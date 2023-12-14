Слухи ЯНАО: Бучкова прошла испытание

О запросе бойцов на СВО, элитном сельском домике и замерзающих чиновниках. Выпуск 1053

15 декабря 2023 в 18:37 Размер текста - 17 +

Не бойтесь слухов — правда часто оказывается страшнее Фото: Анна Майорова © URA.RU Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов нашел еще одну возможность помочь ямальским военным, а его бывший зам не оставляет надежд вернуться в Салехард. Мэры смогли использовать дошедшие до главы регионы проблемы в своих интересах, а ЧП стало поводом для принятия жестких мер. В новом выпуске «Слухов» вы также узнаете: зачем в отдаленному селу дом по цене элитной квартиры и почему сотрудники мэрии замерзают по пути на работу. «Слухи» — это информация от наших источников, которую мы не можем подтвердить. Но, заботясь об информированности своего читателя, URA.RU публикует эту непроверенную информацию: не бойтесь слухов — правда часто оказывается страшнее. Слухи представляют собой оценочные суждения, мнения, убеждения, предположения читателей по вопросам, представляющим всеобщий интерес. Мы не публикуем или же редактируем инсайды, которые носят оскорбительный характер. Дмитрий Артюхов принял меры к оперативному взаимодействию бойцов и власти Фото: Денис Моргунов © URA.RU Артюхов усиливает спецпредставителя… Во властных структурах ЯНАО поговаривают, что губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов считал запрос от военнослужащих, которые ему писали на прямую линию 10 декабря, поэтому намерен усилить взаимодействие с подразделениями, где служат ямальцы. «Парни писали, благодарили за помощь, и в числе прочего передавали пожелание о более оперативной связи с окружными властями. Один Денис Санников, конечно, физически не может находиться одновременно в нескольких местах для решения проблем. Поэтому, говорят, институт спецпредставителя хотят усилить еще людьми. Есть информация, что в скором времени, к примеру, пост получит некий профессиональный военный, имеющий за плечами большой опыт службы в горячих точках», — передают инсайдеры. … и ищет место бывшему заму В ямальском истеблишменте поговаривают, будто в правительстве ждут возвращения в регион экс-зама губернатора Татьяны Бучковой — она якобы вернется домой после завершения выставки-форума «Россия» на ВДНХ в Москве. «Говорят, будто Бучкова неплохо справилась с организацией выставки ЯНАО на ВДНХ, никаких провалов замечено не было. Если это и правда был тест на профпригодность от губернатора Артюхова, то высока вероятность, что она его прошла. Возможно, губернатор найдет ей достойное место, вакансий свободных много», — болтают сплетники. Мэры заработали баллы на прямой линии Артюхова По информации слухачей во власти, структуры правительства ЯНАО внимательно следили за тем, как главы муниципалитетов отреагировали на прямую линию губернатора Дмитрия Артюхова 10 декабря. «Умудренные опытом ямальские главы прекрасно понимают, что губернатор не просто так отвечает на вопросы, а посылает вполне четкие сигналы, как ответственным профильным структурам, так и по муниципалитетам. Поэтому оперативная реакция на прямую линию со стороны мэра Салехарда Алексея Титовского только добавила ему веса в глазах Дмитрия Артюхова. И даже авария на ЛЭП, в результате которой половина города осталась без света, не испортила впечатления. А вот тем мэрам, кто не нашел, чего сказать по итогу прямой линии, стоит задуматься», — заключают информаторы. На отлов бродячих собак будут направлять дополнительные силы Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Воронов мобилизует коммунальщиков… В курилках мэрии Нового Уренгоя поговаривают, что глава города Андрей Воронов после громкой истории с нападением бездомных собак на девочку распорядился полностью зачистить город от бродячих животных. «Мэр устроил жесткий разнос руководству приюта „ГороДог“, а после отправил все силы подведомственных учреждений на отлов собак. Даже дорожников выгнали на ночные дежурства. Оно и понятно, газовая столица вовсю готовится к 50-летию, мероприятию федерального масштаба, за которым будет следить Москва, а тут ЧП. И ответственность за него на городских властях », — болтают злые языки. …, а его зам устраивает зачистку По информации инсайдеров в политэлитах ЯНАО, за неоднозначными назначениями в молодежке Нового Уренгоя — начальником профильного управления Евгения Попова и директором Арт-резиденции Владислава Серебрякова — стоит вице-мэр, курирующий культуру Стас Чернавских. «Чернавских планирует как можно скорее обновить кадры в подведомственных структурах — это якобы поможет качественно подготовиться к юбилею газовой столицы в 2025 году. Поэтому кадровая работа будет усилена, а решения могут оказаться крайне неожиданными для многих — как в случае с внезапным уходом директора Арт-резиденции Владислава Лихачева и непродлением контракта экс-руководителю молодежки Павлу Бухарову. Но где Чернавских будет искать выдвиженцев — неясно. Будут двигать таких, как Попов — без опыта, но со связями, или как Серебряков — с сомнительным бэкграундом», — недоумевают слухачи. Кугаевский строит элитное жилье Жители Панаевска Ямальского района ЯНАО гадают, для кого на самом деле собираются строить двухквартирную одноэтажку. «Стоимость квартиры в самом обычном доме будет сравнима с элитной жилплощадью в каком-нибудь Новом Уренгое. «Неужели глава района Андрей Кугаевский хочет к нам пригласить настолько ценных специалистов из других регионов? Для чего муниципалитет тратит такие средства?» — задаются селяне вопросом. Автобус на развоз сотрудников приходит не всегда Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU Чиновники мэрии мерзнут на остановках Инсайдеры на местах рассказывают, что чиновники Пуровской администрации страдают из-за безалаберности своих же руководителей. «По правилам в условиях севера работодатели обеспечивают доставку персонала на работу и обратно. С наступлением экстремальных холодов в Тарко-Сале вскрылась проблема: сотрудникам периодически приходится мерзнуть в ожидании транспорта, либо вовсе добираться своими силами. Главе департамента имущества Владимиру Бокову отдали на согласование схему развоза сотрудников, чтобы подбирать их как можно ближе от дома, но тот самоустранился, и теперь нужно топать до остановки и ждать там. Руководство зачем-то „выдергивает“ штатных водителей автобусов в выходные, а потом дает им отгулы среди недели, не задумываясь о том, как добираться сотрудникам, когда -40 на улице», — злятся чиновники. Спикером думы недовольны партийцы В политтусовке рассказывают, что ямальские единороссы недовольны самопиаром председателя думы Нового Уренгоя Полины Шумовой. «Окружной исполком активно готовится к выборам, а Шумова ходит с мероприятия на мероприятие, получает там грамоты и хвалится ими в соцсетях. Пиарится почище, чем первые лица партии в регионе, вместо того, чтобы просто работать с проблемами города и горожан» — сплетничают злопыхатели. Мэрия вмешивается в работу думы Источники на местах болтают, что мэрия Ноябрьска не может внятно аргументировать перекраивание избирательных участков в городе и сокращение числа депутатов муниципального собрания. «Это выглядит очень комично — исполнительная власть сокращает законодательную. Скорее всего, председатель думы Ирина Ращупкина даже не поняла, что тем самым теряет свой авторитет не только в глазах народных избранников, но и простых горожан. Про администрацию и говорить нечего — там уже давно привыкли, что дума контролируемая и подчиняемая: как нужно будет, так и сделают», — делятся инсайдеры. Елена Кукушкина намерена добиться индексации «нееловских» надбавок к северной пенсии Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Коммунисты требуют надбавок В окружном заксобрании обсуждают очередную кампанию, которую затеяла лидер ямальских коммунистов Елена Кукушкина. «На сей раз глава окружного отделения партии решила бороться за „нееловские надбавки“ к северным пенсиям для тех, кто уехал из ЯНАО в другие регионы. Надбавка действительно невелика — всего 2000 рублей. Но стоит ли из-за этого устраивать баттлы в парламенте? Ведь по сравнению с местными пенсионерами, выходцы с севера и так в большинстве регионов получают больше, а губернатор много раз говорил, что индексация „нееловских“ не планируется», — недоумевают сплетники. Ноябрьский депобр ждут проверки Ходят слухи, что приостановка школьной реформы в Ноябрьске станет весомым поводом для отставки замглавы по соцвопросам Натальи Филонец. В ходе прямой линии 10 декабря губернатор Дмитрий Артюхов заявил, что решение по созданию школы для старшеклассников в городе будет отложено на неопределенный срок в виду нехватки площадей для учащихся. «Это звучало, как прямой намек главе Алексею Романову навести порядок в сфере образования, поскольку другие муниципалитеты без проблем реализуют проект. Если дойдет до того, кто понесет ответственность за провал, крайней сделают, конечно же, профильного зама», — добавил источник. В Салехарде студенты не хотят идти на учебу В Ямальском многопрофильном колледже (ЯМК) преподаватели обсуждают обращения студентов к главе депздрава Сергею Новикову и санитарному врачу Людмиле Нечепуренко о необходимости введения карантина в учебном заведении. «Студенты пишут обращения с требованием ввести карантин по гриппу и ОРВИ и перевести их на дистант. Может, молодежь и правда боится заболеть. Но скорее всего, просто не хотят из тепла выходить, особенно в морозные дни хотят в тепле посидеть, кому охота из корпуса в корпус по зимним морозам бегать», — болтают учителя. Специалисты говорят об оттоке кадров из-за сложностей с финансами Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Спасателям срезают выплаты Источники на местах рассказывают, будто в аварийно-спасательном госучреждении в Салехарде работникам не выплачивают зарплату в полном объеме. «Уже как два года делами „Ямалспаса“ заправляет новое управление. Сейчас уменьшают заработную плату и лишают премий. Специалисты увольняются, более 2/3 спасателей имеют вторую работу. Скоро и за выслугу лет уберут надбавки. Округ такими темпами останется без спасателей. Нужна конкретная прокурорская проверка, проверка следкома. Но, чтобы этого добиться, похоже нужно достучаться аж до самого Бастрыкина», — рассказывают инсайдеры. Газовики скрывают травматизм… По словам инсайдеров в газовой отрасли, руководители управления по содержанию коммуникаций и сооружений (УСКиС) в надымской «дочки» «Газпрома» утаивают случаи травмирования на производстве. «Руководство УСКиС постоянно твердит о необходимости знать правила производственной безопасности, ключевые правила, и множество различных инструкций. А сами спрятали работника, получившего серьезную травму во время ремонта автомобиля. Путевые листы на него ведутся, километраж увеличивается, а самый работник лежит в комнате и ждет окончания рабочей вахты», — передают информаторы. …, а нефтяники — разливы Население на местах тем временем судачит, что месторождения нефти на территории Пуровского района ЯНАО разрабатываются с серьезными нарушениями природоохранных норм. « Кроме экологов и местных жителей эта проблема, похоже, никого не волнует. Да и сами нефтяники стараются скрывать эти факты. Каждый разлив на месторождениях исчисляется в квадратных километрах! Просто эти разливы вовремя присыпают песком, а зимой под снегом не видно. Весной все это потечет в ручьи, реки и озера, вода покроется масляной пленкой!» — возмущаются местные жители. Разливы углеводородов особенно видны после схода снега Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Пожарам в «деревяшкам» придумали причину На местах ходят слухи, будто от деревянных домов в Новом Уренгое помогают избавляться сами их обитатели. «Говорят, будто деревянные дома поджигают чуть ли не специально — чтобы ускорить процесс расселения „авариек“. Власти обещают, что предоставят жилье, а по факту затягивают процесс на неопределенное время. А меж тем в домах, которые разваливаются все больше с каждым дуновением ветра, жить становится невозможно», — болтают злые языки. Слухи представляют собой оценочные суждения, мнения, убеждения, предположения читателей по вопросам, представляющим всеобщий интерес. Мы не публикуем или же редактируем инсайды, которые носят оскорбительный характер. 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Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов нашел еще одну возможность помочь ямальским военным, а его бывший зам не оставляет надежд вернуться в Салехард. Мэры смогли использовать дошедшие до главы регионы проблемы в своих интересах, а ЧП стало поводом для принятия жестких мер. В новом выпуске «Слухов» вы также узнаете: зачем в отдаленному селу дом по цене элитной квартиры и почему сотрудники мэрии замерзают по пути на работу. «Слухи» — это информация от наших источников, которую мы не можем подтвердить. Но, заботясь об информированности своего читателя, URA.RU публикует эту непроверенную информацию: не бойтесь слухов — правда часто оказывается страшнее. Слухи представляют собой оценочные суждения, мнения, убеждения, предположения читателей по вопросам, представляющим всеобщий интерес. Мы не публикуем или же редактируем инсайды, которые носят оскорбительный характер. Артюхов усиливает спецпредставителя… Во властных структурах ЯНАО поговаривают, что губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов считал запрос от военнослужащих, которые ему писали на прямую линию 10 декабря, поэтому намерен усилить взаимодействие с подразделениями, где служат ямальцы. «Парни писали, благодарили за помощь, и в числе прочего передавали пожелание о более оперативной связи с окружными властями. Один Денис Санников, конечно, физически не может находиться одновременно в нескольких местах для решения проблем. Поэтому, говорят, институт спецпредставителя хотят усилить еще людьми. Есть информация, что в скором времени, к примеру, пост получит некий профессиональный военный, имеющий за плечами большой опыт службы в горячих точках», — передают инсайдеры. … и ищет место бывшему заму В ямальском истеблишменте поговаривают, будто в правительстве ждут возвращения в регион экс-зама губернатора Татьяны Бучковой — она якобы вернется домой после завершения выставки-форума «Россия» на ВДНХ в Москве. «Говорят, будто Бучкова неплохо справилась с организацией выставки ЯНАО на ВДНХ, никаких провалов замечено не было. Если это и правда был тест на профпригодность от губернатора Артюхова, то высока вероятность, что она его прошла. Возможно, губернатор найдет ей достойное место, вакансий свободных много», — болтают сплетники. Мэры заработали баллы на прямой линии Артюхова По информации слухачей во власти, структуры правительства ЯНАО внимательно следили за тем, как главы муниципалитетов отреагировали на прямую линию губернатора Дмитрия Артюхова 10 декабря. «Умудренные опытом ямальские главы прекрасно понимают, что губернатор не просто так отвечает на вопросы, а посылает вполне четкие сигналы, как ответственным профильным структурам, так и по муниципалитетам. Поэтому оперативная реакция на прямую линию со стороны мэра Салехарда Алексея Титовского только добавила ему веса в глазах Дмитрия Артюхова. И даже авария на ЛЭП, в результате которой половина города осталась без света, не испортила впечатления. А вот тем мэрам, кто не нашел, чего сказать по итогу прямой линии, стоит задуматься», — заключают информаторы. Воронов мобилизует коммунальщиков… В курилках мэрии Нового Уренгоя поговаривают, что глава города Андрей Воронов после громкой истории с нападением бездомных собак на девочку распорядился полностью зачистить город от бродячих животных. «Мэр устроил жесткий разнос руководству приюта „ГороДог“, а после отправил все силы подведомственных учреждений на отлов собак. Даже дорожников выгнали на ночные дежурства. Оно и понятно, газовая столица вовсю готовится к 50-летию, мероприятию федерального масштаба, за которым будет следить Москва, а тут ЧП. И ответственность за него на городских властях », — болтают злые языки. …, а его зам устраивает зачистку По информации инсайдеров в политэлитах ЯНАО, за неоднозначными назначениями в молодежке Нового Уренгоя — начальником профильного управления Евгения Попова и директором Арт-резиденции Владислава Серебрякова — стоит вице-мэр, курирующий культуру Стас Чернавских. «Чернавских планирует как можно скорее обновить кадры в подведомственных структурах — это якобы поможет качественно подготовиться к юбилею газовой столицы в 2025 году. Поэтому кадровая работа будет усилена, а решения могут оказаться крайне неожиданными для многих — как в случае с внезапным уходом директора Арт-резиденции Владислава Лихачева и непродлением контракта экс-руководителю молодежки Павлу Бухарову. Но где Чернавских будет искать выдвиженцев — неясно. Будут двигать таких, как Попов — без опыта, но со связями, или как Серебряков — с сомнительным бэкграундом», — недоумевают слухачи. Кугаевский строит элитное жилье Жители Панаевска Ямальского района ЯНАО гадают, для кого на самом деле собираются строить двухквартирную одноэтажку. «Стоимость квартиры в самом обычном доме будет сравнима с элитной жилплощадью в каком-нибудь Новом Уренгое. «Неужели глава района Андрей Кугаевский хочет к нам пригласить настолько ценных специалистов из других регионов? Для чего муниципалитет тратит такие средства?» — задаются селяне вопросом. Чиновники мэрии мерзнут на остановках Инсайдеры на местах рассказывают, что чиновники Пуровской администрации страдают из-за безалаберности своих же руководителей. «По правилам в условиях севера работодатели обеспечивают доставку персонала на работу и обратно. С наступлением экстремальных холодов в Тарко-Сале вскрылась проблема: сотрудникам периодически приходится мерзнуть в ожидании транспорта, либо вовсе добираться своими силами. Главе департамента имущества Владимиру Бокову отдали на согласование схему развоза сотрудников, чтобы подбирать их как можно ближе от дома, но тот самоустранился, и теперь нужно топать до остановки и ждать там. Руководство зачем-то „выдергивает“ штатных водителей автобусов в выходные, а потом дает им отгулы среди недели, не задумываясь о том, как добираться сотрудникам, когда -40 на улице», — злятся чиновники. Спикером думы недовольны партийцы В политтусовке рассказывают, что ямальские единороссы недовольны самопиаром председателя думы Нового Уренгоя Полины Шумовой. «Окружной исполком активно готовится к выборам, а Шумова ходит с мероприятия на мероприятие, получает там грамоты и хвалится ими в соцсетях. Пиарится почище, чем первые лица партии в регионе, вместо того, чтобы просто работать с проблемами города и горожан» — сплетничают злопыхатели. Мэрия вмешивается в работу думы Источники на местах болтают, что мэрия Ноябрьска не может внятно аргументировать перекраивание избирательных участков в городе и сокращение числа депутатов муниципального собрания. «Это выглядит очень комично — исполнительная власть сокращает законодательную. Скорее всего, председатель думы Ирина Ращупкина даже не поняла, что тем самым теряет свой авторитет не только в глазах народных избранников, но и простых горожан. Про администрацию и говорить нечего — там уже давно привыкли, что дума контролируемая и подчиняемая: как нужно будет, так и сделают», — делятся инсайдеры. Коммунисты требуют надбавок В окружном заксобрании обсуждают очередную кампанию, которую затеяла лидер ямальских коммунистов Елена Кукушкина. «На сей раз глава окружного отделения партии решила бороться за „нееловские надбавки“ к северным пенсиям для тех, кто уехал из ЯНАО в другие регионы. Надбавка действительно невелика — всего 2000 рублей. Но стоит ли из-за этого устраивать баттлы в парламенте? Ведь по сравнению с местными пенсионерами, выходцы с севера и так в большинстве регионов получают больше, а губернатор много раз говорил, что индексация „нееловских“ не планируется», — недоумевают сплетники. Ноябрьский депобр ждут проверки Ходят слухи, что приостановка школьной реформы в Ноябрьске станет весомым поводом для отставки замглавы по соцвопросам Натальи Филонец. В ходе прямой линии 10 декабря губернатор Дмитрий Артюхов заявил, что решение по созданию школы для старшеклассников в городе будет отложено на неопределенный срок в виду нехватки площадей для учащихся. «Это звучало, как прямой намек главе Алексею Романову навести порядок в сфере образования, поскольку другие муниципалитеты без проблем реализуют проект. Если дойдет до того, кто понесет ответственность за провал, крайней сделают, конечно же, профильного зама», — добавил источник. В Салехарде студенты не хотят идти на учебу В Ямальском многопрофильном колледже (ЯМК) преподаватели обсуждают обращения студентов к главе депздрава Сергею Новикову и санитарному врачу Людмиле Нечепуренко о необходимости введения карантина в учебном заведении. «Студенты пишут обращения с требованием ввести карантин по гриппу и ОРВИ и перевести их на дистант. Может, молодежь и правда боится заболеть. Но скорее всего, просто не хотят из тепла выходить, особенно в морозные дни хотят в тепле посидеть, кому охота из корпуса в корпус по зимним морозам бегать», — болтают учителя. Спасателям срезают выплаты Источники на местах рассказывают, будто в аварийно-спасательном госучреждении в Салехарде работникам не выплачивают зарплату в полном объеме. «Уже как два года делами „Ямалспаса“ заправляет новое управление. Сейчас уменьшают заработную плату и лишают премий. Специалисты увольняются, более 2/3 спасателей имеют вторую работу. Скоро и за выслугу лет уберут надбавки. Округ такими темпами останется без спасателей. Нужна конкретная прокурорская проверка, проверка следкома. Но, чтобы этого добиться, похоже нужно достучаться аж до самого Бастрыкина», — рассказывают инсайдеры. Газовики скрывают травматизм… По словам инсайдеров в газовой отрасли, руководители управления по содержанию коммуникаций и сооружений (УСКиС) в надымской «дочки» «Газпрома» утаивают случаи травмирования на производстве. «Руководство УСКиС постоянно твердит о необходимости знать правила производственной безопасности, ключевые правила, и множество различных инструкций. А сами спрятали работника, получившего серьезную травму во время ремонта автомобиля. Путевые листы на него ведутся, километраж увеличивается, а самый работник лежит в комнате и ждет окончания рабочей вахты», — передают информаторы. …, а нефтяники — разливы Население на местах тем временем судачит, что месторождения нефти на территории Пуровского района ЯНАО разрабатываются с серьезными нарушениями природоохранных норм. « Кроме экологов и местных жителей эта проблема, похоже, никого не волнует. Да и сами нефтяники стараются скрывать эти факты. Каждый разлив на месторождениях исчисляется в квадратных километрах! Просто эти разливы вовремя присыпают песком, а зимой под снегом не видно. Весной все это потечет в ручьи, реки и озера, вода покроется масляной пленкой!» — возмущаются местные жители. Пожарам в «деревяшкам» придумали причину На местах ходят слухи, будто от деревянных домов в Новом Уренгое помогают избавляться сами их обитатели. «Говорят, будто деревянные дома поджигают чуть ли не специально — чтобы ускорить процесс расселения „авариек“. Власти обещают, что предоставят жилье, а по факту затягивают процесс на неопределенное время. А меж тем в домах, которые разваливаются все больше с каждым дуновением ветра, жить становится невозможно», — болтают злые языки. Слухи представляют собой оценочные суждения, мнения, убеждения, предположения читателей по вопросам, представляющим всеобщий интерес. Мы не публикуем или же редактируем инсайды, которые носят оскорбительный характер.