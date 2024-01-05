Самые ожидаемые приговоры 2024 года в Кургане

Осудят ли подозреваемых в убийстве журналиста, и какие громкие процессы уже завершены

05 января 2024 в 15:40 Размер текста - 17 +

Самые громкие приговоры курганских судов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В 2024 году курганские суды рассмотрят несколько уголовных дел по громким преступлениям. Приговоры огласят подозреваемым в убийстве журналиста Владимира Кирсанова, и экс-силовикам Хамзату Амаеву, Антону Добрыдину, Егору Костылеву, обвиненных в насилии над задержанным. Не менее громкие преступления были завершены и в минувшем году — о них расскажет корреспондент URA.RU. Громкие приговоры в 2024 году Одним из главных процессов года источники из числа бывших силовиков называют суды по делу двух бывших курганцев — адвоката Александра Штингера и спортсмена Ивана Курпишева. Их обвиняют в убийстве журналиста Владимира Кирсанова в 2001 году. Фигуранты дела находятся в СИЗО. Убийство они якобы совершили вместе с членами ОПГ «Локомотив». Обвиняемые свою вину отрицают и обращают внимание суда, что тело журналиста так и не было найдено. Дело перенесли для слушания в Челябинскую область. После предварительного заседания дело вернули обвинению для устранения препятствий. Двух экс-полицейских и тюремщика судят по делу о применении насилия Фото: Владимир Андреев © URA.RU Ожидает приговора уголовное дело на бывших силовиков. Экс-тюремщика Хамзата Амаева и двух бывших полицейских (замначальника ОМВД «Кетовский» Антона Добрыдина и оперативника Егора Костылева) обвиняют в насилии при задержании нарушителей, пытавшихся перебросить наркотики в колонию. Уголовное дело сопровождалось скандалами в управлении ФСИН, после которого были уволены несколько сотрудников из числа руководства колонии. Резонансные приговоры минувшего года Первое в регионе дело о занятии высшего положения в криминальной иерархии по недавно принятой статье 210.1 УК РФ завершилось приговором в мае 2023 года. Судили курганского авторитета Евгения Петрова. К делу привлекали московского профессора академии МВД и куратора из главка МВД по уральским «ворам в законе» Андрея Воронцова. «Курганский положенец по прозвищу Петренок отправился на 10 лет в колонию. Это серьезное достижение курганской полиции, которая довела дело до суда», — говорят источники. В Кургане впервые вынесли приговор криминальному авторитету Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Суд решил, что 51-летний Петров с 2003 года был руководителем местных криминальных дельцов и решал спорные вопросы. Также его признали виновным по делу о вымогательстве. Курганца отправили на 10 лет в колонию и приговорили к штрафу в размере одного миллиона рублей. В конце 2023 года областной суд вынес приговор наркозакладчику Дмитрию Ядрышникову, который ранил полицейского ножом при задержании. Инцидент случился в августе 2022 года. Сотрудники полиции решили задержать наркораспространителя. Нарушитель убегал от полицейских и пустил в ход ножи, которые имел при себе. Один из полицейских получил ранения. Ранее судимого курганца приговорили к 17 годам лишения свободы за насилие в отношении сотрудника власти и попытку сбыта крупной партии наркотиков. Также он выплатит раненому сотруднику полмиллиона рублей. Молодой курганец стрелял из украденного карабина в росгвардейцев Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В тюрьму на три года и колонию строгого режима на 10 лет попал 20-летний житель Щучанского округа Артем Квашнин. Осенью 2022 года он пьяным нашел карабин в незапертой машине и устроил стрельбу в городе. Когда его пытались задержать сотрудники Росгвардии, он открыл огонь по ним. Еще одно громкое дело рассмотрели в отношении уроженца Афганистана Пайгира Халида. Мужчину задержали в марте у Вечного огня в Кургане. Нарушитель в нетрезвом виде прикурил от пламени. В отношении него возбудили уголовное дело о публичном оскорблении памяти защитников Отечества. Во время следствия и суда он находился в СИЗО. Мужчина утверждал, что не хотел никого оскорблять. Суд, рассмотрев дело, приговорил иностранца к штрафу в размере 2 млн рублей. От наказания его освободили, поскольку учли 9-месячное пребывание в изоляторе. Был отпущен на волю курганец, убивший пасынка 18 лет назад — из-за давности сроков Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В мае Шадринский районный суд прекратил уголовное дело в отношении бывшего главы одного из местных сельсоветов Александра Цуркана. Мужчину обвиняли в убийстве сына своей супруги в 2005 году. Тогда 15-летнего парня нашли на складе, где подросток подрабатывал сторожем, повешенным на ремне. Расследование велось несколько лет. Обнаружив и сверив следы ДНК на ремне, следователи заподозрили мужчину. Сотрудники СУ СК добились признания. Экс-председатель сельсовета рассказал, что парень был против его отношений с матерью. Тогда он задушил подростка и инсценировал случайную смерть. Обвинитель и потерпевшая просили освободить подсудимого от ответственности за давностью лет. На предварительном слушании производство по делу было прекращено из-за истечения сроков давности. Самые громкие приговоры и дела в курганских судах в 2023 году инфографика: URA.Ru Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В 2024 году курганские суды рассмотрят несколько уголовных дел по громким преступлениям. Приговоры огласят подозреваемым в убийстве журналиста Владимира Кирсанова, и экс-силовикам Хамзату Амаеву, Антону Добрыдину, Егору Костылеву, обвиненных в насилии над задержанным. Не менее громкие преступления были завершены и в минувшем году — о них расскажет корреспондент URA.RU. Громкие приговоры в 2024 году Одним из главных процессов года источники из числа бывших силовиков называют суды по делу двух бывших курганцев — адвоката Александра Штингера и спортсмена Ивана Курпишева. Их обвиняют в убийстве журналиста Владимира Кирсанова в 2001 году. Фигуранты дела находятся в СИЗО. Убийство они якобы совершили вместе с членами ОПГ «Локомотив». Обвиняемые свою вину отрицают и обращают внимание суда, что тело журналиста так и не было найдено. Дело перенесли для слушания в Челябинскую область. После предварительного заседания дело вернули обвинению для устранения препятствий. Ожидает приговора уголовное дело на бывших силовиков. Экс-тюремщика Хамзата Амаева и двух бывших полицейских (замначальника ОМВД «Кетовский» Антона Добрыдина и оперативника Егора Костылева) обвиняют в насилии при задержании нарушителей, пытавшихся перебросить наркотики в колонию. Уголовное дело сопровождалось скандалами в управлении ФСИН, после которого были уволены несколько сотрудников из числа руководства колонии. Резонансные приговоры минувшего года Первое в регионе дело о занятии высшего положения в криминальной иерархии по недавно принятой статье 210.1 УК РФ завершилось приговором в мае 2023 года. Судили курганского авторитета Евгения Петрова. К делу привлекали московского профессора академии МВД и куратора из главка МВД по уральским «ворам в законе» Андрея Воронцова. Суд решил, что 51-летний Петров с 2003 года был руководителем местных криминальных дельцов и решал спорные вопросы. Также его признали виновным по делу о вымогательстве. Курганца отправили на 10 лет в колонию и приговорили к штрафу в размере одного миллиона рублей. В конце 2023 года областной суд вынес приговор наркозакладчику Дмитрию Ядрышникову, который ранил полицейского ножом при задержании. Инцидент случился в августе 2022 года. Сотрудники полиции решили задержать наркораспространителя. Нарушитель убегал от полицейских и пустил в ход ножи, которые имел при себе. Один из полицейских получил ранения. Ранее судимого курганца приговорили к 17 годам лишения свободы за насилие в отношении сотрудника власти и попытку сбыта крупной партии наркотиков. Также он выплатит раненому сотруднику полмиллиона рублей. В тюрьму на три года и колонию строгого режима на 10 лет попал 20-летний житель Щучанского округа Артем Квашнин. Осенью 2022 года он пьяным нашел карабин в незапертой машине и устроил стрельбу в городе. Когда его пытались задержать сотрудники Росгвардии, он открыл огонь по ним. Еще одно громкое дело рассмотрели в отношении уроженца Афганистана Пайгира Халида. Мужчину задержали в марте у Вечного огня в Кургане. Нарушитель в нетрезвом виде прикурил от пламени. В отношении него возбудили уголовное дело о публичном оскорблении памяти защитников Отечества. Во время следствия и суда он находился в СИЗО. Мужчина утверждал, что не хотел никого оскорблять. Суд, рассмотрев дело, приговорил иностранца к штрафу в размере 2 млн рублей. От наказания его освободили, поскольку учли 9-месячное пребывание в изоляторе. В мае Шадринский районный суд прекратил уголовное дело в отношении бывшего главы одного из местных сельсоветов Александра Цуркана. Мужчину обвиняли в убийстве сына своей супруги в 2005 году. Тогда 15-летнего парня нашли на складе, где подросток подрабатывал сторожем, повешенным на ремне. Расследование велось несколько лет. Обнаружив и сверив следы ДНК на ремне, следователи заподозрили мужчину. Сотрудники СУ СК добились признания. Экс-председатель сельсовета рассказал, что парень был против его отношений с матерью. Тогда он задушил подростка и инсценировал случайную смерть. Обвинитель и потерпевшая просили освободить подсудимого от ответственности за давностью лет. На предварительном слушании производство по делу было прекращено из-за истечения сроков давности.