Мэр Тюмени вмешался в войну городских чиновников и УК

Мэру Кухаруку придется вмешаться к конфликт между чиновниками и директором УК «ГринЛайт» Фото: Екатерина Христозова © URA.RU

Глава Тюмени Руслан Кухарук вмешался в конфликт управляющей компании «ГринЛайн» и чиновников из департамента городского хозяйства, чтобы не довести мэрию до суда. Информацию об этом URA.RU предоставил директор УК Владимир Иванов. Ее подтвердили источники из городской администрации.

Война между УК «ГринЛайт» и замдиректора департамента городского хозяйства Виталием Даниловым началась около года назад, когда компания сняла с обслуживания несколько жилых домов в центре города. По словам директора УК Владимира Иванова, сделал он это из-за больших долгов, накопившихся жителями объектов. «Они не платили деньги, мы несли убытки. Были вынуждены отказаться от этих домов, после чего нам начали вставлять палки в колеса», — сообщил Иванов.

Конфликт чиновников из департамента городского хозяйства и управляющей компании дошел до мэра Кухарука Фото: Николай Бастриков © URA.RU

По словам источников из мэрии, решение УК доставило Данилову много хлопот. «Он просил Иванова пересмотреть решение, но тот пошел в отказ. Данилову экстренно пришлось искать новую УК, параллельно получая тонны негатива в свой адрес. После этого он мог взъестся на Иванова и начать мстить ему», — поделился источник на условиях анонимности.

Спустя некоторое время после конфликта, директор УК Иванов получил письмо о назначении его компании на обслуживание двух небольших жилых домов в микрорайоне «Березняковский» за чертой города. Жители этих домов два года платили несуществующей УК, которая сняла эти дома с обслуживания, но продолжала собирать деньги на капремонт и прочие нужды. Иванов воспринял это как личную месть.

«Любому понятно, что мы не можем эти дома обслуживать. Они находятся более, чем за 15 километров от нашего офиса, оборудования и сотрудников. Нам туда ехать по пробкам около часа. При экстренной ситуации оперативно приехать мы туда не сможем. Да и делать это ради двух двухэтажных хрущевок — себе в убыток. Это прямая месть», — сообщил Владимир Иванов.

Несмотря на доводы Иванова, департамент идти на попятную не собирался, ссылаясь на постановление правительства, которое позволяет чиновникам самостоятельно назначать УК многоквартирным домам. «Управляющая организация „ГринЛайт“ обязана приступить к исполнению договора управления многоквартирным домом с даты внесения изменений в реестр лицензий ТО», — сообщали агентству в мэрии Тюмени.

Владимир Иванов соглашаться с приговором не собирался и дошел до городского прокурора Владимира Бондарчука. Однако ситуация с мертвой точки не сдвинулась. «Бондарчук пообещал Иванову взять ситуацию на личный контроль, но толку это не дало. Городская прокуратура слишком тесно связана мэрией», — поделился инсайдер.

Мэр Кухарук попытается мирно урегулировать конфликт, чтобы не доводить ситуацию до суда Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

Владимир Иванов стал обращаться в суд. Информация о конфликте дошла на мэра Руслана Кухарука. Тот, по словам источника, начал искать способы уладить конфликт мирно. «Он не хочет суда. Со стороны закона у мэрии есть все шансы на победу, но будет создан ненужный прецедент. Он приложит усилия, чтобы стороны примирились», — рассказал анонимный источник, близкий к мэрии.

Информация также подтверждается письмом, которое Иванов получил от городской прокуратуры. «Ваше обращение направлено для личного рассмотрения главе города Тюмени. Результаты рассмотрения поставлены на контроль прокуратуры города», — говорится в документе.

Агентство направляло запросы в администрацию и прокуратуру города Тюмени. Ответы на них ожидаются.