Путин вложил новый смысл в День Победы

Особая роль отведена участникам спецоперации на Украине

09 мая 2022 в 16:53 Размер текста - 17 +

Президент РФ Владимир Путин показал актуальность и историческую значимость Дня Победы для России и для всего мира на фоне возрождения нацизма на Украине Фото: kremlin.ru статья из сюжета Спецоперация РФ на Украине День Победы в этом году обрел новый смысл — Россия, как и 80 лет назад, вновь вынуждена защищать свои границы и противостоять нацизму. Президент РФ Владимир Путин в своей речи на военном параде 9 Мая показал, что российские военные в Донбассе делают то же самое, что и советские солдаты в 1941—1945 годах, пояснили URA.RU политологи. Это — сигнал всему миру и сигнал жителям страны, которые недооценивают значение Победы в Великой Отечественной и сегодняшние угрозы, считают эксперты. В своей речи Путин напомнил об исторических победах. Президент сказал, что 9 мая 1945 года — это «триумф единого советского народа, его сплоченности и духовной мощи, беспримерного подвига на фронте и в тылу». На центральной трибуне военный парад рядом с президентом РФ Владимиром Путиным смотрели ветераны Великой Отечественной войны Фото: kremlin.ru Он подчеркнул, что сегодня в Донбассе, как и тогда, идет сражение «за безопасность России». Долг сегодняшних поколений — «хранить память о тех, кто сокрушал нацизм, кто завещал нам быть бдительными и сделать все, чтобы ужас глобальной войны не повторился», отметил Путин. «И потому, несмотря на все разногласия в международных отношениях, Россия всегда выступала за создание системы равной и неделимой безопасности, системы, которая жизненно необходима всему мировому сообществу», — сказал президент. Путин напомнил, что Россия делала все, чтобы разрешить украинский конфликт дипломатически, однако «страны НАТО не захотели услышать». Он подчеркнул, что в течение последних лет «все говорило о том, что столкновение с неонацистами, бандеровцами, на которых США и их младшие компаньоны сделали ставку, будет неизбежным». «Мы видели, как разворачивается военная инфраструктура, как начали работать сотни зарубежных советников, шли регулярные поставки самого современного оружия из стран НАТО. Опасность росла с каждым днем. Россия дала упреждающий отпор агрессии. Это было вынужденное, своевременное и единственно правильное решение. Решение суверенной, сильной, самостоятельной страны», — подчеркнул президент. Военный парад на Красной площади традиционно принимал министр обороны РФ Сергей Шойгу (справа) Фото: Владимир Андреев © URA.RU По словам Путина, в отличие от Запада, который отказался от тысячелетних ценностей, «у России другой характер», и она не откажется «от любви к Родине, от веры и традиционных ценностей, от обычаев предков, от уважения ко всем народам и культурам». Он сожалел, что американских ветеранов их же власти не пустили на парад Победы в Москву. «Но хочу, чтобы они знали: мы гордимся вашими подвигами, вашим вкладом в общую Победу. Мы чтим всех воинов союзнических армий — американцев, англичан, французов — участников Сопротивления, отважных солдат и партизан Китая — всех, кто разгромил нацизм и милитаризм», — заявил Путин. Обращение к военнослужащим, которые сегодня борются против неонацистов в Донбассе, и к их семьям стало особой частью речи президента. Путин заверил, что семьи, дети погибших и раненых бойцов получат поддержку от государства. Он поблагодарил медиков, которые работают в военных госпиталях, «часто под обстрелом, на передовой, не жалея себя». В парадных расчетах по Красной площади прошли участники спецоперации по защите Донбасса, денацификации и демилитаризации Украины Фото: Владимир Андреев © URA.RU По Красной площади в День Победы прошли участники спецоперации в Донбассе — из разных регионов страны, разных национальностей. Но они и в парадных коробках, и в бою — вместе, «прикрывают друг друга от пуль и осколков как братья», подчеркнул президент. «И в этом сила России, великая, несокрушимая сила нашего единого многонационального народа. Сегодня вы защищаете то, за что сражались отцы и деды, прадеды. Для них высшим смыслом жизни всегда были благополучие и безопасность Родины. И для нас, их наследников, преданность Отчизне — главная ценность, надежная опора независимости России», — заявил Путин. В этом году речь Путина стала самой продолжительной, начиная с 2000 года, — 5,8 тысячи знаков (год назад было 5,6 тысячи знаков). Раньше перед участниками парада Путин говорил о терроризме (2002-2005, 2016 годы), об экстремизме (2006—2007 года), о внешнем вмешательстве (2012—2013 годы), в 2015 году — о попытках создания однополярного мира, в 2017-2018 и в 2020 годах — о диалоге и глобальной безопасности, в 2019 году — об искажении исторической правды. В 2021 году он объединил эти темы в своем выступлении, но акцент сделал на угрозе возрождающегося на Украине нацизма. И, спустя год, Россия фактически в одиночку, как и СССР в 1941 году, вынуждена противостоять ему. Для россиян День Победы уже 77 лет является главным праздником Фото: Владимир Андреев © URA.RU Причем противостоять в том числе в информационной войне: в течение нескольких дней перед 9 Мая в СМИ и в соцсетях распространялась информация о готовящейся мобилизации в РФ (однако Кремль ее опроверг). Украинские и западные СМИ писали о подготовке удара по Крымскому мосту и терактов в России. Нескольких человек из тех, кто готовил эти теракты, ФСБ на днях задержала: это группа неонацистов М.К.У. (Маньяки культ убийства — неонацистская группировка, создана в 2018 году на Украине), которые готовились заживо сжечь бездомных. В этом году Путин внес новые смыслы в День Победы, сказал замдиректора Института истории и политики МГПУ Владимир Шаповалов. «Их [участников спецоперации] появление именно в День Победы является логичным и понятным. 77 лет назад мы победили немецкий нацизм и освободили Европу от страшной опасности. И спецоперация в Донбассе преследует цели — не допустить реабилитацию нацистской идеологии в современной западной культуре, не допустить попытки отменить итоги Победы над нацизмом», — пояснил Шаповалов. Ситуация на Украине, возрождение там нацизма должны помочь донести до молодого поколения значимость Дня Победы, считают эксперты Фото: Владимир Андреев © URA.RU Участие в параде на Красной площади военнослужащих, защищавших Донбасс уже в наши дни, — это сигнал и новым поколениям россиян, которым иногда сложно объяснить значение этого праздника, отмечают эксперты. Так, один из кумиров молодежи рэпер Алишер Моргенштерн (признан иноагентом) в интервью журналисту Ксении Собчак заявил, что не видит смысла праздновать Победу в войне, которая прошла почти 80 лет назад. «Нужны серьезные усилия, чтобы сформировать правильные ценности и смыслы для молодежи. Слова президента поэтому очень значимы», — отметил политолог. Путин в своей речи разъяснил эти смыслы, считает научный руководитель Института региональных проблем Дмитрий Журавлев. «Рядовой Вася не совсем до конца понимает, зачем нужно посылать солдат погибать на Украину. И ему президент ответил — мы должны подавить попытки возродить нацизм. Одновременно это же было сказано всему миру», — убежден Журавлев. Президент провел параллель между поколением победителей 1945 года и их потомками, «на долю которых тоже выпала миссия уничтожить нацизм», сказал ведущий эксперт Центра военно-политических исследований МГИМО Владимир Козин. «И тот нацизм — фашистско-германский, и нынешний — украинский, вскормлен Западом. Они мало чем отличаются — по жестокости, по уничтожению мирного населения, пыткам, варварскому отношению к военнопленным. Россия стала государством, которое понимало и понимает опасность нацизма. Главное, чтобы сегодняшняя молодежь сохранила Россию твердой и мощной, уважаемой и почитаемой во всем мире», — заявил Козин. Знаменная группа по традиции открывала военный парад в честь Дня Победы Фото: Владимир Андреев © URA.RU Участники спецоперации на Украине, как их деды в Великую Отечественную войну, «освобождают не только Донбасс, но и весь мир», сказал URA.RU вице-спикер Госдумы РФ Сергей Неверов. «Поэтому важно было видеть на параде ребят, которые участвовали в специальной военной операции — зрители на трибунах вставали и аплодировали им», — отметил Неверов. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Чтобы не пропустить главные новости страны в майские праздники — подписывайтесь на телеграм-канал URA.RU .

День Победы в этом году обрел новый смысл — Россия, как и 80 лет назад, вновь вынуждена защищать свои границы и противостоять нацизму. Президент РФ Владимир Путин в своей речи на военном параде 9 Мая показал, что российские военные в Донбассе делают то же самое, что и советские солдаты в 1941—1945 годах, пояснили URA.RU политологи. Это — сигнал всему миру и сигнал жителям страны, которые недооценивают значение Победы в Великой Отечественной и сегодняшние угрозы, считают эксперты. В своей речи Путин напомнил об исторических победах. Президент сказал, что 9 мая 1945 года — это «триумф единого советского народа, его сплоченности и духовной мощи, беспримерного подвига на фронте и в тылу». Он подчеркнул, что сегодня в Донбассе, как и тогда, идет сражение «за безопасность России». Долг сегодняшних поколений — «хранить память о тех, кто сокрушал нацизм, кто завещал нам быть бдительными и сделать все, чтобы ужас глобальной войны не повторился», отметил Путин. «И потому, несмотря на все разногласия в международных отношениях, Россия всегда выступала за создание системы равной и неделимой безопасности, системы, которая жизненно необходима всему мировому сообществу», — сказал президент. Путин напомнил, что Россия делала все, чтобы разрешить украинский конфликт дипломатически, однако «страны НАТО не захотели услышать». Он подчеркнул, что в течение последних лет «все говорило о том, что столкновение с неонацистами, бандеровцами, на которых США и их младшие компаньоны сделали ставку, будет неизбежным». «Мы видели, как разворачивается военная инфраструктура, как начали работать сотни зарубежных советников, шли регулярные поставки самого современного оружия из стран НАТО. Опасность росла с каждым днем. Россия дала упреждающий отпор агрессии. Это было вынужденное, своевременное и единственно правильное решение. Решение суверенной, сильной, самостоятельной страны», — подчеркнул президент. По словам Путина, в отличие от Запада, который отказался от тысячелетних ценностей, «у России другой характер», и она не откажется «от любви к Родине, от веры и традиционных ценностей, от обычаев предков, от уважения ко всем народам и культурам». Он сожалел, что американских ветеранов их же власти не пустили на парад Победы в Москву. «Но хочу, чтобы они знали: мы гордимся вашими подвигами, вашим вкладом в общую Победу. Мы чтим всех воинов союзнических армий — американцев, англичан, французов — участников Сопротивления, отважных солдат и партизан Китая — всех, кто разгромил нацизм и милитаризм», — заявил Путин. Обращение к военнослужащим, которые сегодня борются против неонацистов в Донбассе, и к их семьям стало особой частью речи президента. Путин заверил, что семьи, дети погибших и раненых бойцов получат поддержку от государства. Он поблагодарил медиков, которые работают в военных госпиталях, «часто под обстрелом, на передовой, не жалея себя». По Красной площади в День Победы прошли участники спецоперации в Донбассе — из разных регионов страны, разных национальностей. Но они и в парадных коробках, и в бою — вместе, «прикрывают друг друга от пуль и осколков как братья», подчеркнул президент. «И в этом сила России, великая, несокрушимая сила нашего единого многонационального народа. Сегодня вы защищаете то, за что сражались отцы и деды, прадеды. Для них высшим смыслом жизни всегда были благополучие и безопасность Родины. И для нас, их наследников, преданность Отчизне — главная ценность, надежная опора независимости России», — заявил Путин. В этом году речь Путина стала самой продолжительной, начиная с 2000 года, — 5,8 тысячи знаков (год назад было 5,6 тысячи знаков). Раньше перед участниками парада Путин говорил о терроризме (2002-2005, 2016 годы), об экстремизме (2006—2007 года), о внешнем вмешательстве (2012—2013 годы), в 2015 году — о попытках создания однополярного мира, в 2017-2018 и в 2020 годах — о диалоге и глобальной безопасности, в 2019 году — об искажении исторической правды. В 2021 году он объединил эти темы в своем выступлении, но акцент сделал на угрозе возрождающегося на Украине нацизма. И, спустя год, Россия фактически в одиночку, как и СССР в 1941 году, вынуждена противостоять ему. Причем противостоять в том числе в информационной войне: в течение нескольких дней перед 9 Мая в СМИ и в соцсетях распространялась информация о готовящейся мобилизации в РФ (однако Кремль ее опроверг). Украинские и западные СМИ писали о подготовке удара по Крымскому мосту и терактов в России. Нескольких человек из тех, кто готовил эти теракты, ФСБ на днях задержала: это группа неонацистов М.К.У. (Маньяки культ убийства — неонацистская группировка, создана в 2018 году на Украине), которые готовились заживо сжечь бездомных. В этом году Путин внес новые смыслы в День Победы, сказал замдиректора Института истории и политики МГПУ Владимир Шаповалов. «Их [участников спецоперации] появление именно в День Победы является логичным и понятным. 77 лет назад мы победили немецкий нацизм и освободили Европу от страшной опасности. И спецоперация в Донбассе преследует цели — не допустить реабилитацию нацистской идеологии в современной западной культуре, не допустить попытки отменить итоги Победы над нацизмом», — пояснил Шаповалов. Участие в параде на Красной площади военнослужащих, защищавших Донбасс уже в наши дни, — это сигнал и новым поколениям россиян, которым иногда сложно объяснить значение этого праздника, отмечают эксперты. Так, один из кумиров молодежи рэпер Алишер Моргенштерн (признан иноагентом) в интервью журналисту Ксении Собчак заявил, что не видит смысла праздновать Победу в войне, которая прошла почти 80 лет назад. «Нужны серьезные усилия, чтобы сформировать правильные ценности и смыслы для молодежи. Слова президента поэтому очень значимы», — отметил политолог. Путин в своей речи разъяснил эти смыслы, считает научный руководитель Института региональных проблем Дмитрий Журавлев. «Рядовой Вася не совсем до конца понимает, зачем нужно посылать солдат погибать на Украину. И ему президент ответил — мы должны подавить попытки возродить нацизм. Одновременно это же было сказано всему миру», — убежден Журавлев. Президент провел параллель между поколением победителей 1945 года и их потомками, «на долю которых тоже выпала миссия уничтожить нацизм», сказал ведущий эксперт Центра военно-политических исследований МГИМО Владимир Козин. «И тот нацизм — фашистско-германский, и нынешний — украинский, вскормлен Западом. Они мало чем отличаются — по жестокости, по уничтожению мирного населения, пыткам, варварскому отношению к военнопленным. Россия стала государством, которое понимало и понимает опасность нацизма. Главное, чтобы сегодняшняя молодежь сохранила Россию твердой и мощной, уважаемой и почитаемой во всем мире», — заявил Козин. Участники спецоперации на Украине, как их деды в Великую Отечественную войну, «освобождают не только Донбасс, но и весь мир», сказал URA.RU вице-спикер Госдумы РФ Сергей Неверов. «Поэтому важно было видеть на параде ребят, которые участвовали в специальной военной операции — зрители на трибунах вставали и аплодировали им», — отметил Неверов.