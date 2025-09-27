Какие праздники отмечают 28 сентября 2025: что нельзя делать в этот день

Воскресенье 28 сентября 2025 года будет богато на различные праздники и памятные даты. В этот день православные верующие отметят Воздвижение Честного и Животворящего Креста Господня, а в народном календаре значится Никита Гусятник. Помимо этого, 28 сентября празднуют День работника атомной промышленности, День тигра на Дальнем Востоке, День машиностроителя и Международный день глухих. Каждый из этих праздников имеет свою историю, традиции и особенности — подробнее в материале URA.RU.
Православный праздник 28 сентября 2025
Воздвижение Честного и Животворящего Креста Господня
Воздвижение Креста Господня — один из двенадцати главных православных праздников (двунадесятых). В 2025 году он отмечается 27 сентября и имеет один день предпразднства (с 26 сентября) и семь дней попразднства (по 4 октября).
История этого торжества связана с двумя значимыми событиями. Согласно Священному Преданию, в 326 году в Иерусалиме был найден Крест, на котором был распят Иисус Христос. Его обнаружили около горы Голгофы. Второе событие произошло в VII веке, когда Животворящий Крест, находившийся в плену у персов, был возвращен в Иерусалим греческим императором Ираклием.
В названии праздника отражено действие, которое совершалось при обретении Креста — его воздвигали (поднимали) перед народом. После обнаружения трех крестов патриарх Макарий, чтобы определить, какой из них принадлежал Спасителю, приложил каждый к тяжелобольной женщине. При прикосновении третьего креста произошло чудесное исцеление, что указало на истинный Крест Господень.
В этот день в храмах совершается особый чин воздвижения креста, напоминающий о том, как патриарх Макарий поднимал обретенный Крест, чтобы верующие могли его увидеть и поклониться ему. В богослужении этого дня преобладают песнопения, прославляющие Крест как орудие спасения человечества.
Народный праздник 28 сентября 2025
Никита Гусятник
В народном календаре на 28 сентября приходится Никита Гусятник. Этот праздник связан с именем святого Никиты Готфского, жившего в IV веке на берегах Дуная. Он проповедовал христианство среди своих соплеменников и не отрекся от веры даже под жестокими пытками язычников.
Название «Гусятник» этот день получил из-за того, что в это время в крестьянских хозяйствах начинался забой гусей, откормленных за лето. Дикие гуси как раз улетали на юг, и охотники стремились подстрелить последнюю пернатую дичь сезона. Главным блюдом праздничного стола становился запеченный гусь.
Существовало поверье, что гусей охраняет водяной, поэтому ему тоже подносили угощение — лучшего гуся с отрубленной головой. Делалось это тайно, чтобы не заметил домовой, который пересчитывал домашнюю птицу «по головам».
На Никиту Гусятника крестьяне наблюдали за поведением гусей и делали прогнозы о погоде. Если птицы летели высоко — это предвещало большое весеннее половодье. Гусь, стоящий над лужей на одной ноге, предсказывал заморозки, а если гуси плескались в воде — ожидалось тепло.
В народе существовала также шутливая примета: «Если гусь заговорил с тобой, знать, хорошо ты Никиту Гусятника отметил» (то есть человек выпил лишнего).
Что можно и нельзя делать 28 сентября 2025 года
В день Никиты Гусятника, по народным представлениям, необходимо соблюдать определенные правила и запреты, чтобы обеспечить благополучие в будущем.
Что можно делать:
- Продолжать уборку урожая на дачах и огородах
- Заниматься сбором репы (этот день еще называли "Репорезом")
- Готовить блюда из репы — пареную, вареную, пироги или кашу
- Рассказывать детям сказки про репку и загадывать загадки
- Подавать на стол блюда из гуся
- Дарить гуся для примирения после ссоры (считалось, что такой подарок поможет забыть все разногласия)
- Обращаться с молитвой к святому Никите о сохранности и увеличении поголовья домашней птицы
- Отправляться в дальнюю поездку (считалось, что дорога будет удачной)
Что нельзя делать:
- Оставаться в одиночестве (иначе придется "маяться одному весь год")
- Пребывать в плохом настроении, скандалить и повышать голос
- Совершать необдуманные покупки
- Приближаться к открытым водоемам (из-за поверья о "сердитом водяном")
- Отдавать что-либо из дома (домовой в этот день "пересчитывает имущество")
- Незамужним девушкам нельзя смотреть на перелетных гусей (иначе придется ждать суженого до возвращения птиц с юга)
- Хвастаться удачами, красотой, здоровьем (чтобы не навлечь потери)
Российские праздники 28 сентября 2025
День работника атомной промышленности
День работника атомной промышленности в России отмечается ежегодно 28 сентября. Праздник был учрежден Указом Президента РФ № 633 от 3 июня 2005 года. Дата выбрана не случайно — именно 28 сентября 1942 года Государственный комитет обороны СССР выпустил распоряжение «Об организации работ по урану» и одобрил создание специальной лаборатории атомного ядра при Академии наук.
Это событие стало отправной точкой в развитии советской, а затем и российской атомной отрасли. Важными вехами на этом пути стали: первый советский ядерный заряд (1949 год), первая термоядерная бомба (1953 год), первая в мире атомная электростанция в Обнинске (1954 год) и первый атомный ледокол «Ленин» (1957 год).
Сегодня атомная отрасль России — это мощный комплекс из около 450 предприятий и организаций, в которых трудится свыше 350 тысяч человек. В структуру отрасли входят предприятия ядерного топливного цикла, атомного машиностроения, ядерного оружейного комплекса и отраслевые научно-исследовательские институты. Кроме того, в состав Госкорпорации «Росатом» входит единственный в мире атомный ледокольный флот.
На территории России действуют 11 атомных электростанций, которые вырабатывают около 20% всей потребляемой в стране электроэнергии. К 2030 году планируется увеличить этот показатель до 25%.
День тигра на Дальнем Востоке
В четвертое воскресенье сентября жители Дальнего Востока отмечают День тигра. В 2025 году эта дата приходится на 28 сентября. Праздник был инициирован в 2000 году писателем-охотоведом Владимиром Тройниным и международным благотворительным фондом «Феникс» при поддержке природоохранных организаций.
Цель праздника — привлечь внимание общественности к проблеме сохранения амурского тигра, занесенного в Красную книгу. Амурский тигр является самым северным подвидом тигра. Помимо России он обитает еще в 14 странах мира, но общая численность этих животных критически мала.
Первый День тигра во Владивостоке был отмечен шествием энтузиастов в костюмах тигров. Они прошли по улицам города с плакатами, призывающими жителей Дальнего Востока научиться жить в гармоничном соседстве с «большой дикой кошкой». В 2001 году постановлением главы администрации Владивостока празднику был придан статус официального городского торжества.
Символично, что именно тигр изображен на гербах Владивостока, Приморского края и многих районов Приморья. В последующие годы к празднованию Дня тигра присоединились не только жители Приморья и Хабаровского края, но и других городов России и даже Европы.
На сегодняшний день в России обитает около 750 амурских тигров, из них примерно 200 — на территории Дальнего Востока. Сохранение популяции этого хищника проводится в соответствии с принятой в 2010 году «Стратегией сохранения амурского тигра в РФ».
Международные праздники 28 сентября 2025
День машиностроителя
День машиностроителя — профессиональный праздник работников машиностроительной отрасли. В 2025 году он выпадает на 28 сентября, поскольку традиционно отмечается в последнее воскресенье сентября. Праздник имеет давнюю историю и берет свое начало еще с советских времен — он был установлен указом Президиума Верховного Совета СССР от 15 августа 1966 года.
Машиностроение считается базовой, системообразующей отраслью экономики любой высокоразвитой страны. Это не только автомобилестроение, но и производство станков, оборудования, ядерных реакторов, подводных лодок, космических кораблей, бытовой техники и многого другого, необходимого для комфортной жизни.
В структуре машиностроения России выделяется 12 крупных комплексных отраслей, 100 узкоспециализированных подотраслей и около 22 тысяч предприятий. В этой сфере задействовано около 3,5 миллиона человек. Лидером в отрасли является Центральный Федеральный округ, на предприятиях которого вырабатывается около трети всей продукции.
Среди интересных фактов о машиностроении: самым дешевым автомобилем в мире считается индийская Tata Nano; мировыми лидерами в автомобилестроении являются США и Япония, производящие около 22 миллионов автомобилей в год; название отечественного автомобиля «ВАЗ-2121» («Нива») образовано из первых букв имен детей главных конструкторов.
Международный день глухих
Международный день глухих отмечается ежегодно в последнее воскресенье сентября, в 2025 году — 28 сентября. Праздник был учрежден в 1958 году в честь создания Всемирной федерации глухих, которая была основана в сентябре 1951 года в Риме. Этот день завершает Международную неделю глухих.
Цель этого дня — повышение информированности общества о проблемах, с которыми ежедневно сталкиваются люди с нарушениями слуха. По статистике Всемирной организации здравоохранения, около 466 миллионов человек в мире страдают от различных нарушений слуха — это более 5% населения планеты. В России примерно 10% населения — люди с нарушением слуха, из них более 1 миллиона — дети.
Первый институт для глухих был основан во Франции в 1760 году аббатом де Л'Эпе. В России первое училище для глухих было открыто в 1806 году в Павловске, а в 1834 году — в Москве. Для общения глухих людей Всемирная федерация глухих в 1950-е годы разработала систему жестов «Жестуно» для обслуживания международных мероприятий.
История знает множество выдающихся людей с нарушениями слуха. Среди них: Людвиг ван Бетховен — величайший композитор, создававший гениальные произведения даже после полной потери слуха; Пьер де Ронсар — поэт эпохи Возрождения; Клод-Андре Десен — французский скульптор; многие спортсмены, адвокаты и государственные деятели.
В России поддержкой людей с нарушениями слуха занимается Всероссийское общество глухих (ВОГ), которое с 1955 года является членом Всемирной федерации глухих. ВОГ ведет свою работу с 1926 года, объединяет около 74 тысяч членов и имеет 86 региональных и более 700 местных отделений по всей стране.
