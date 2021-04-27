Почему зять Ельцина вновь заговорил после года молчания

Валентин Юмашев возобновил публичную активность в СМИ Фото: Анна Майорова © URA.RU

Советник президента РФ на общественных началах Валентин Юмашев дал сигнал об участии «Семьи» в новом этапе подготовки к транзиту власти-2024. Им станут выборы в Госдуму, за которыми, по данным источников URA.RU, может последовать отставка правительства РФ. Так собеседники агентства трактуют новое интервью политика журналу Forbes. Этой публикацией Юмашев неожиданно прервал более, чем годовое молчание.

Юмашев не давал интервью СМИ больше года — после серии выступлений в 2019 году о том, как президент Владимир Путин стал преемником его тестя Бориса Ельцина (одно из них проходило в Ельцин Центре с участием Владимира Познера). Тогда в политтусовке считалось, что Юмашев, в том числе, посылает различные намеки Кремлю. Зять Ельцина объяснял же свою активность желанием зафиксировать историю к 20-летию отставки первого избранного президента и обещал прекратить свою публичность после наступления круглой даты. Однако 24 апреля Юмашев неожиданно вновь выступил с заявлениями в прессе.

В новом интервью Валентин Юмашев говорил и об отношениях с Татьяной Юмашевой — дочерью Бориса Ельцина Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

На этот раз интервью вышло на страницах Forbes «к 30-летию революции 1991 года». В материале экс-глава администрации президента РФ вновь рассказал о своих отношениях с Ельциным, о выборах 1996 года, о слухах про политический клан «Семью» (ближайшее окружение Ельцина, к которому относят экс-главу администрации президента Александра Волошина, спецпредставителя президента РФ Анатолия Чубайса, бизнесмена Олега Дерипаску и других представителей элиты). При этом впервые Юмашев высказался о массовых протестах в Беларуси, которые прошли в 2020 году после выборов президента республики.

На их примере зять Ельцина рассказал, что если бы лидер КПРФ Геннадий Зюганов выиграл выборы в 1996 году, то уже не отдал бы власть. «Миша Фридман [«Альфа-групп»], например, рассказывает сказки про милого Зюганова, в котором все бы разочаровались к 2000 году и избрали бы условного [Бориса] Немцова. Но у нас есть прекрасный пример Белоруссии.

В 1994 году на выборах побеждает [Александр] Лукашенко. И после этого в Белоруссии выборы закончились. Через 26 лет народ озверел и вышел на улицы», — сказал Юмашев.

В конце интервью Юмашев дал оценку и ситуации в России. Политик посетовал, что из-за трудностей в экономике команде Ельцина не удалось за 10 лет построить зрелое общество: «Чтобы оно было самодостаточным, ответственным, чтобы оно отстаивало свои права, боролось за них». Между строк читается, что до сих пор этого не произошло и за последние 20 лет, поскольку Юмашев не сомневается, что «это обязательно произойдет» в будущем.

Группы влияния готовятся к возможному трансферу власти в 2024 Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Директор «Института современного государственного развития» Дмитрий Солонников связывает возобновление публичной активности Юмашева с надвигающимися выборами в Госдуму. Собеседник агентства считает, что кампания — это один из элементов подготовки транзита власти в 2024 году (срок окончания полномочий Путина), а интервью Юмашева сигнализирует элитам о стремлении «Семьи» участвовать в политическом процессе.

«Ожидается, что после выборов в Госдуму, нынешнее правительство подаст в отставку. После этого произойдет утверждение нового или старого-нового премьера. Но суть в том, что этот премьер уже станет ключевым звеном в возможном трансфере. Сейчас различные центры влияния заявляют о своих амбициях и своем видении развития ситуации (в том числе Юмашев, представляющий „Семью“), чтобы сконцентрировать вокруг себя заинтересованные группы и продемонстрировать зарубежным партнерам альтернативность различных сценариев в стране», — уверен Солонников.

За обновлением Госдумы может последовать отставка правительства Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Ожидания об отставке правительства политолог объяснил расширившимися полномочиями парламента после поправок в Конституцию (Госдуме дали право утверждать кандидатуру премьера, предложенную президентом). Источник URA.RU в федеральной власти подтвердил, что идея провести отставку правительства после выборов в Госдуму обсуждается. «Этот инструмент, в том числе, может быть использован после выборов, чтобы отвлечь россиян, в случае общественного недовольства несменяемостью власти», — сообщил инсайдер.

В политтусовке выступление фронтмена «Семьи» о ситуации в Белоруссии рассматривается, как попытка запустить в системе власти дискуссию о будущем развитии страны. По мнению директора Центра развития региональной политики Алексея Гращенкова, месседж может быть направлен консерваторам в окружении Путина. «Его слова о Беларуси — намек представителям правящих кругов, которые пытаются реставрировать СССР, считают, что решения можно принимать небольшим количеством людей, узко, в формате политбюро. Юмашев им указывает на результаты Беларуси, то что у них все это кончилось массовым выходом людей на улицы», — добавил Гращенков.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время конференц-колла 26 апреля ответил URA.RU, что позиция Юмашева по событиям в Беларуси не совпадает с кремлевской. «Это никоим образом не имеет отношения к точке зрения президента и к официальной позиции Российской Федерации», — сказал Песков.

Пока Навальный сидит в тюрьме, «Семья» может перетянуть на себя часть его сторонников Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Происходящий разгром команды Алексея Навального (тюремный срок блогеру, задержания сторонников, судебный запрет на работу штабов) открывает для фронтмена «Семьи» дополнительные возможности увеличить свой политический вес, считает бывший сотрудник администрации президента, политолог Дмитрий Журавлев. В разговоре с URA.RU он объяснил, что пока Навальный отбывает в тюрьме срок за мошенничество, Юмашев подобными заявлениями может перетянуть на свою сторону часть его сторонников.

«Старые либералы из 1990-х влиятельны, но у них нет своей „улицы“ и серьезной политической поддержки, как у новых либералов типа Навального. Может быть, „Семья“ пытается занять эту нишу. Не даром Навального исключили из списка узников совести. Наверняка, это произошло не без помощи старых либералов, на которых, в качестве специалистов, часто ориентируются такие организации», — сказал Журавлев.

Amnesty International объясняла исключение Навального из списка узников совести комментариями, которые он делал в прошлом. «Конкретно по этому кейсу было всяческое внимание со стороны разных людей», — говорила BBC директор российского представительства Amnesty International Наталья Звягина.

Бывший советник первого президента Бориса Ельцина Георгий Сатаров (в политтусовке считается голосом «Семьи») при этом считает, что Юмашев говорил «только о 1996 годе и о коммунистах», и не давал сигналов о том, что «идти сегодня по белорусскому сценарию нельзя». «Сделанное им сравнение с Беларусью весьма правдоподобно. Мы бы не увидели в 2020 году нынешнее поколение молодежи, потому что коммунисты, [в случае победы в 1996], заблокировали бы их от интернета», — заключил Сатаров.