Как солдаты разных народов России становятся героями на Украине

Лакец взорвал себя и врагов, чеченцы спасли командира, башкир сбил вертолеты одним ударом

22 марта 2022 в 17:10 Размер текста - 17 +

Уроженец Дагестана был удостоен звания Героя России посмертно, а житель Бурятии награжден медалью за отвагу Фото: Анна Майорова © URA.RU статья из сюжета Спецоперация РФ на Украине Минобороны РФ раскрыло данные о подвигах российских военных в ходе спецоперации на Украине. Выяснилось, что среди них много представителей разных национальностей. Так, старший лейтенант Нурмагомед Гаджимагомедов был вынужден подорвать себя гранатой вместе с боевиками. Прапорщик Арсалан Мункуев, несмотря на контузию, вытащил с поля боя более десятка раненых товарищей. А рядовой Тахир Урунов подстрелил два вертолета одним ударом. «Я русский человек, и, как говорится, у меня в роду Иваны да Марьи, но когда я вижу примеры такого героизма, мне хочется сказать: „Я лакец, я дагестанец, я чеченец, ингуш, русский, татарин, еврей, мордвин, осетин“», — заявил президент РФ Владимир Путин в ходе совещания с членами Совета безопасности РФ, которое транслировалось на телеканале «Россия 24». Нурмагомед Гаджимагомедов был представлен к званию Героя России посмертно Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В спецоперации РФ по денацификации и демилитаризации Украины участвуют военные разных национальностей. Многие из них проявили себя в ходе боев с националистами и украинскими вооруженными силами: Старший лейтенант, лакец Нурмагомед Гаджимагомедов был первым российским офицером, представленным к званию Героя России в ходе спецоперации на Украине. По данным Минобороны РФ, вместе с колонной батальонной тактической группы он столкнулся с превосходящими силами националистов. Гаджимагомедов открыл огонь по нападавшим, отвлекая на себя внимание противника. Тем самым он позволил своим солдатам рассредоточиться и занять круговую оборону. Офицер был ранен, но продолжал вести огонь. Попав в окружение, он подорвал себя гранатой вместе с боевиками. Под руководством капитана Дереника Темирханова, армянина по национальности, вооруженным силам РФ удалось уничтожить около 100 украинских боевиков и до 10 единиц вражеской бронетехники. И это несмотря на значительно превосходящие силы противника, отмечает Минобороны РФ. В результате националисты отступили, что позволило российским военным освободить один из населенных пунктов Украины.

армянина по национальности, вооруженным силам РФ удалось уничтожить около 100 украинских боевиков и до 10 единиц вражеской бронетехники. И это несмотря на значительно превосходящие силы противника, отмечает Минобороны РФ. В результате националисты отступили, что позволило российским военным освободить один из населенных пунктов Украины. Уроженец Бурятии, прапорщик Арсалан Мункуев был награжден медалью «За отвагу». Вместе с ремонтно-эвакуационной группой ему удалось эвакуировать с поля боя танк Т-80 и машину разминирования УР-77. Они были подбиты ураинской армией 26 февраля, когда вооруженные силы РФ двигались в направлении деревни Белая Сорока и поселка Иванков. Артур Шихжамалов получил контузию и травму ноги во время обстрела Фото: Анна Майорова © URA.RU Прапорщик Артур Шихжамалов, несмотря на контузию и травму ноги, продолжал оказывать первую помощь раненым товарищам и эвакуировать их в безопасное место. Ему удалось спасти 17 военнослужащих.

несмотря на контузию и травму ноги, продолжал оказывать первую помощь раненым товарищам и эвакуировать их в безопасное место. Ему удалось спасти 17 военнослужащих. Инженерным подразделениям армии РФ удалось оборудовать переправы через две реки под непрекращающимся огнем противника. В Минобороны РФ сообщили, что операциями руководил полковник Камил Салимханов. Кроме того, он лично участвовал в разминировании моста, на которыми были заложены более 300 килограмм взрывчатого вещества.

Кроме того, он лично участвовал в разминировании моста, на которыми были заложены более 300 килограмм взрывчатого вещества. Отдельная бригада береговой обороны под командование подполковника Андраника Гаспаряна взяла под контроль переправу через реку в Херсонской области. Мост был стратегически важен для националистов — через нее они планировали перебросить резервы и подкрепление в восточном направлении. Бригаде под командованием Гаспаряна удалось удерживать мост в течение трех суток. Националисты не смогли прорвать этот оборонительный рубеж. В конце февраля в районе села Баштановка три украинских вертолета атаковали российский танк. Экипаж машины, в который входил рядовой Тахир Урунов (по данным URA.RU, является жителем Башкирии), смог занять удобную огневую позицию и уничтожить двух противников. Чеченские спецназовцы, участвующие в спецоперации РФ на Украине, эвакуировали с поля боя раненого командира бригады, полковника армии РФ Юрия Медведева. Об этом глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал в своем telegram-канале. Спецназовцы вынесли Медведева на безопасное место, оказали ему первую медицинскую помощь, а после доставили в госпиталь.

участвующие в спецоперации РФ на Украине, эвакуировали с поля боя раненого командира бригады, полковника армии РФ Юрия Медведева. Об этом глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал в своем telegram-канале. Спецназовцы вынесли Медведева на безопасное место, оказали ему первую медицинскую помощь, а после доставили в госпиталь. Осетинские военнослужащие спасли из-под завалов жительницу Волновахи. По данным telegram-канала «Неофициальный Безсонов», женщина находилась под завалами почти неделю. «Пришли осетины и спасли. Спасибо!» — написала она в дневнике, который вела все эти дни. Экипажу российского танка удалось сбить два вертолета одним выстрелом Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Россия проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Путин сообщил, что она призвана защитить жителей Донбасса от геноцида киевского режима. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова уточнила, что спецоперация РФ не направлена против мирного населения Украины. Россия никогда не имела претензий лично к народу страны, подчеркнул министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, передает «Национальная служба новостей». Путин призвал украинских военных и гражданских лиц брать власть в свои руки. «Не позволяйте бандеровцам и неонацистам использовать ваших детей, жен и стариков в качестве живого щита», — заявил президент РФ. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Минобороны РФ раскрыло данные о подвигах российских военных в ходе спецоперации на Украине. Выяснилось, что среди них много представителей разных национальностей. Так, старший лейтенант Нурмагомед Гаджимагомедов был вынужден подорвать себя гранатой вместе с боевиками. Прапорщик Арсалан Мункуев, несмотря на контузию, вытащил с поля боя более десятка раненых товарищей. А рядовой Тахир Урунов подстрелил два вертолета одним ударом. «Я русский человек, и, как говорится, у меня в роду Иваны да Марьи, но когда я вижу примеры такого героизма, мне хочется сказать: „Я лакец, я дагестанец, я чеченец, ингуш, русский, татарин, еврей, мордвин, осетин“», — заявил президент РФ Владимир Путин в ходе совещания с членами Совета безопасности РФ, которое транслировалось на телеканале «Россия 24». В спецоперации РФ по денацификации и демилитаризации Украины участвуют военные разных национальностей. Многие из них проявили себя в ходе боев с националистами и украинскими вооруженными силами: Россия проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Путин сообщил, что она призвана защитить жителей Донбасса от геноцида киевского режима. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова уточнила, что спецоперация РФ не направлена против мирного населения Украины. Россия никогда не имела претензий лично к народу страны, подчеркнул министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, передает «Национальная служба новостей». Путин призвал украинских военных и гражданских лиц брать власть в свои руки. «Не позволяйте бандеровцам и неонацистам использовать ваших детей, жен и стариков в качестве живого щита», — заявил президент РФ.