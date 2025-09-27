Экс-союзник Жириновского определит судьбу выборов в Молдавии

Экс-союзник Жириновского Усатый решит судьбу выборов в Молдавии
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Судьбу Молдавии может определить вовсе не победитель, а идущая в опросах на четвертом месте «Наша Партия» с Ренато Усатым
Судьбу Молдавии может определить вовсе не победитель, а идущая в опросах на четвертом месте «Наша Партия» с Ренато Усатым Фото:
новость из сюжета
Выборы в Молдове — 2025

Если партия «Действие и солидарность» и Патриотический блок не смогут обеспечить себе результат выше 50% на парламентских выборах в Молдавии 28 сентября, то их исход будет зависеть от самой непредсказуемой «Нашей Партии» во главе с Ренато Усатым. Именно ему определять, с кем формировать коалицию: оппозицией или действующими проевропейскими властями, об этом в интервью URA.RU заявил заведующий отделом Украины Института стран СНГ Иван Скориков.

«Партия популиста Ренато Усатого „Наша Партия“ — самая непредсказуемая сила, она идет по рейтингам на четвертом месте, но возможно, что именно от доли голосов этой партии будет зависеть судьба коалиции. Такой вот парадокс. Как себя поведет Усатый сложно предсказать», — сказал Скориков.

Собеседник URA.RU напомнил, что в свое время партия Усатого была официальным союзником ЛДПР. Его даже называли «молдавским Жириновским». Но потом «Владимир Вольфович отрекся от Усатого, назвал его предателем», когда тот начал больше выступать против пророссийского Игоря Додона, а не Санду.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Если партия «Действие и солидарность» и Патриотический блок не смогут обеспечить себе результат выше 50% на парламентских выборах в Молдавии 28 сентября, то их исход будет зависеть от самой непредсказуемой «Нашей Партии» во главе с Ренато Усатым. Именно ему определять, с кем формировать коалицию: оппозицией или действующими проевропейскими властями, об этом в интервью URA.RU заявил заведующий отделом Украины Института стран СНГ Иван Скориков. «Партия популиста Ренато Усатого „Наша Партия“ — самая непредсказуемая сила, она идет по рейтингам на четвертом месте, но возможно, что именно от доли голосов этой партии будет зависеть судьба коалиции. Такой вот парадокс. Как себя поведет Усатый сложно предсказать», — сказал Скориков. Собеседник URA.RU напомнил, что в свое время партия Усатого была официальным союзником ЛДПР. Его даже называли «молдавским Жириновским». Но потом «Владимир Вольфович отрекся от Усатого, назвал его предателем», когда тот начал больше выступать против пророссийского Игоря Додона, а не Санду.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...