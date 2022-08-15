Правительство РФ облегчит жизнь металлургам

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ММК. 85 лет. Магнитогорск, ммк, металл, плавка, домна, доменщик, доменная печь 9, производство
Условия налогообложения жидкой стали в РФ могут пересмотреть с четвертого квартала Фото:

В правительстве России готовят изменения в Налоговый кодекс, чтобы скорректировать акциз на сталь. Как заявил 15 августа замминистра промышленности РФ Виктор Евтухов, изменения могут вступить в силу с четвертого квартала.

«Сейчас было поручение Дениса Валентиновича Мантурова. Мы считаем совместно с отраслью и с Минфином», — приводит ТАСС слова Евтухова.

Законопроект с изменениями в правительстве собираются подготовить до начала осенней сессии Госдумы. Металлурги, по задумке министров, будут освобождены от платы в ее нынешнем виде с четвертого квартала. Акциз на жидкую сталь ввели с начала 2022 года. Предполагалось, что плата в бюджет должны изымать сверхдоходы добывающих и перерабатывающих компаний в период высоких цен на ресурсы. Расчет фискальных ставок привязан к уровню мировых цен на сырье.

Отменить акциз на жидкую сталь губернатор региона Алексей Текслер предложил 6 июля на заседании комиссии Госсовета РФ по направлению «Экономика и финансы» в Москве. В июне на заседании Союза промышленников и предпринимателей области с таким же призывом выступил председатель Совета директоров ММК Виктор Рашников. Он заявил, что рентабельность комбината становится отрицательной, и один из факторов этого — налоговая нагрузка.

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В правительстве России готовят изменения в Налоговый кодекс, чтобы скорректировать акциз на сталь. Как заявил 15 августа замминистра промышленности РФ Виктор Евтухов, изменения могут вступить в силу с четвертого квартала. «Сейчас было поручение Дениса Валентиновича Мантурова. Мы считаем совместно с отраслью и с Минфином», — приводит ТАСС слова Евтухова. Законопроект с изменениями в правительстве собираются подготовить до начала осенней сессии Госдумы. Металлурги, по задумке министров, будут освобождены от платы в ее нынешнем виде с четвертого квартала. Акциз на жидкую сталь ввели с начала 2022 года. Предполагалось, что плата в бюджет должны изымать сверхдоходы добывающих и перерабатывающих компаний в период высоких цен на ресурсы. Расчет фискальных ставок привязан к уровню мировых цен на сырье. Отменить акциз на жидкую сталь губернатор региона Алексей Текслер предложил 6 июля на заседании комиссии Госсовета РФ по направлению «Экономика и финансы» в Москве. В июне на заседании Союза промышленников и предпринимателей области с таким же призывом выступил председатель Совета директоров ММК Виктор Рашников. Он заявил, что рентабельность комбината становится отрицательной, и один из факторов этого — налоговая нагрузка.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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