09 февраля 2023
08 февраля 2023

Мэр Тюмени вмешался в войну городских чиновников и УК

Он выступит арбитром и предотвратит судебные разбирательства

© Служба новостей «URA.RU»
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Слушания по высотке у ЦУМа. Тюмень., кухарук руслан
Мэру Кухаруку придется вмешаться к конфликт между чиновниками и директором УК «ГринЛайт» Фото:

Глава Тюмени Руслан Кухарук вмешался в конфликт управляющей компании «ГринЛайн» и чиновников из департамента городского хозяйства, чтобы не довести мэрию до суда. Информацию об этом URA.RU предоставил директор УК Владимир Иванов. Ее подтвердили источники из городской администрации.

Война между УК «ГринЛайт» и замдиректора департамента городского хозяйства Виталием Даниловым началась около года назад, когда компания сняла с обслуживания несколько жилых домов в центре города. По словам директора УК Владимира Иванова, сделал он это из-за больших долгов, накопившихся жителями объектов. «Они не платили деньги, мы несли убытки. Были вынуждены отказаться от этих домов, после чего нам начали вставлять палки в колеса», — сообщил Иванов.

Здания Тюмени. Иллюстрации.
Конфликт чиновников из департамента городского хозяйства и управляющей компании дошел до мэра Кухарука
Фото:

По словам источников из мэрии, решение УК доставило Данилову много хлопот. «Он просил Иванова пересмотреть решение, но тот пошел в отказ. Данилову экстренно пришлось искать новую УК, параллельно получая тонны негатива в свой адрес. После этого он мог взъестся на Иванова и начать мстить ему», — поделился источник на условиях анонимности.

Спустя некоторое время после конфликта, директор УК Иванов получил письмо о назначении его компании на обслуживание двух небольших жилых домов в микрорайоне «Березняковский» за чертой города. Жители этих домов два года платили несуществующей УК, которая сняла эти дома с обслуживания, но продолжала собирать деньги на капремонт и прочие нужды. Иванов воспринял это как личную месть.

«Любому понятно, что мы не можем эти дома обслуживать. Они находятся более, чем за 15 километров от нашего офиса, оборудования и сотрудников. Нам туда ехать по пробкам около часа. При экстренной ситуации оперативно приехать мы туда не сможем. Да и делать это ради двух двухэтажных хрущевок — себе в убыток. Это прямая месть», — сообщил Владимир Иванов.

Несмотря на доводы Иванова, департамент идти на попятную не собирался, ссылаясь на постановление правительства, которое позволяет чиновникам самостоятельно назначать УК многоквартирным домам. «Управляющая организация „ГринЛайт“ обязана приступить к исполнению договора управления многоквартирным домом с даты внесения изменений в реестр лицензий ТО», — сообщали агентству в мэрии Тюмени.

Владимир Иванов соглашаться с приговором не собирался и дошел до городского прокурора Владимира Бондарчука. Однако ситуация с мертвой точки не сдвинулась. «Бондарчук пообещал Иванову взять ситуацию на личный контроль, но толку это не дало. Городская прокуратура слишком тесно связана мэрией», — поделился инсайдер.

Заседание городской думы с вопросом об отставке с должности главы администрации Александра Моора. Тюмень
Мэр Кухарук попытается мирно урегулировать конфликт, чтобы не доводить ситуацию до суда
Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

Владимир Иванов стал обращаться в суд. Информация о конфликте дошла на мэра Руслана Кухарука. Тот, по словам источника, начал искать способы уладить конфликт мирно. «Он не хочет суда. Со стороны закона у мэрии есть все шансы на победу, но будет создан ненужный прецедент. Он приложит усилия, чтобы стороны примирились», — рассказал анонимный источник, близкий к мэрии.

Информация также подтверждается письмом, которое Иванов получил от городской прокуратуры. «Ваше обращение направлено для личного рассмотрения главе города Тюмени. Результаты рассмотрения поставлены на контроль прокуратуры города», — говорится в документе.

Агентство направляло запросы в администрацию и прокуратуру города Тюмени. Ответы на них ожидаются.

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Глава Тюмени Руслан Кухарук вмешался в конфликт управляющей компании «ГринЛайн» и чиновников из департамента городского хозяйства, чтобы не довести мэрию до суда. Информацию об этом URA.RU предоставил директор УК Владимир Иванов. Ее подтвердили источники из городской администрации. Война между УК «ГринЛайт» и замдиректора департамента городского хозяйства Виталием Даниловым началась около года назад, когда компания сняла с обслуживания несколько жилых домов в центре города. По словам директора УК Владимира Иванова, сделал он это из-за больших долгов, накопившихся жителями объектов. «Они не платили деньги, мы несли убытки. Были вынуждены отказаться от этих домов, после чего нам начали вставлять палки в колеса», — сообщил Иванов. По словам источников из мэрии, решение УК доставило Данилову много хлопот. «Он просил Иванова пересмотреть решение, но тот пошел в отказ. Данилову экстренно пришлось искать новую УК, параллельно получая тонны негатива в свой адрес. После этого он мог взъестся на Иванова и начать мстить ему», — поделился источник на условиях анонимности. Спустя некоторое время после конфликта, директор УК Иванов получил письмо о назначении его компании на обслуживание двух небольших жилых домов в микрорайоне «Березняковский» за чертой города. Жители этих домов два года платили несуществующей УК, которая сняла эти дома с обслуживания, но продолжала собирать деньги на капремонт и прочие нужды. Иванов воспринял это как личную месть. Несмотря на доводы Иванова, департамент идти на попятную не собирался, ссылаясь на постановление правительства, которое позволяет чиновникам самостоятельно назначать УК многоквартирным домам. «Управляющая организация „ГринЛайт“ обязана приступить к исполнению договора управления многоквартирным домом с даты внесения изменений в реестр лицензий ТО», — сообщали агентству в мэрии Тюмени. Владимир Иванов соглашаться с приговором не собирался и дошел до городского прокурора Владимира Бондарчука. Однако ситуация с мертвой точки не сдвинулась. «Бондарчук пообещал Иванову взять ситуацию на личный контроль, но толку это не дало. Городская прокуратура слишком тесно связана мэрией», — поделился инсайдер. Владимир Иванов стал обращаться в суд. Информация о конфликте дошла на мэра Руслана Кухарука. Тот, по словам источника, начал искать способы уладить конфликт мирно. «Он не хочет суда. Со стороны закона у мэрии есть все шансы на победу, но будет создан ненужный прецедент. Он приложит усилия, чтобы стороны примирились», — рассказал анонимный источник, близкий к мэрии. Информация также подтверждается письмом, которое Иванов получил от городской прокуратуры. «Ваше обращение направлено для личного рассмотрения главе города Тюмени. Результаты рассмотрения поставлены на контроль прокуратуры города», — говорится в документе. Агентство направляло запросы в администрацию и прокуратуру города Тюмени. Ответы на них ожидаются.
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