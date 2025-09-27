Экс-союзник Жириновского определит судьбу выборов в Молдавии

Если партия «Действие и солидарность» и Патриотический блок не смогут обеспечить себе результат выше 50% на парламентских выборах в Молдавии 28 сентября, то их исход будет зависеть от самой непредсказуемой «Нашей Партии» во главе с Ренато Усатым. Именно ему определять, с кем формировать коалицию: оппозицией или действующими проевропейскими властями, об этом в интервью URA.RU заявил заведующий отделом Украины Института стран СНГ Иван Скориков.
«Партия популиста Ренато Усатого „Наша Партия“ — самая непредсказуемая сила, она идет по рейтингам на четвертом месте, но возможно, что именно от доли голосов этой партии будет зависеть судьба коалиции. Такой вот парадокс. Как себя поведет Усатый сложно предсказать», — сказал Скориков.
Собеседник URA.RU напомнил, что в свое время партия Усатого была официальным союзником ЛДПР. Его даже называли «молдавским Жириновским». Но потом «Владимир Вольфович отрекся от Усатого, назвал его предателем», когда тот начал больше выступать против пророссийского Игоря Додона, а не Санду.
