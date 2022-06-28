Премьер Италии: Путина передумали звать на саммит G20 на Бали

28 июня 2022 в 18:46 Размер текста - 17 +

Владимир Путин получил официальное приглашение на саммит G20 в ноябре Фото: Официальный сайт Президента РФ Очное участие президента РФ Владимира Путина в запланированном на ноябрь саммите «Большой двадцатки» (G20) на Бали исключено, хотя ранее власти Индонезии отправили ему соответствующее приглашение. Об этом со ссылкой на президента принимающей страны Джоко Видодо сообщил премьер-министр Италии Марио Драги. «Что касается присутствия президента Путина, президент Видодо исключает его, он был категоричен, он не придет», — приводит Le Figaro заявление Драги на пресс-конференции по итогам саммита G7. При этом он допустил дистанционное выступление российского президента на ноябрьской встрече. Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что Путин получил приглашение на очное участие в саммите G20. По его словам, Москва получила официальное приглашение несмотря на давление на Индонезию со стороны других участников «двадцатки». Саммит G20 пройдет на Бали 15—16 ноября. Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

Очное участие президента РФ Владимира Путина в запланированном на ноябрь саммите «Большой двадцатки» (G20) на Бали исключено, хотя ранее власти Индонезии отправили ему соответствующее приглашение. Об этом со ссылкой на президента принимающей страны Джоко Видодо сообщил премьер-министр Италии Марио Драги. «Что касается присутствия президента Путина, президент Видодо исключает его, он был категоричен, он не придет», — приводит Le Figaro заявление Драги на пресс-конференции по итогам саммита G7. При этом он допустил дистанционное выступление российского президента на ноябрьской встрече. Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что Путин получил приглашение на очное участие в саммите G20. По его словам, Москва получила официальное приглашение несмотря на давление на Индонезию со стороны других участников «двадцатки». Саммит G20 пройдет на Бали 15—16 ноября.