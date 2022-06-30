Первое судно с зерном отправилось из Бердянска

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Черное море. Новороссийск, черное море, корабль, порт, новороссийск, порт новороссийска, Крейсер «Михаил Кутузов»
Безопасность зерна обеспечивают корабли Черноморского флота РФ Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

После многомесячного простоя из порта Бердянска отправилось первое судно с зерном. Семь тысяч тонн продукции будут импортированы в дружественные России страны. Об этом заявил глава администрации Запорожской области Евгений Балицкий.

«После нескольких месяцев простоя из Бердянского морского торгового порта ушло первое торговое судно. 7 тысяч тонн зерна направились в дружественные страны», — написал Балицкий в своем telegram-канале.

Представитель администрации добавил, что за безопасность торговых кораблей отвечают катера Черноморского флота РФ. Кроме того, подразделения военно-морской базы Новороссийска также отвечали за разминирование акватории Черного моря в районе Бердянска.

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После многомесячного простоя из порта Бердянска отправилось первое судно с зерном. Семь тысяч тонн продукции будут импортированы в дружественные России страны. Об этом заявил глава администрации Запорожской области Евгений Балицкий. «После нескольких месяцев простоя из Бердянского морского торгового порта ушло первое торговое судно. 7 тысяч тонн зерна направились в дружественные страны», — написал Балицкий в своем telegram-канале. Представитель администрации добавил, что за безопасность торговых кораблей отвечают катера Черноморского флота РФ. Кроме того, подразделения военно-морской базы Новороссийска также отвечали за разминирование акватории Черного моря в районе Бердянска.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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