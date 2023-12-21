Самая дорогая и неликвидная недвижимость ЯНАО в 2023 году

Какие объекты удалось или не удалось реализовать владельцам

22 декабря 2023 в 17:11 Размер текста - 17 +

Некоторые крупные объекты на Ямале пока не удалось реализовать Фото: Илья Московец © URA.RU В прошедшем 2023 году собственникам некоторых крупных объектов на Ямале так и не удалось реализовать свое имущество. Исключением стали торги, на которые выставлялось здание представительства ЯНАО в Екатеринбурге. Объект был продан и сейчас сдается в аренду. URA.RU предлагает подборку самой дорогостоящей недвижимости и готового бизнеса, не нашедших своего покупателя в течение года. Нефтегазовое месторождение — 70 млн долларов Крупное нефтегазовое месторождение в 40 км от города Надым (ЯНАО) продается с 2021 года Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Крупное нефтегазовое месторождение в 40 км от города Надым (ЯНАО) продается с 2021 года. Первоначальная его стоимость, по данным сайта «Авито — Недвижимость», — 4,5 млрд рублей. В феврале этого года цена на участок упала на 1,4 млрд рублей. На сайте продаж бизнеса «GrandActive» данный объект оценивается в 70 млн долларов. На госбаланс поставлен объем 315 млн кубометров газа и 5 млн тонн легкой нефти по категории С1 и С2. «Доказано присутствие высококачественной нефти, которая отличается низким содержанием серы и парафина, газ насыщен метаном», — сообщается в объявлении «GrandActive». Перспективы извлекаемых ресурсов лицензионного участка оцениваются в 111 млрд. кубометров газа и 93 млн тонн нефти и конденсата. Бизнес-центр «Ямал-Плаза» в Салехарде — 646 млн рублей Стоимость бизнес-центра «Ямал-плаза» — 646 млн рублей Фото: PROбанкротсво Крупнейший в ЯНАО бизнес-центр «Ямал-Плаза» в Салехарде продается уже несколько лет. В 2021 году его реализовывала компания «Торги.ру» через платформу Avito. Позже, в связи с банкротством компании «СК Континент», которая владела бизнес-центром, его выставил на продажу банк ВТБ. Последние торги проходили в августе этого года. Организатор — АО «Российский аукционный дом». На торги заявился только один участник — ямальский предприниматель Егор Лохман, поэтому они признаны несостоявшимися. Как указывается на сайте «PROбанктротство», продажа здания «Ямал-плаза» возможна до 2030 года. Стоимость объекта не изменилась — 646 млн рублей. Бизнес-центр находится на балансе ООО «Риджерс». Представительство Ямало-Ненецкого автономного округа в Екатеринбурге — продано Здание представительства ЯНАО выставляли на продажу за 348,1 млн рублей. Фото: сайт Торги.ру В конце 2021 года власти Ямала ликвидировали представительство региона в Екатеринбурге. Офисное здание в столице Урала на улице Горького, 47 выставили на продажу за 348,1 млн рублей. По сведениям, предоставленным на сайте аукционного дома «Торги.ру», объект был реализован в минувшем году и теперь в здании находится управление представительства Ханты-Мансийского автономного округа и офис одного из девелопментов недвижимости (данные сервиса «Яндекс.Карты»). Частные дома в ЯНАО — от 38 до 48 млн рублей Самый дорогой частный дом в Салехарде на ул. Казачьей не могут продать с 2021 года Фото: сайт Мир квартир Самый дорогой частный дом в Салехарде на ул. Казачьей не могут продать с 2021 года. Его стоимость — 48 млн рублей — в течение двух лет не меняется. Ранее хозяин пытался реализовать имущество на площадке «Авито — Недвижимость», сейчас объявление размещено на платформе «Мир квартир». Двухэтажный дом из бруса находится у реки, есть съезд для лодки. На приусадебной территории (две тысячи кв. м) находится беседка, гараж на четыре машины, огород, курятник, дом для собаки. В Тарко-Сале на ул. Геологов с сентября 2022 года не могут продать дом за 45 млн рублей. Как указывается на сайте «Мир квартир», в здании три этажа, участок — 11,5 соток. Площадь здания — 900 кв. м. Хозяин отмечает в объявлении несколько достоинств постройки — высокие потолки, цокольный (с заездом под авто) и мансардный этажи. Предлагается использовать помещения не только для проживания, но и в качестве офиса, магазина, гостиницы, медцентра. На той же платформе уже полтора года на улице Патрикеева в Салехарде пытаются реализовать трехэтажный дом с постройками площадью 524 кв. м. Собственник надеется выручить за дом 38 млн рублей. В здании пять жилых комнат, мансарда, два санузла, два гаража на четыре машины, отопление централизованное. На территории — баня и сауна. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В прошедшем 2023 году собственникам некоторых крупных объектов на Ямале так и не удалось реализовать свое имущество. Исключением стали торги, на которые выставлялось здание представительства ЯНАО в Екатеринбурге. Объект был продан и сейчас сдается в аренду. URA.RU предлагает подборку самой дорогостоящей недвижимости и готового бизнеса, не нашедших своего покупателя в течение года. Нефтегазовое месторождение — 70 млн долларов Крупное нефтегазовое месторождение в 40 км от города Надым (ЯНАО) продается с 2021 года. Первоначальная его стоимость, по данным сайта «Авито — Недвижимость», — 4,5 млрд рублей. В феврале этого года цена на участок упала на 1,4 млрд рублей. На сайте продаж бизнеса «GrandActive» данный объект оценивается в 70 млн долларов. На госбаланс поставлен объем 315 млн кубометров газа и 5 млн тонн легкой нефти по категории С1 и С2. «Доказано присутствие высококачественной нефти, которая отличается низким содержанием серы и парафина, газ насыщен метаном», — сообщается в объявлении «GrandActive». Перспективы извлекаемых ресурсов лицензионного участка оцениваются в 111 млрд. кубометров газа и 93 млн тонн нефти и конденсата. Бизнес-центр «Ямал-Плаза» в Салехарде — 646 млн рублей Крупнейший в ЯНАО бизнес-центр «Ямал-Плаза» в Салехарде продается уже несколько лет. В 2021 году его реализовывала компания «Торги.ру» через платформу Avito. Позже, в связи с банкротством компании «СК Континент», которая владела бизнес-центром, его выставил на продажу банк ВТБ. Последние торги проходили в августе этого года. Организатор — АО «Российский аукционный дом». На торги заявился только один участник — ямальский предприниматель Егор Лохман, поэтому они признаны несостоявшимися. Как указывается на сайте «PROбанктротство», продажа здания «Ямал-плаза» возможна до 2030 года. Стоимость объекта не изменилась — 646 млн рублей. Бизнес-центр находится на балансе ООО «Риджерс». Представительство Ямало-Ненецкого автономного округа в Екатеринбурге — продано В конце 2021 года власти Ямала ликвидировали представительство региона в Екатеринбурге. Офисное здание в столице Урала на улице Горького, 47 выставили на продажу за 348,1 млн рублей. По сведениям, предоставленным на сайте аукционного дома «Торги.ру», объект был реализован в минувшем году и теперь в здании находится управление представительства Ханты-Мансийского автономного округа и офис одного из девелопментов недвижимости (данные сервиса «Яндекс.Карты»). Частные дома в ЯНАО — от 38 до 48 млн рублей Самый дорогой частный дом в Салехарде на ул. Казачьей не могут продать с 2021 года. Его стоимость — 48 млн рублей — в течение двух лет не меняется. Ранее хозяин пытался реализовать имущество на площадке «Авито — Недвижимость», сейчас объявление размещено на платформе «Мир квартир». Двухэтажный дом из бруса находится у реки, есть съезд для лодки. На приусадебной территории (две тысячи кв. м) находится беседка, гараж на четыре машины, огород, курятник, дом для собаки. В Тарко-Сале на ул. Геологов с сентября 2022 года не могут продать дом за 45 млн рублей. Как указывается на сайте «Мир квартир», в здании три этажа, участок — 11,5 соток. Площадь здания — 900 кв. м. Хозяин отмечает в объявлении несколько достоинств постройки — высокие потолки, цокольный (с заездом под авто) и мансардный этажи. Предлагается использовать помещения не только для проживания, но и в качестве офиса, магазина, гостиницы, медцентра. На той же платформе уже полтора года на улице Патрикеева в Салехарде пытаются реализовать трехэтажный дом с постройками площадью 524 кв. м. Собственник надеется выручить за дом 38 млн рублей. В здании пять жилых комнат, мансарда, два санузла, два гаража на четыре машины, отопление централизованное. На территории — баня и сауна.