«Поддержка металлургии — приоритет деятельности власти»

Полпред Якушев объяснил, как выбрал главного федерального инспектора Челябинской области

15 декабря 2022 в 08:40 Размер текста - 17 +

Владимир Якушев рассказал, что сделали власти, чтобы тревожные прогнозы металлургов не сбылись Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Новый главный федеральный инспектор по Челябинской области Денис Чернятьев руководил тремя региональными управлениями Следственного комитета РФ. Полномочный представитель президента России в УрФО Владимир Якушев считает, что этот опыт Чернятьева позволит ему выстроить конструктивное взаимодействие всех уровней власти. В интервью URA.RU полпред рассказал, что сделано, чтобы пессимистичные июньские прогнозы владельца Магнитогорского меткомбината Виктора Рашникова не стали бы реальностью, как власти взаимодействуют с казахстанскими партнерами по представлению их продукции в логистическом центре «Южноуральский» и что будет с кампусом ЮУрГУ после увеличения сметы на его строительство. С учетом опыта работы в СК Денис Чернятьев подскажет властям «как не надо делать» Фото: Вадим Ахметов © URA.RU — Какие задачи вы ставите перед новым ГФИ в Челябинской области Денисом Чернятьевым? Связаны ли эти задачи с прежним местом работы Чернятьева. Челябинская область один из тех регионов, где ГФИ, как правило, становятся бывшие силовики. С чем это связано? — Одно из главных направлений деятельности главного федерального инспектора — координация взаимодействия федеральных, региональных и муниципальных органов власти. Они должны работать как единый, взаимодополняющий механизм, нацеленный на достижение тех или иных задач. Ведь задачи у всех этих уровней власти — общие. Другое направление — принципиальная оценка выполнения поручений главы государства всеми исполнителями, которым они адресованы. Не только проконтролировать своевременность и полноту исполнения, но и помочь, подсказать как правильно и оперативно исполнить порученное. Это требует от кандидата на должность таких качеств как компетентность, знание различных отраслей законодательства, коммуникабельность, умение найти оптимальные решения, зачастую, в непростых жизненных ситуациях. Денис Николаевич в полной мере этими качествами обладает, имеет огромный опыт государственной службы, как представитель управленцев силового блока может подсказать, как делать… не надо. Уверен, он быстро разберется в происходящем и взаимодействие ведомств и структур в Челябинской области будет организовано на высоком уровне. Летом Виктор Рашников заявил об угрозе отрицательной рентабельности на ММК Фото: Вадим Ахметов © URA.RU — Какова ситуация в базовой для региона отрасли — в металлургии? Глава ММК Виктор Рашников говорил, что рентабельность предприятия станет отрицательной. Какие меры предпринимаются для поддержки отрасли и снижения рисков для бюджета? — Отечественные металлурги в полной мере испытали на себе эффект ограничений, наложенных на нашу страну. Прежде всего из-за запрета экспорта в Европу, а также спада производства автомобилей в России из-за ухода иностранных производителей. Правительство России уже с весны занимается разработкой мер поддержки промышленности и, в частности, металлургической отрасли. Среди таких мер можно выделить такую важную меру, как освобождение от акциза на жидкую сталь для предприятий, которые производят ее для собственных нужд. Это позволит поддержать, в том числе, и Магнитогорский металлургический комбинат. Магнитка является стороной специальных инвестиционных контрактов. Это правовой механизм, по которым инвестор обязуется создать или расширить промышленное производство, а Российская Федерация или регион гарантирует меры стимулирования, такие, например, как налоговые льготы. В рамках них регион предусмотрел меры налогового стимулирования. Правительство поддержит металлургов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Увеличение внутреннего спроса за счет строительства объектов в различных регионах России, а на это расходуются средства и нацпроектов, и выделяются средства в рамках государственных программ, тоже повысит спрос на продукцию отечественных металлургов. Все эти меры в совокупности позволяют поддержать эту отрасль и такое важнейшее для области предприятие как Магнитогорский металлургический комбинат. Поддержка металлургической отрасли — приоритет деятельности власти. — Наши соседи, Свердловская область, активно презентуют проект нового логистического хаба («Сухой хаб»), с перспективой сделать Екатеринбург главным логистическим центром России. Между тем в Челябинской области уже есть логистический центр «Южноуральский», на который власти региона также возлагают большие надежды. Какие перспективы у нашего логистического центра? Это важно и для экономики региона, и для создания новых рабочих мест. — Формирование узловых грузовых мультимодальных транспортно-логистических центров (ТЛЦ) — одна из национальных целей. Расположение и существующая инфраструктура позволяют транспортно-логистическому комплексу «Южноуральский» стать «точкой входа» для грузов с территории Северо-Западной и Центральной части Китая в Россию и обратно. «Южноуральский» тесно связан с проектом «Сухого порта» в Свердловской области Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Есть и другие направления. Так, недавно подписано соглашение о создании в «Южноуральском» таможенного склада для привлечения интернет-торговли, включая «Почту России», и использование центра Казахстаном и другими странами СНГ. ТЛЦ может стать центром для параллельного импорта и размещения на его территории продукции ушедших из России автоконцернов, производителей бытовой техники, электроники и автоматики, а также консолидации агропродукции из приграничных регионов Казахстана для ее отправки в Китай, страны Азии и Персидского залива. Иными словами, размеры российской экономики, позволяют каждому логистическому центру занять свою нишу. «Южноуральский» тесно связан с проектом «Сухого порта» в Свердловской области, между ними нет антагонизма. — Стоимость возведения межвузовского кампуса в Челябинске выросла на 2,7 млрд рублей и теперь составляет 16,7 млрд рублей. Власти региона уверены, что проект будет реализован. Это реальная перспектива, учитывая, что расходы федерального и регионального бюджетов выросли из-за СВО? — Современные кампусы образовательных организаций высшего образования — это проекты национального масштаба и мирового уровня. Это не только новый комфорт образования, но и площадки для инновационного развития, опережающего экономического роста. Будущий кампус это не только новый комфорт образования, но и площадки для инновационного развития Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Создание кампусов планируется из трех источников: это федеральный, региональный бюджеты и средства инвестора. Для Челябинской области это очень важный и знаковый объект. Региональные власти отработали очень хорошо: они не только убедили федеральный центр в необходимости размещения кампуса в Челябинской области, выдержав серьезный конкурсный отбор, но и нашли инвестора, готового вложить свои средства в его создание. Что касается увеличения стоимости строительства, то эту проблему мы видим не только применительно к этому объекту, но и ко многим другим. Это не повод для бездействия и остановки. Надо искать варианты решения возникающих вопросов, надо делать все, чтоб кампус в Челябинской области появился, сделав ее еще более привлекательной. — Планируется ли корректировать планы по реконструкции трассы М5, как в сторону Уфы, так и в сторону Кургана от Челябинска в ближайшее время? Будут ли работы закончены в срок? — Длина трассы М5 от Башкирии до Челябинска 322 км. По итогам реализации проектов реконструкции и капитального ремонта в 2024 году 234,6 км, а это 73% от общей протяженности трассы, будут иметь четыре полосы. Ведутся проектно-изыскательские работы на капитальный ремонт еще четырех участков. Дорожники в последнее время нас радуют Фото: Вадим Ахметов © URA.RU На федеральной автомобильной дороге Р-254 на территории Курганской и Челябинской областей идет капитальный ремонт трех участков. Его окончание запланировано в 2023—2024 годах. Проводятся также конкурсные процедуры на проектно-изыскательские работы на ремонт еще двух участков. Дорожники в последние годы нас постоянно радуют, на федеральном уровне выстроена четкая системная работа по строительству и ремонту дорог. Поэтому есть все основания полагать, что все намеченные работы будут закончены в срок. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Новый главный федеральный инспектор по Челябинской области Денис Чернятьев руководил тремя региональными управлениями Следственного комитета РФ. Полномочный представитель президента России в УрФО Владимир Якушев считает, что этот опыт Чернятьева позволит ему выстроить конструктивное взаимодействие всех уровней власти. В интервью URA.RU полпред рассказал, что сделано, чтобы пессимистичные июньские прогнозы владельца Магнитогорского меткомбината Виктора Рашникова не стали бы реальностью, как власти взаимодействуют с казахстанскими партнерами по представлению их продукции в логистическом центре «Южноуральский» и что будет с кампусом ЮУрГУ после увеличения сметы на его строительство. — Какие задачи вы ставите перед новым ГФИ в Челябинской области Денисом Чернятьевым? Связаны ли эти задачи с прежним местом работы Чернятьева. Челябинская область один из тех регионов, где ГФИ, как правило, становятся бывшие силовики. С чем это связано? — Одно из главных направлений деятельности главного федерального инспектора — координация взаимодействия федеральных, региональных и муниципальных органов власти. Они должны работать как единый, взаимодополняющий механизм, нацеленный на достижение тех или иных задач. Ведь задачи у всех этих уровней власти — общие. Другое направление — принципиальная оценка выполнения поручений главы государства всеми исполнителями, которым они адресованы. Не только проконтролировать своевременность и полноту исполнения, но и помочь, подсказать как правильно и оперативно исполнить порученное. Это требует от кандидата на должность таких качеств как компетентность, знание различных отраслей законодательства, коммуникабельность, умение найти оптимальные решения, зачастую, в непростых жизненных ситуациях. Денис Николаевич в полной мере этими качествами обладает, имеет огромный опыт государственной службы, как представитель управленцев силового блока может подсказать, как делать… не надо. Уверен, он быстро разберется в происходящем и взаимодействие ведомств и структур в Челябинской области будет организовано на высоком уровне. — Какова ситуация в базовой для региона отрасли — в металлургии? Глава ММК Виктор Рашников говорил, что рентабельность предприятия станет отрицательной. Какие меры предпринимаются для поддержки отрасли и снижения рисков для бюджета? — Отечественные металлурги в полной мере испытали на себе эффект ограничений, наложенных на нашу страну. Прежде всего из-за запрета экспорта в Европу, а также спада производства автомобилей в России из-за ухода иностранных производителей. Правительство России уже с весны занимается разработкой мер поддержки промышленности и, в частности, металлургической отрасли. Среди таких мер можно выделить такую важную меру, как освобождение от акциза на жидкую сталь для предприятий, которые производят ее для собственных нужд. Это позволит поддержать, в том числе, и Магнитогорский металлургический комбинат. Магнитка является стороной специальных инвестиционных контрактов. Это правовой механизм, по которым инвестор обязуется создать или расширить промышленное производство, а Российская Федерация или регион гарантирует меры стимулирования, такие, например, как налоговые льготы. В рамках них регион предусмотрел меры налогового стимулирования. Увеличение внутреннего спроса за счет строительства объектов в различных регионах России, а на это расходуются средства и нацпроектов, и выделяются средства в рамках государственных программ, тоже повысит спрос на продукцию отечественных металлургов. Все эти меры в совокупности позволяют поддержать эту отрасль и такое важнейшее для области предприятие как Магнитогорский металлургический комбинат. Поддержка металлургической отрасли — приоритет деятельности власти. — Наши соседи, Свердловская область, активно презентуют проект нового логистического хаба («Сухой хаб»), с перспективой сделать Екатеринбург главным логистическим центром России. Между тем в Челябинской области уже есть логистический центр «Южноуральский», на который власти региона также возлагают большие надежды. Какие перспективы у нашего логистического центра? Это важно и для экономики региона, и для создания новых рабочих мест. — Формирование узловых грузовых мультимодальных транспортно-логистических центров (ТЛЦ) — одна из национальных целей. Расположение и существующая инфраструктура позволяют транспортно-логистическому комплексу «Южноуральский» стать «точкой входа» для грузов с территории Северо-Западной и Центральной части Китая в Россию и обратно. Есть и другие направления. Так, недавно подписано соглашение о создании в «Южноуральском» таможенного склада для привлечения интернет-торговли, включая «Почту России», и использование центра Казахстаном и другими странами СНГ. ТЛЦ может стать центром для параллельного импорта и размещения на его территории продукции ушедших из России автоконцернов, производителей бытовой техники, электроники и автоматики, а также консолидации агропродукции из приграничных регионов Казахстана для ее отправки в Китай, страны Азии и Персидского залива. Иными словами, размеры российской экономики, позволяют каждому логистическому центру занять свою нишу. «Южноуральский» тесно связан с проектом «Сухого порта» в Свердловской области, между ними нет антагонизма. — Стоимость возведения межвузовского кампуса в Челябинске выросла на 2,7 млрд рублей и теперь составляет 16,7 млрд рублей. Власти региона уверены, что проект будет реализован. Это реальная перспектива, учитывая, что расходы федерального и регионального бюджетов выросли из-за СВО? — Современные кампусы образовательных организаций высшего образования — это проекты национального масштаба и мирового уровня. Это не только новый комфорт образования, но и площадки для инновационного развития, опережающего экономического роста. Создание кампусов планируется из трех источников: это федеральный, региональный бюджеты и средства инвестора. Для Челябинской области это очень важный и знаковый объект. Региональные власти отработали очень хорошо: они не только убедили федеральный центр в необходимости размещения кампуса в Челябинской области, выдержав серьезный конкурсный отбор, но и нашли инвестора, готового вложить свои средства в его создание. Что касается увеличения стоимости строительства, то эту проблему мы видим не только применительно к этому объекту, но и ко многим другим. Это не повод для бездействия и остановки. Надо искать варианты решения возникающих вопросов, надо делать все, чтоб кампус в Челябинской области появился, сделав ее еще более привлекательной. — Планируется ли корректировать планы по реконструкции трассы М5, как в сторону Уфы, так и в сторону Кургана от Челябинска в ближайшее время? Будут ли работы закончены в срок? — Длина трассы М5 от Башкирии до Челябинска 322 км. По итогам реализации проектов реконструкции и капитального ремонта в 2024 году 234,6 км, а это 73% от общей протяженности трассы, будут иметь четыре полосы. Ведутся проектно-изыскательские работы на капитальный ремонт еще четырех участков. На федеральной автомобильной дороге Р-254 на территории Курганской и Челябинской областей идет капитальный ремонт трех участков. Его окончание запланировано в 2023—2024 годах. Проводятся также конкурсные процедуры на проектно-изыскательские работы на ремонт еще двух участков. Дорожники в последние годы нас постоянно радуют, на федеральном уровне выстроена четкая системная работа по строительству и ремонту дорог. Поэтому есть все основания полагать, что все намеченные работы будут закончены в срок.