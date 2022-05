Западные СМИ назвали главное отличие парада Победы в этом году

Медиа Запада осветили Парад Победы в России Фото: Владимир Андреев © URA.RU Западные СМИ активно освещают парад, посвященный 77-летней годовщине Победы в Великой Отечественной войне и выступление на нем президента России Владимира Путина. Некоторые издания отмечают более сдержанное проведение праздника по сравнению с прошлыми годами, а кто-то ожидал объявлений о введении мобилизации в стране. «Очень сдержанно. Но в нем была дисциплина и точность, которых не было в прошлый раз. Взгляд стальной решимости на многих лицах», — передает CNN слова бывшего офицера британской армии Драммонда. Журналисты The New York Times особое внимание обратили на то, что в выступлении российского лидера не подтвердили западные слухи об объявлении мобилизации в России. «Но вопреки некоторым ожиданиям Путин не сделал никаких новых заявлений, сигнализирующих о массовой мобилизации для военных действий или об эскалации натиска», — сетуют в американской газете. В то же время телеканал Fox News отмечает слова президента России о том, что НАТО и другие страны создали угрозу на границах России. А британская газета The Guardian заострила внимание на том, как власти РФ провели аналогию между ВОВ и спецоперацией на Украине. «Путин заявил, что российские войска на Украине сражаются за то, чтобы не допустить повторения глобального конфликта, подобного Второй мировой войне. Он назвал конфликт с Украиной и НАТО неизбежным», — отмечает Bloomberg. В Москве 9 мая на Красной площади прошел ежегодный парад, посвященный 77-летней годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Тысячи человек прошли на улице с портретами своих родных, чтобы поучаствовать в акции памяти «Бессмертный полк». Авиапарад же отменили из-за погодных условий. Торжественный военный парад Победы начался в 10:00. В нем приняли участие тысячи военнослужащих.

