Слухи ЯНАО: Артюхов запретит айфоны

О провале Дня оленевода, проверках ФСБ и дележе власти единороссами. Выпуск 1015

24 марта 2023 в 19:54 Размер текста - 17 +

Чиновникам пора искать альтернативы iPhone Фото: URA.RU Губернатор ЯНАО хочет запретить чиновникам использовать айфоны, а его ставленник в Новом Уренгое провалил один из самых масштабных ямальских праздников. При этом в газовой столице пытаются минимизировать репутационные риски от депутатской проверки, а ФСБ ужесточило проверки выезжающих за рубеж менеджеров ТЭКа. Также в новом выпуске ямальских слухов вы узнаете, кто опасается визита главы СКР и почему власти стараются не афишировать отставки в оскандалившемся районе. «Слухи» — это информация от наших источников, которую мы не можем подтвердить. Но, заботясь об информированности своего читателя, URA.RU публикует эту непроверенную информацию: не бойтесь слухов — правда часто оказывается страшнее. Слухи представляют собой оценочные суждения, мнения, убеждения, предположения читателей по вопросам, представляющим всеобщий интерес. Мы не публикуем или же редактируем инсайды, которые носят оскорбительный характер. Артюхов задумался о запрете айфонов Чиновникам ЯНАО придется отказаться от «яблочной» техники Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Поговаривают, что губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов рассматривает возможность запретить своим подчиненным пользоваться телефонами компании Apple. «Некоторые из них с началом СВО сами предпочли отказаться от „яблочной“ техники. Другие, в том числе и сам губернатор, на это пока так и не решились. Однако уже сейчас Артюхов продумывает, насколько целесообразно вводить такой запрет. И нужно ли его распространить на всех чиновников или только самых высокопоставленных», — рассказывает собеседник. Замгубернатора торгуется на рынке Источники на местах болтают, что замгубернатора Аркадий Бессонов был замечен в овощных рядах салехардского рынка, где пытался выторговать себе скидку у местных продавцов. «Было забавно наблюдать, как чиновник с миллионной зарплатой торгуется за скидку в 10 рублей», — смеются слухачи. Инсайдеры отмечают, что частенько по выходным видят автомобиль Бессонова на рынке. «Ничего такого в этом нет, цены на овощи и фрукты сильно подскочили, слугам народа тоже нужно чем-то питаться, а не будет торговаться — продавцы не поймут», — возмущаются собеседники в правительстве. Ставленнику губернатора приписали очередной провал Главный праздник оленеводов в Новом Уренгое оказался унылым Фото: Анна Майорова © URA.RU Инсайдеры в политических кругах рассказывают, что провал Дня оленевода в Новом Уренгое приписали ставленнику губернатора ЯНАО Дмитрия Артюхова — заместителю главы газовой столицы Стасу Чернавских. «На самом мероприятии ни одного чиновника не было, так мелкие управленцы по собственному желанию приходили. Не было обещанного вау-эффекта. Чернавских должен был улучшить уровень подготовки любых мероприятий в городе, но пока этого не видно», — рассказывают собеседники. В администрации скандального района начались отставки В Красноселькупском районе начались отставки после разговора губернатора Дмитрия Артюхова с главой Юрием Фишером по поводу чиновницы, нахамившей жительнице. В околополитических кругах шепчутся, что своей должности лишилась управляющая делами Лариса Мальцева. «Отставку связывают с поручением Артюхова зачистить мэрию от подчиненных, за которых Фишер не может ответить головой. Говорят, что скоро начнутся массовые отставки, но афишировать это, конечно же, не будут», — болтают инсайдеры. Заму главы Нового Уренгоя досталось за инициативного депутата Депутат Максим Лазарев переполошил мэрию газовой столицы Фото: Андрей Загуменнов © URA.RU В политбомонде Нового Уренгоя рассказывают, что первому замглавы Виктору Пузанову досталось от мэра Андрея Воронова за то, что депутат заксобрания эсер Максим Лазарев устроил инспекцию проблемной стройки центра «Полярная сова». «Пузанов должен был проконтролировать строительство на этом объекте и не допустить подобного. В итоге сейчас ему и придется отвечать за все недоработки», — сетуют слухачи. …, но чиновники пытаются сохранить лицо При этом муниципальные служащие администрации Нового Уренгоя уже пытаются преподнести инспекцию Максима Лазарева как событие для них ничего не значащее. И поэтому запускают слухи, будто эсер из окружного заксобрания просто набивает себе цену и якобы занимается самопиаром. «Дана задача ни в коем случае не показывать, что вмешательство депутата как-то влияет на атмосферу в мэрии. Мол, никакой паники нет, все под контролем. Политблок газовой столицы прекрасно понимает, как нервозность может сказаться на имидже мэрии, вот и старается», — делятся инсайдеры. Ямальцы ждут Бастрыкина с проверкой Глава СКР может инициировать проверку в ЯНАО Фото: Официальный сайт Президента РФ Источники в политтусовке болтают, что новости о скандалах в школах-интернатах будоражат общественность и люди ждут, когда глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин обратит внимание на эти проблемы. «Особенно ямальцев тревожит то, что подобные происшествия власти пытаются скрывать. Хоть прокуратура и департамент образования говорят, что проводят проверки, но итогов этих проверок никто не видит. В соцсетях все чаще стали появляться просьбы к Бастрыкину обратить внимание на ЯНАО. А департаменту образования еще только проверки следкома не хватало», — болтают злые языки. В «Единой России» обострилась внутрипартийная борьба Инсайдеры в ямальских политэлитах рассказывают об обострении борьбы за влияние в региональном отделении «Единой России».«Основной конфликт назрел между двумя заместителями секретаря ямало-ненецкого отделения партии — Наталией Фиголь и Анастасией Казанцевой. В укор вице-спикеру заксобрания Фиголь ставят то, что она, являясь представителем старой ямальской политической элиты и функционером времен губернатора Дмитрия Кобылкина, не хочет упускать власть, имея большее влияние на фракцию в регпарламенте. Казанцева же, продвигаемая кураторами из центрального исполкома партии, является для ЯНАО „варягом“ из Тюмени, но ей удалось полностью подмять под себя партийный агитпроп в регионе. Это значит, что партийная повестка пока остается под ее полным контролем», — делятся слухмейкеры. Ямальский ЦУР активизировался в соцсетях Сотрудники ЦУРа кинулись отбивать негативную повестку в соцсетях Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В курилках правительства перешептываются, будто глава Центра управления региона (ЦУР) ЯНАО Александр Лищенко дал команду своим подчиненным активнее отрабатывать негативные новости и комментарии в соцсетях про первых политиков округа и принятые законы. «Когда Мишустин подписал указ о переименовании реки Шайтанки в Преображенку, сотрудники ЦУРа „напали“ на все СМИ и соцсети, расписывая, как они этому рады. В интернете появились однотипные комментарии, что жители Ямала долго ждали такое событие», — говорят источники. Пресс-секретарь опального мэра не умеет общаться с журналистами Инсайдеры в медиатусовке рассказывают, что сотрудница пресс-службы мэрии Красноселькупа Екатерина Конопацкая совершенно не умеет общаться с представителями СМИ. «Либо у нее мало опыта, либо просто такой человек. Вместо того, чтобы грамотно и вежливо отправить корреспондента писать официальный запрос, Конопацкая просто предпочитает сбрасывать неудобные ей звонки, а потом не брать трубку. Главе района Юрию Фишеру и так прилетело от губернатора за хамство подопечных, а тут такой „подарок“ журналистам. Получается, мэр не смог донести до своих подчиненных, что они представители власти и должны уметь общаться с кем бы то ни было», — рассказывают злопыхатели. Выезжающих за границу стали проверять более тщательно Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU ФСБ ужесточила проверку менеджеров «Газпрома» Инсайдеры в бизнес среде уверяют, что сотрудники ямальских подразделений РУ ФСБ в последнее время стали жестче проверять в местных филиалах «Газпрома» топ-менеджеров, желающих выехать за границу. «Раньше подобные проверочные мероприятия у силовиков занимали не больше недели. Теперь же ответа компетентных органов приходится ждать почти месяц», — рассказывают собеседники. Шутки телеграмщиков возмутили медиков Источники в медицинских кругах ЯНАО рассказывают о возмущении, которое вызвали шутки администраторов ямальских телеграм-каналов по итогам выступления руководителя окружного центра медицинской профилактики Сергея Токарева. «Доктор медицинских наук, профессор Токарев говорил об очень важных вещах для региона — о мужском здоровье, и ничего смешного нет. Вместо того, чтобы прислушаться и помочь людям услышать врача, начали хихикать по каналам, вот мол о чем мужики в гаражах разговаривают. Ладно бы, если бы этим не очень умные блогеры занимались, но тут ведь речь идет о достаточно известных в регионе СМИ», — возмущаются собеседники агентства. Слухи представляют собой оценочные суждения, мнения, убеждения, предположения читателей по вопросам, представляющим всеобщий интерес. Мы не публикуем или же редактируем инсайды, которые носят оскорбительный характер. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Губернатор ЯНАО хочет запретить чиновникам использовать айфоны, а его ставленник в Новом Уренгое провалил один из самых масштабных ямальских праздников. При этом в газовой столице пытаются минимизировать репутационные риски от депутатской проверки, а ФСБ ужесточило проверки выезжающих за рубеж менеджеров ТЭКа. Также в новом выпуске ямальских слухов вы узнаете, кто опасается визита главы СКР и почему власти стараются не афишировать отставки в оскандалившемся районе. «Слухи» — это информация от наших источников, которую мы не можем подтвердить. Но, заботясь об информированности своего читателя, URA.RU публикует эту непроверенную информацию: не бойтесь слухов — правда часто оказывается страшнее. Слухи представляют собой оценочные суждения, мнения, убеждения, предположения читателей по вопросам, представляющим всеобщий интерес. Мы не публикуем или же редактируем инсайды, которые носят оскорбительный характер. Артюхов задумался о запрете айфонов Поговаривают, что губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов рассматривает возможность запретить своим подчиненным пользоваться телефонами компании Apple. «Некоторые из них с началом СВО сами предпочли отказаться от „яблочной“ техники. Другие, в том числе и сам губернатор, на это пока так и не решились. Однако уже сейчас Артюхов продумывает, насколько целесообразно вводить такой запрет. И нужно ли его распространить на всех чиновников или только самых высокопоставленных», — рассказывает собеседник. Замгубернатора торгуется на рынке Источники на местах болтают, что замгубернатора Аркадий Бессонов был замечен в овощных рядах салехардского рынка, где пытался выторговать себе скидку у местных продавцов. «Было забавно наблюдать, как чиновник с миллионной зарплатой торгуется за скидку в 10 рублей», — смеются слухачи. Инсайдеры отмечают, что частенько по выходным видят автомобиль Бессонова на рынке. «Ничего такого в этом нет, цены на овощи и фрукты сильно подскочили, слугам народа тоже нужно чем-то питаться, а не будет торговаться — продавцы не поймут», — возмущаются собеседники в правительстве. Ставленнику губернатора приписали очередной провал Инсайдеры в политических кругах рассказывают, что провал Дня оленевода в Новом Уренгое приписали ставленнику губернатора ЯНАО Дмитрия Артюхова — заместителю главы газовой столицы Стасу Чернавских. «На самом мероприятии ни одного чиновника не было, так мелкие управленцы по собственному желанию приходили. Не было обещанного вау-эффекта. Чернавских должен был улучшить уровень подготовки любых мероприятий в городе, но пока этого не видно», — рассказывают собеседники. В администрации скандального района начались отставки В Красноселькупском районе начались отставки после разговора губернатора Дмитрия Артюхова с главой Юрием Фишером по поводу чиновницы, нахамившей жительнице. В околополитических кругах шепчутся, что своей должности лишилась управляющая делами Лариса Мальцева. «Отставку связывают с поручением Артюхова зачистить мэрию от подчиненных, за которых Фишер не может ответить головой. Говорят, что скоро начнутся массовые отставки, но афишировать это, конечно же, не будут», — болтают инсайдеры. Заму главы Нового Уренгоя досталось за инициативного депутата В политбомонде Нового Уренгоя рассказывают, что первому замглавы Виктору Пузанову досталось от мэра Андрея Воронова за то, что депутат заксобрания эсер Максим Лазарев устроил инспекцию проблемной стройки центра «Полярная сова». «Пузанов должен был проконтролировать строительство на этом объекте и не допустить подобного. В итоге сейчас ему и придется отвечать за все недоработки», — сетуют слухачи. …, но чиновники пытаются сохранить лицо При этом муниципальные служащие администрации Нового Уренгоя уже пытаются преподнести инспекцию Максима Лазарева как событие для них ничего не значащее. И поэтому запускают слухи, будто эсер из окружного заксобрания просто набивает себе цену и якобы занимается самопиаром. «Дана задача ни в коем случае не показывать, что вмешательство депутата как-то влияет на атмосферу в мэрии. Мол, никакой паники нет, все под контролем. Политблок газовой столицы прекрасно понимает, как нервозность может сказаться на имидже мэрии, вот и старается», — делятся инсайдеры. Ямальцы ждут Бастрыкина с проверкой Источники в политтусовке болтают, что новости о скандалах в школах-интернатах будоражат общественность и люди ждут, когда глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин обратит внимание на эти проблемы. «Особенно ямальцев тревожит то, что подобные происшествия власти пытаются скрывать. Хоть прокуратура и департамент образования говорят, что проводят проверки, но итогов этих проверок никто не видит. В соцсетях все чаще стали появляться просьбы к Бастрыкину обратить внимание на ЯНАО. А департаменту образования еще только проверки следкома не хватало», — болтают злые языки. В «Единой России» обострилась внутрипартийная борьба Инсайдеры в ямальских политэлитах рассказывают об обострении борьбы за влияние в региональном отделении «Единой России».«Основной конфликт назрел между двумя заместителями секретаря ямало-ненецкого отделения партии — Наталией Фиголь и Анастасией Казанцевой. В укор вице-спикеру заксобрания Фиголь ставят то, что она, являясь представителем старой ямальской политической элиты и функционером времен губернатора Дмитрия Кобылкина, не хочет упускать власть, имея большее влияние на фракцию в регпарламенте. Казанцева же, продвигаемая кураторами из центрального исполкома партии, является для ЯНАО „варягом“ из Тюмени, но ей удалось полностью подмять под себя партийный агитпроп в регионе. Это значит, что партийная повестка пока остается под ее полным контролем», — делятся слухмейкеры. Ямальский ЦУР активизировался в соцсетях В курилках правительства перешептываются, будто глава Центра управления региона (ЦУР) ЯНАО Александр Лищенко дал команду своим подчиненным активнее отрабатывать негативные новости и комментарии в соцсетях про первых политиков округа и принятые законы. «Когда Мишустин подписал указ о переименовании реки Шайтанки в Преображенку, сотрудники ЦУРа „напали“ на все СМИ и соцсети, расписывая, как они этому рады. В интернете появились однотипные комментарии, что жители Ямала долго ждали такое событие», — говорят источники. Пресс-секретарь опального мэра не умеет общаться с журналистами Инсайдеры в медиатусовке рассказывают, что сотрудница пресс-службы мэрии Красноселькупа Екатерина Конопацкая совершенно не умеет общаться с представителями СМИ. «Либо у нее мало опыта, либо просто такой человек. Вместо того, чтобы грамотно и вежливо отправить корреспондента писать официальный запрос, Конопацкая просто предпочитает сбрасывать неудобные ей звонки, а потом не брать трубку. Главе района Юрию Фишеру и так прилетело от губернатора за хамство подопечных, а тут такой „подарок“ журналистам. Получается, мэр не смог донести до своих подчиненных, что они представители власти и должны уметь общаться с кем бы то ни было», — рассказывают злопыхатели. ФСБ ужесточила проверку менеджеров «Газпрома» Инсайдеры в бизнес среде уверяют, что сотрудники ямальских подразделений РУ ФСБ в последнее время стали жестче проверять в местных филиалах «Газпрома» топ-менеджеров, желающих выехать за границу. «Раньше подобные проверочные мероприятия у силовиков занимали не больше недели. Теперь же ответа компетентных органов приходится ждать почти месяц», — рассказывают собеседники. Шутки телеграмщиков возмутили медиков Источники в медицинских кругах ЯНАО рассказывают о возмущении, которое вызвали шутки администраторов ямальских телеграм-каналов по итогам выступления руководителя окружного центра медицинской профилактики Сергея Токарева. «Доктор медицинских наук, профессор Токарев говорил об очень важных вещах для региона — о мужском здоровье, и ничего смешного нет. Вместо того, чтобы прислушаться и помочь людям услышать врача, начали хихикать по каналам, вот мол о чем мужики в гаражах разговаривают. Ладно бы, если бы этим не очень умные блогеры занимались, но тут ведь речь идет о достаточно известных в регионе СМИ», — возмущаются собеседники агентства. Слухи представляют собой оценочные суждения, мнения, убеждения, предположения читателей по вопросам, представляющим всеобщий интерес. Мы не публикуем или же редактируем инсайды, которые носят оскорбительный характер.