом самому себе и твердым намерением работать вместе с ЗСО, а также с партией, которая доминирует и в заксобрании, и в собраниях депутатов муниципалитетов».

«Конечно, возглавить партию стало риском. Потому что если ЕР будет терять рейтинг, то это скажется и на Текслере», — говорит политолог.

Его коллеги отмечали, что Москва послала сигнал российским губернаторам, дав понять: им придется теперь возглавлять списки ЕР на выборах в Госдуму в 2021 году. Уже после того, как ЕР в своем регионе возглавил Текслер, такие же партийные посты заняли губернатор Курской области Роман Старовой и новгородский губернатор Андрей Никитин. Сейчас в России 23 губернатора руководят в своих регионах ЕР. Между тем коллеги Текслера по УрФО Текслер, равно как и глава Пермского края Дмитрий Махонин, возглавить ЕР в своих регионах пока не планируют.

Что карьеры Алексея Текслера в плюс, для региона может быть в минус Фото: Владимир Андреев © URA.RU

При этом позиции Текслера усилились: он единственный из уральских губернаторов вошел сразу в три комиссии обновленного Госсовета, одной из которых руководит сам. Даже его спор с председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным, который без восторга отнесся к идее о перераспределении налогов, озвученной челябинским губернатором, сыграл в пользу Текслера. Президент РФ Владимир Путин идеи главы региона не отклонил, а предложил проработать техническую сторону вопроса.

Как отмечает челябинский политолог Андрей Лавров, для Текслера как губернатора «новой волны», входящего в десятку отличников, партийная нагрузка дает шанс на высокие перспективы. «Справившись с ЕР, он улучшает перед Москвой собственный бэкграунд. В его багаже появляются новые победы, не только как эффективного губернатора, но и политика, — говорит Лавров. — Это усилит его шансы на возвращение в столицу, на повышение. Может быть, даже раньше истечения губернаторского срока».

При этом, считает Лавров, то, что для карьеры губернатора во благо, для его территории — скорее в минус. «Если главу региона за его политические достижения досрочно заберут в Москву и пришлют нового, то это будет означать четвертую смену власти в области с 2010 года», — говорит Лавров.

«Частая смена власти не способствует политической стабильности в регионе. Люди от чехарды с губернаторами устали», — утверждает политолог.

Марат Баширов: «Алексей Текслер зашел на два срока» Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Политолог Баширов напротив, не видит в усилении Текслера оснований для досрочной отставки главы региона с переводом в Москву. По его мнению Текслер отработает два срока: губернатор молод и возможность реализовать свои политические амбиции еще впереди. К тому же, обычно раньше времени в Москву стремятся так называемые «варяги», считает Баширов: «Текслер, как уроженец Челябинска таким варягом для региона не является».

Его коллега, политолог Евгений Минченко также полагает, что досрочная смена власти, по крайней мере, в 2021 году, региону не грозит. «Текслер работает на своем посту, с учетом его назначения врио губернатора менее двух лет, и сейчас говорить о его смене рано. А в 2021 году ему еще предстоит провести кампанию в Госдуму», — говорит политолог.

Из-за пандемии COVID-19 затягивался процесс подготовки к выборам в Госдуму. Челябинские единороссы ждали, по традиции, «варяга» из Москвы, которого должны были поставить во главе списков. Но Текслер сломал и эту традицию. «Планирую возглавить региональный список „Единой России“ на выборах в Госдуму», — заявил губернатора на итоговой пресс-конференции, отвечая на вопрос URA.RU.

Текслер стал первым губернатором в России, являясь региональным партийным лидером, кто дал понять, что берет на себя ответственность за будущие выборы в Госдуму. Его коллеги таких заявлений еще не сделали.

После заявлений об участии в выборах в Госдуму губернатору отступать некуда Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Политолог Евгений Минченко считает, что для ЕР намерения челябинского губернатора обернутся плюсом. «Текслер уже стал политическим тяжеловесом. Он теперь является рейтинговым донором, в том числе для ЕР», — говорит Минченко. То, что Текслеру предстоит стать именно донором, сомнений не вызывает. Если к концу года личный рейтинг губернатора вырос, то у ЕР в Челябинске наоборот снизился и продолжает падать.

Как отмечает политолог Баширов, не все губернаторы, из числа тех, кто руководит ЕР в своих регионах, станут «паровозами» на выборах в Госдуму, то есть возглавят партийные списки. «Думаю, таких будет от 15 до 20, — говорит политолог. — И ждать, что в 2021 году другие губернаторы массово начнут занимать партийные посты, тоже не стоит». Это значит, что «эксперимент Текслера» развития пока не получит. «Если до съезда ЕР, который предположительно состоится в феврале, смены партийных лидеров в регионах не произойдет, то после съезда этого тем более не будет», — считает Баширов.