Инсайды ЯНАО: полиция теряет информаторов

О судьбе научного центра, исчезнувшем заме губернатора и мэре-популисте. Выпуск 948

10 декабря 2021 в 19:50 Размер текста - 17 +

Что еще запретим? Коллаж URA.RU Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов решил навести порядок в учреждении, подчиняющемуся его заместителю по внешней политике, а заместитель, курирующий безопасность ямальцев, предпочел не попадать в кадр на важной встрече с коллегами из МЧС. Депутат-единоросс стал главным автором поправок к скандальному законопроекту, а глава газовой столицы пострадал из-за любви к соцсетям. В новом выпуске «Инсайдов» вы также узнаете, кто арендовал все коттеджи в Ноябрьске и стоит ли лечить зубы в Салехарде. «Инсайды» — это информация от наших источников, которую мы не можем подтвердить. Но, заботясь об информированности своего читателя, URA.RU публикует эту непроверенную информацию: не бойтесь слухов — правда часто оказывается страшнее. «Инсайды» представляют собой оценочные суждения, мнения, убеждения, предположения читателей по вопросам, представляющим всеобщий интерес. Мы не публикуем или же редактируем инсайды, которые носят оскорбительный характер. Дмитрий Кобылкин (в центре) оставил «в наследство» Дмитрию Артюхову (слева) учреждение в котором чиновников не меньше, чем ученых Фото: Владимир Андреев © URA.RU Артюхов решит судьбу проекта Кобылкина Инсайдеры в окружных властных структурах рассказывают, что губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов всерьез задумался о необходимости содержания в регионе такой структуры, как Научный центр изучения Арктики. «Артюхову это учреждение досталось по наследству от бывшего губернатора Дмитрия Кобылкина. До 2019 года власти региона сделали попытку „перетряхнуть“ заведение, которое подведомственно департаменту внешних связей ЯНАО и заму главы региона Александру Мажарову, но постепенно все начало возвращаться на круги своя — там часто можно встретить не ученых, а чиновников, которым просто нужно пересидеть время в поисках более подходящей должности. Нужно ли Ямалу тратить на это деньги, когда власти привыкли считать каждую копейку?» — недоумевают инсайдеры. Замгубернатора спрятался от фотографов Слухачи в политических кругах Ямала недоумевают, почему заместитель губернатора Аркадий Бессонов, курирующий вопросы защиты населения в чрезвычайных ситуациях и противопожарную безопасность, предпочел остаться «за кадром» во время визита в регион генерала МЧС из Москвы Анатолия Супруновского. «Говорят, на встрече губернатора Дмитрия Артюхова и зама главы федерального ведомства Бессонов был. Однако ни на одной фотографии его нет — ни на тех, что делала пресс-служба правительства, ни на тех, что распространили МЧСники. Губернатор есть, ГФИ Александр Ямохин есть, начальник ямальского главка МЧС Олег Гилев и собственно генерал из Москвы есть. Попросил ли Бессонов сам, чтобы его не светили или тут есть какие-то скрытые причины — никто не говорит. Ситуация странная, если учесть, что Бессонов сам когда-то служил в МЧС и руководил ямальским главком», — делятся собеседники. Депутат Дмитрий Погорелый (слева) готовил поправки к закону «О публичной власти в РФ» Фото: официальный сайт правительства ЯНАО Независимость Ямала спас «человек Артюхова» В политэлитах Ямала утверждают, что львиная доля заслуг по сохранению статуса-кво в отношениях Салехарда с Тюменью в рамках существующей системы «матрешки» принадлежит депутату Дмитрию Погорелому. «Опыт Погорелого, как главного юриста Ямала, пригодился ему на депутатском поприще. Поправки ко второму чтению законопроекта „О публичной власти в РФ“, представленные на голосование, были подготовлены конкретно Погорелым, представляющим в Госдуме единороссов ЯНАО. Это факт, однако его многие на Ямале не видят и не замечают заслуг. Тем не менее, новые коллеги из федерального парламента уже оценили профессионализм ямальского представителя. Достаточно посмотреть, где „человек Артюхова“ сидит на заседаниях, и будет ясно, на каких он там ролях», — рассказывают источники агентства. Популизм мэра насмешил подчиненных В кулуарах новоуренгойской администрации рассказывают, что желание главы города Андрея Воронова постоянно присутствовать в новостной повестке начало порядком веселить мелких и средних чиновников мэрии. «Никто не имеет ничего против блогов главы, официального и личного, тем более, что это не возбраняется. Но когда Воронов публикует фото своих катаний с горок — это как-то не очень солидно для его уровня. Даже если он при этом напишет, что лично проверял детские сооружения на прочность. Это может понравиться горожанам, не вопрос, но когда твой начальник в таком виде предстает перед многотысячной аудиторией — это как-то нелепо. Зато на важном совещании c главой всегда можно представить его лицо, когда он с горки катится», — делятся слухачи. Информаторов полиции начали узнавать в лицо Фото: Владимир Жабриков © URA.RU У полиции заканчиваются информаторы Инсайдеры в правоохранительных органах Ноябрьска рассказывают о назревшей необходимости менять пул информаторов — старые уже примелькались. «Речь идет не об оперативной сетке агентов, а о тех, кто помогает раскрывать всякую мелочевку вроде продажи спиртного в ночное время и несовершеннолетним. Проблема осложнилась тем, что осведомителей уже знают в лицо продавцы и постоянные посетители — торговых точек и предприятий общепита не так уж много. В итоге статистика стала портиться. Говорят, подчиненным начальника ОМВД Максима Краморева это добавило головной боли, но привлекать новых осведомителей все сложнее — информаторов полиции никто не любит», — сообщают слухачи. В Салехарде жалуются на стоматологов… В медицинских структурах ЯНАО рассказывают, что городская стоматология Салехарда снискала дурную славу у пациентов и жалобы на нее дошли до профильного департамента. «Специалисты там, как бы их ни хвалили, не могут оказать зубоврачебной помощи качественно. С чем это связано, сказать сложно, но пациенты, рискнувшие лечиться там, часто вынуждены перелечиваться в частных клиниках. Часто люди жалуются, что не могут записаться на прием, что приходится по несколько раз лечить один и тот же зуб. Главному врачу медучреждения Галине Дамицкой стоит начать работать с подчиненными, либо наладить уже работу и найти нормальных специалистов» — болтают злые языки. Доктора не хотят перерабатывать, несмотря на наплыв пациентов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU …, а главврач не может организовать работу медиков Инсайдеры в медицинских кругах уверяют, что у заведующей Надымской ЦРБ Натальи Калиберды также есть проблемы с организацией работы сотрудников, из-за чего участились жалобы на работу медучреждения. «Заведующая Надымской ЦРБ Наталья Калиберда не может организовать работу врачей, из-за чего к специалистам образуются часовые очереди. Говорят, что у главврача в целом правильная позиция в плане проведения диспансеризации населения, однако сами специалисты не настроены на переработки и помощь амбулаторным больным вне рабочего графика. Скорее домой уйдут, чем лишнего человека примут, а негатив идет на руководителя», — рассказывают слухачи. Скандал в интернате закончился выговором директору… Источники в образовательной отрасли Ямала рассказывают, что директор Антипаютинской школы-интерната для детей кочевников-тундровиков отделался выговором по итогам проверки обстоятельств бесследного исчезновения воспитанника. «Директор Антипаютинской школы-интерната Михаил Молотов отделался не выговором за инцидент с исчезновением воспитанника, который, как считают родители мальчика, подвергался прессингу педагогов. Родители возмущены — у него дети, за которых он несет ответственность, просто исчезают, а он работает, как ни в чем не бывало. При этом еще и информацию о ситуации в заведении искажает, когда руководству докладывает», — рассказывают собеседники. На руководителя жалуются жители Сеяхи Фото: Анна Майорова © URA.RU …а завдетсадом устроила семейный подряд Источники на местах поговаривают, что заведующая Сеяхинским детским садом (Ямальский район) Оксана Матшина нарушает законодательство, являясь руководителем для своих ближайших родственников, а методы работы ее, мягко говоря, странные. «Семейным подрядом в детсаду работают она, муж, дочь, зять. Себя Матшина считает незаменимой, а на рабочем месте ее не застать — то на больничном, то на выезде. Зато на свежепостроенную детскую площадку заведующая распорядилась дошкольников не пускать — к приездам комиссий все должно быть в образцовой чистоте и порядке», — рассказывают сельчане. Риелторы арендовали все коттеджи в предвкушении Нового года Источники на рынке недвижимости Ямала рассказывают, что риелторы уже за месяц до Нового года арендовали в Ноябрьске и окрестностях почти все коттеджи и места, которые обычно люди снимают для торжественных мероприятий. «На данный момент в Ноябрьске нет возможности арендовать квартиру или коттедж на новогодние праздники, все занято. Ситуация сложилась из-за риелторов, которые надеются получить хороший навар на субаренде — пересдаче желающим, а попросту спекулируют в данном сегменте. Ведь выходит, что конечный арендатор вынужден платить по 15 тысяч, хотя собственник сдавал за семь — восемь. Говорят, мэрия в курсе такого непорядка и глава городского депимущества Евгений Белов уже готовит меры по борьбе с новогодними спекулянтами», — утверждают слухачи. Инсайды представляют собой оценочные суждения, мнения, убеждения, предположения читателей по вопросам, представляющим всеобщий интерес. Мы не публикуем и не редактируем инсайды, которые носят оскорбительный характер. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Ямал » и в viber-канале « Ямал », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов решил навести порядок в учреждении, подчиняющемуся его заместителю по внешней политике, а заместитель, курирующий безопасность ямальцев, предпочел не попадать в кадр на важной встрече с коллегами из МЧС. Депутат-единоросс стал главным автором поправок к скандальному законопроекту, а глава газовой столицы пострадал из-за любви к соцсетям. В новом выпуске «Инсайдов» вы также узнаете, кто арендовал все коттеджи в Ноябрьске и стоит ли лечить зубы в Салехарде. «Инсайды» — это информация от наших источников, которую мы не можем подтвердить. Но, заботясь об информированности своего читателя, URA.RU публикует эту непроверенную информацию: не бойтесь слухов — правда часто оказывается страшнее. «Инсайды» представляют собой оценочные суждения, мнения, убеждения, предположения читателей по вопросам, представляющим всеобщий интерес. Мы не публикуем или же редактируем инсайды, которые носят оскорбительный характер. Артюхов решит судьбу проекта Кобылкина Инсайдеры в окружных властных структурах рассказывают, что губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов всерьез задумался о необходимости содержания в регионе такой структуры, как Научный центр изучения Арктики. «Артюхову это учреждение досталось по наследству от бывшего губернатора Дмитрия Кобылкина. До 2019 года власти региона сделали попытку „перетряхнуть“ заведение, которое подведомственно департаменту внешних связей ЯНАО и заму главы региона Александру Мажарову, но постепенно все начало возвращаться на круги своя — там часто можно встретить не ученых, а чиновников, которым просто нужно пересидеть время в поисках более подходящей должности. Нужно ли Ямалу тратить на это деньги, когда власти привыкли считать каждую копейку?» — недоумевают инсайдеры. Замгубернатора спрятался от фотографов Слухачи в политических кругах Ямала недоумевают, почему заместитель губернатора Аркадий Бессонов, курирующий вопросы защиты населения в чрезвычайных ситуациях и противопожарную безопасность, предпочел остаться «за кадром» во время визита в регион генерала МЧС из Москвы Анатолия Супруновского. «Говорят, на встрече губернатора Дмитрия Артюхова и зама главы федерального ведомства Бессонов был. Однако ни на одной фотографии его нет — ни на тех, что делала пресс-служба правительства, ни на тех, что распространили МЧСники. Губернатор есть, ГФИ Александр Ямохин есть, начальник ямальского главка МЧС Олег Гилев и собственно генерал из Москвы есть. Попросил ли Бессонов сам, чтобы его не светили или тут есть какие-то скрытые причины — никто не говорит. Ситуация странная, если учесть, что Бессонов сам когда-то служил в МЧС и руководил ямальским главком», — делятся собеседники. Независимость Ямала спас «человек Артюхова» В политэлитах Ямала утверждают, что львиная доля заслуг по сохранению статуса-кво в отношениях Салехарда с Тюменью в рамках существующей системы «матрешки» принадлежит депутату Дмитрию Погорелому. «Опыт Погорелого, как главного юриста Ямала, пригодился ему на депутатском поприще. Поправки ко второму чтению законопроекта „О публичной власти в РФ“, представленные на голосование, были подготовлены конкретно Погорелым, представляющим в Госдуме единороссов ЯНАО. Это факт, однако его многие на Ямале не видят и не замечают заслуг. Тем не менее, новые коллеги из федерального парламента уже оценили профессионализм ямальского представителя. Достаточно посмотреть, где „человек Артюхова“ сидит на заседаниях, и будет ясно, на каких он там ролях», — рассказывают источники агентства. Популизм мэра насмешил подчиненных В кулуарах новоуренгойской администрации рассказывают, что желание главы города Андрея Воронова постоянно присутствовать в новостной повестке начало порядком веселить мелких и средних чиновников мэрии. «Никто не имеет ничего против блогов главы, официального и личного, тем более, что это не возбраняется. Но когда Воронов публикует фото своих катаний с горок — это как-то не очень солидно для его уровня. Даже если он при этом напишет, что лично проверял детские сооружения на прочность. Это может понравиться горожанам, не вопрос, но когда твой начальник в таком виде предстает перед многотысячной аудиторией — это как-то нелепо. Зато на важном совещании c главой всегда можно представить его лицо, когда он с горки катится», — делятся слухачи. У полиции заканчиваются информаторы Инсайдеры в правоохранительных органах Ноябрьска рассказывают о назревшей необходимости менять пул информаторов — старые уже примелькались. «Речь идет не об оперативной сетке агентов, а о тех, кто помогает раскрывать всякую мелочевку вроде продажи спиртного в ночное время и несовершеннолетним. Проблема осложнилась тем, что осведомителей уже знают в лицо продавцы и постоянные посетители — торговых точек и предприятий общепита не так уж много. В итоге статистика стала портиться. Говорят, подчиненным начальника ОМВД Максима Краморева это добавило головной боли, но привлекать новых осведомителей все сложнее — информаторов полиции никто не любит», — сообщают слухачи. В Салехарде жалуются на стоматологов… В медицинских структурах ЯНАО рассказывают, что городская стоматология Салехарда снискала дурную славу у пациентов и жалобы на нее дошли до профильного департамента. «Специалисты там, как бы их ни хвалили, не могут оказать зубоврачебной помощи качественно. С чем это связано, сказать сложно, но пациенты, рискнувшие лечиться там, часто вынуждены перелечиваться в частных клиниках. Часто люди жалуются, что не могут записаться на прием, что приходится по несколько раз лечить один и тот же зуб. Главному врачу медучреждения Галине Дамицкой стоит начать работать с подчиненными, либо наладить уже работу и найти нормальных специалистов» — болтают злые языки. …, а главврач не может организовать работу медиков Инсайдеры в медицинских кругах уверяют, что у заведующей Надымской ЦРБ Натальи Калиберды также есть проблемы с организацией работы сотрудников, из-за чего участились жалобы на работу медучреждения. «Заведующая Надымской ЦРБ Наталья Калиберда не может организовать работу врачей, из-за чего к специалистам образуются часовые очереди. Говорят, что у главврача в целом правильная позиция в плане проведения диспансеризации населения, однако сами специалисты не настроены на переработки и помощь амбулаторным больным вне рабочего графика. Скорее домой уйдут, чем лишнего человека примут, а негатив идет на руководителя», — рассказывают слухачи. Скандал в интернате закончился выговором директору… Источники в образовательной отрасли Ямала рассказывают, что директор Антипаютинской школы-интерната для детей кочевников-тундровиков отделался выговором по итогам проверки обстоятельств бесследного исчезновения воспитанника. «Директор Антипаютинской школы-интерната Михаил Молотов отделался не выговором за инцидент с исчезновением воспитанника, который, как считают родители мальчика, подвергался прессингу педагогов. Родители возмущены — у него дети, за которых он несет ответственность, просто исчезают, а он работает, как ни в чем не бывало. При этом еще и информацию о ситуации в заведении искажает, когда руководству докладывает», — рассказывают собеседники. …а завдетсадом устроила семейный подряд Источники на местах поговаривают, что заведующая Сеяхинским детским садом (Ямальский район) Оксана Матшина нарушает законодательство, являясь руководителем для своих ближайших родственников, а методы работы ее, мягко говоря, странные. «Семейным подрядом в детсаду работают она, муж, дочь, зять. Себя Матшина считает незаменимой, а на рабочем месте ее не застать — то на больничном, то на выезде. Зато на свежепостроенную детскую площадку заведующая распорядилась дошкольников не пускать — к приездам комиссий все должно быть в образцовой чистоте и порядке», — рассказывают сельчане. Риелторы арендовали все коттеджи в предвкушении Нового года Источники на рынке недвижимости Ямала рассказывают, что риелторы уже за месяц до Нового года арендовали в Ноябрьске и окрестностях почти все коттеджи и места, которые обычно люди снимают для торжественных мероприятий. «На данный момент в Ноябрьске нет возможности арендовать квартиру или коттедж на новогодние праздники, все занято. Ситуация сложилась из-за риелторов, которые надеются получить хороший навар на субаренде — пересдаче желающим, а попросту спекулируют в данном сегменте. Ведь выходит, что конечный арендатор вынужден платить по 15 тысяч, хотя собственник сдавал за семь — восемь. Говорят, мэрия в курсе такого непорядка и глава городского депимущества Евгений Белов уже готовит меры по борьбе с новогодними спекулянтами», — утверждают слухачи. Инсайды представляют собой оценочные суждения, мнения, убеждения, предположения читателей по вопросам, представляющим всеобщий интерес. Мы не публикуем и не редактируем инсайды, которые носят оскорбительный характер.