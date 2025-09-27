Народные приметы на 28 сентября 2025: что можно и нельзя делать на Никиту Гусятника

Православные верующие 28 сентября 2025 отмечают день памяти великомученика Никиты Готского. Эта дата в народном календаре известна как Никита Гусятник или Репорез — время, когда крестьяне традиционно начинали забой откормленных за лето гусей и убирали с грядок последнюю репу. О том, что можно и нельзя делать 28 сентября, а также о приметах на этот день — в материале URA.RU.
История и смысл праздника Никиты Гусятника
День Никиты Гусятника связан с памятью раннехристианского святого Никиты Готского, жившего в IV веке на берегах Дуная. Приняв крещение, он начал активно проповедовать христианство среди своих соплеменников-готов. За обличение правителя-язычника Атанариха Никита был арестован и подвергнут жестоким пыткам. Несмотря на истязания, мученик остался верен своей вере. По преданию, когда его приговорили к сожжению, огонь чудесным образом не опалил тело святого. Позднее мощи Никиты Готского были перенесены в Константинополь.
В народной традиции этот день получил название «Гусятник» из-за того, что именно к концу сентября домашние гуси набирали достаточный вес, и крестьяне начинали их массовый забой. Одновременно дикие гуси отправлялись на юг, что побуждало охотников устраивать последнюю в сезоне охоту. Также этот день называли «Репорезом», поскольку повсеместно убирали с полей репу — один из основных овощей крестьянского рациона.
По народным поверьям, Никита Гусятник считался покровителем домашней птицы, а особенно — гусей. К нему обращались с молитвами об увеличении поголовья и защите от болезней.
Приметы на 28 сентября 2025 года
Наши предки внимательно наблюдали за природными явлениями в день Никиты Гусятника, считая их предвестниками погоды на ближайшие месяцы:
- Высоко летящие гуси предвещают высокое весеннее половодье, низко летящие — малое
- Если дикие гуси долго не улетают и часто садятся на землю — осень будет теплой и сухой
- Гусь стоит над лужей, поджимая одну ногу — скоро ударят заморозки
- Птица полощется в воде — к теплу
- Гусь прячет нос под крыло — к ранней зиме
- Утки в пруду ныряют — к затяжным дождям
- Синица пищит — зиму вещает
- Ясный день 28 сентября обещает ветреную погоду на следующий день
- Много муравейников в лесу — к холодной и морозной зиме
- Дождливая погода в этот день предвещает позднюю и сырую весну
Особое внимание на Никиту Гусятника уделяли поведению журавлей: если они уже отлетели, то через три недели ожидали первые серьезные морозы.
Что можно делать на Никиту Гусятника 28 сентября 2025
В народной традиции праздник Никиты Гусятника был связан с определенными обычаями и рекомендуемыми действиями:
- Посещать церковь и молиться святому Никите о здоровье детей и благополучии домашней птицы
- Устраивать семейные застолья, приглашать гостей или самим отправляться в гости — считалось, что проведенный в одиночестве день может привести к одиночеству на весь год
- Готовить блюда из гуся — запеченный гусь традиционно был главным угощением праздника
- Готовить и есть блюда из репы — вареную, пареную, печеные пироги с репой или репную кашу
- Отправляться в дальнюю дорогу — верили, что путешествие, начатое в этот день, будет удачным и благополучным
- Заниматься уборкой урожая на огородах и садовых участках
- Рассказывать детям сказку про репку и загадывать загадки о репе
- Проводить время на свежем воздухе — прогулка помогала восстановить силы и поднять настроение
В старину в этот день проводили особый обряд: водяному приносили в жертву гуся, чтобы задобрить духа и обеспечить удачную охоту. Гусиные бои также были популярным развлечением на Никиту Гусятника.
Что запрещено делать 28 сентября 2025
День Никиты Гусятника был окружен рядом запретов, соблюдение которых, по поверьям, оберегало от бед и несчастий:
- Нельзя оставаться в одиночестве — это может привести к одиночеству в течение всего года
- Запрещается хвастаться своими успехами, красотой или здоровьем — судьба может наказать серьезными потерями
- Не рекомендуется давать или брать в долг — считалось, что домовой, который в этот день пересчитывает домашнее имущество, рассердится и начнет вредить хозяевам
- Следует избегать необдуманных покупок — могут возникнуть серьезные финансовые проблемы
- Старались обходить стороной открытые водоемы — по поверьям, водяной в этот день был особенно опасен и мог утащить человека
- Незамужним девушкам не советовали смотреть вслед улетающим гусям — считалось, что иначе суженого придется ждать до возвращения птиц с юга
- Нельзя отдавать из дома вещи, даже на короткое время — это могло привести к потере здоровья и счастья
- Запрещалось пребывать в плохом настроении, скандалить или повышать голос — это могло серьезно осложнить отношения с окружающими
Особенно строго соблюдался запрет на хвастовство и передачу вещей из дома. Тогда верили, что это может привести к разорению хозяйства и несчастьям.
