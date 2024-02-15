15 февраля 2024

В ЯНАО удвоилось количество дел о банкротствах

В 2023 году признаны банкротами 114 организаций Ямала

© Служба новостей «URA.RU»
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Основная масса заявлений на банкротство поступает от физических лиц Фото:

На Ямале резко выросло количество споров о банкротстве физических и юридических лиц, а также индивидуальных предпринимателей. В 2023 году завершено 1066 дел, что на 54% больше, чем годом ранее. Значительную часть споров служители Фемиды вынуждены прекращать по причине отсутствия у должников средств на судебные издержки. О том, сколько в ЯНАО банкротов, кто чаще всего инициирует подобные иски в отношении юрлиц и всех ли должников удается признать несостоятельными, — в материале URA.RU.

Как следует из данных статистики, предоставленной Арбитражным судом округа, основная масса заявлений о признании несостоятельным (банкротом) поступает от физических лиц. В 2023 году в суде зарегистрировали 1264 заявления, что на 46,8% больше, чем годом ранее. Судьи рассмотрели 919 дел. Суммы долгов граждан — от 500 тысяч рублей до трех млн рублей. Производство по делу завершается, как правило, реализацией имущества, реже — прекращением производства или передачей по подсудности.

Основная масса заявлений о признании несостоятельным (банкротом) поступает от физических лиц
Основная масса заявлений о признании несостоятельным (банкротом) поступает от физических лиц
Фото:

На Ямале в течение 2023 года более, чем в пять выросло количество поданных заявлений в отношении юридических лиц, — 476 против 87 в 2022 году. Но к производству в канцелярии приняли всего 135 дел. Судьи отказывают кредиторам, если сумма исковых требований согласно нормам ФЗ № 127 «О несостоятельности (банкротстве)» составляет менее 300 тысяч рублей. В итоге в 2023 году признаны банкротом 114 организаций Ямала — это на 52% больше, чем годом ранее, когда несостоятельными признали 75 организаций.

Массовые иски о банкротстве малого и среднего бизнеса в ЯНАО чаще всего подает ФНС, которая таким образом рассчитывает вернуть в бюджет невыплаченные должниками налоги. Но далеко не все требования фискальной службы удовлетворяются судом.

«Основной причиной прекращения производства по делам о несостоятельности (банкротстве) является отсутствие денежных средств, достаточных для возмещения судебных расходов на проведение процедур, применяемых в деле о банкротстве», — поясняет URA.RU председатель Арбитражного суда округа Даниил Дерхо. В 2023 году 73 дела было прекращено именно по этой причине.

Так, ФНС не смогла обанкротить в 2023 году ООО ПСФ «Уренгойнефтегазстрой» и вернуть 19 млн рублей задолженности по налогам и сборам. По данным банка судебных решений, истец не доказал наличие у строительной организации имущества, достаточного для проведения всех процедур. Компания значится в СБИС как заявленная банкротом, но не признанная им. Последние данные по выручке и прибыли подрядная организация подавала в СБИС в 2018 году.

По этой же причине ФНС не смогла обанкротить в прошлом году ООО «Пурэнергосетьстрой-2019», ООО «Уренгойская транспортная компания», ООО «Жилищно-Эксплуатационная компания Надым», ООО «РеалСтрой» и многие другие организации.

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На Ямале резко выросло количество споров о банкротстве физических и юридических лиц, а также индивидуальных предпринимателей. В 2023 году завершено 1066 дел, что на 54% больше, чем годом ранее. Значительную часть споров служители Фемиды вынуждены прекращать по причине отсутствия у должников средств на судебные издержки. О том, сколько в ЯНАО банкротов, кто чаще всего инициирует подобные иски в отношении юрлиц и всех ли должников удается признать несостоятельными, — в материале URA.RU. Как следует из данных статистики, предоставленной Арбитражным судом округа, основная масса заявлений о признании несостоятельным (банкротом) поступает от физических лиц. В 2023 году в суде зарегистрировали 1264 заявления, что на 46,8% больше, чем годом ранее. Судьи рассмотрели 919 дел. Суммы долгов граждан — от 500 тысяч рублей до трех млн рублей. Производство по делу завершается, как правило, реализацией имущества, реже — прекращением производства или передачей по подсудности. На Ямале в течение 2023 года более, чем в пять выросло количество поданных заявлений в отношении юридических лиц, — 476 против 87 в 2022 году. Но к производству в канцелярии приняли всего 135 дел. Судьи отказывают кредиторам, если сумма исковых требований согласно нормам ФЗ № 127 «О несостоятельности (банкротстве)» составляет менее 300 тысяч рублей. В итоге в 2023 году признаны банкротом 114 организаций Ямала — это на 52% больше, чем годом ранее, когда несостоятельными признали 75 организаций. Массовые иски о банкротстве малого и среднего бизнеса в ЯНАО чаще всего подает ФНС, которая таким образом рассчитывает вернуть в бюджет невыплаченные должниками налоги. Но далеко не все требования фискальной службы удовлетворяются судом. Так, ФНС не смогла обанкротить в 2023 году ООО ПСФ «Уренгойнефтегазстрой» и вернуть 19 млн рублей задолженности по налогам и сборам. По данным банка судебных решений, истец не доказал наличие у строительной организации имущества, достаточного для проведения всех процедур. Компания значится в СБИС как заявленная банкротом, но не признанная им. Последние данные по выручке и прибыли подрядная организация подавала в СБИС в 2018 году. По этой же причине ФНС не смогла обанкротить в прошлом году ООО «Пурэнергосетьстрой-2019», ООО «Уренгойская транспортная компания», ООО «Жилищно-Эксплуатационная компания Надым», ООО «РеалСтрой» и многие другие организации.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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