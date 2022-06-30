Первое судно с зерном отправилось из Бердянска

Безопасность зерна обеспечивают корабли Черноморского флота РФ Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

После многомесячного простоя из порта Бердянска отправилось первое судно с зерном. Семь тысяч тонн продукции будут импортированы в дружественные России страны. Об этом заявил глава администрации Запорожской области Евгений Балицкий.

«После нескольких месяцев простоя из Бердянского морского торгового порта ушло первое торговое судно. 7 тысяч тонн зерна направились в дружественные страны», — написал Балицкий в своем telegram-канале.

Представитель администрации добавил, что за безопасность торговых кораблей отвечают катера Черноморского флота РФ. Кроме того, подразделения военно-морской базы Новороссийска также отвечали за разминирование акватории Черного моря в районе Бердянска.

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